DJ PTA-AFR: Wild Bunch AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
Wild Bunch AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Berlin (pta000/28.09.2025/10:44 UTC+2) - Wild Bunch AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Konzern-Halbjahresbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 30.06.2025 Internet-Veröffentlichung: https://wildbunch.eu/wp-content/uploads/2025/07/d_Wild-Bunch_HJB2025.pdf Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: Wild Bunch AG Michaelkirchstr. 17-18 10179 Berlin Deutschland Ansprechpartner: Sven Heller Tel.: +49 30 88091-700 E-Mail: sheller@wildbunch.eu Website: wildbunch.eu ISIN(s): DE000A2TSU21 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate
[ source: https://www.pressetext.com/news/1759049040169 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
September 28, 2025 04:44 ET (08:44 GMT)