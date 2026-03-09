Anzeige
Montag, 09.03.2026
WKN: A2TSU2 | ISIN: DE000A2TSU21
Frankfurt
09.03.26 | 08:18
20,200 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Unterhaltung
Aktienmarkt
General Standard
09.03.2026 22:45 Uhr
PTA-Adhoc: Wild Bunch AG: Neubesetzung des Vorstands

DJ PTA-Adhoc: Wild Bunch AG: Neubesetzung des Vorstands

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand

Wild Bunch AG: Neubesetzung des Vorstands

Berlin (pta000/09.03.2026/22:14 UTC+1)

Berlin - 9. März 2026 - Der Vorstandsvorsitzende der Wild Bunch AG, Herr Tarek Malak hat sein vorübergehendes Mandat als Vorstand der Wild Bunch AG heute niedergelegt und ist in sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender der Gesellschaft zurückgekehrt.

Der Aufsichtsrat der Wild Bunch AG hat beschlossen, Herrn Vincent Grimond und Herrn Sven Heller zu Mitgliedern des Vorstands der Wild Bunch AG zu bestellen. Herr Vincent Grimond übernimmt das Amt des Vorstandsvorsitzenden (CEO), das er bereits in den Jahren 2015 - 2021 inne hatte. Herr Heller war bisher Justiziar der Wild Bunch AG.

Mitteilende Person: Tarek Malak (Aufsichtsratsvorsitzender)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Wild Bunch AG 
           Michaelkirchstr. 17-18 
           10179 Berlin 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Sven Heller 
Tel.:         +49 30 88091-700 
E-Mail:        sheller@wildbunch.eu 
Website:       wildbunch.eu 
ISIN(s):       DE000A2TSU21 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1773090840832 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2026 17:14 ET (21:14 GMT)

© 2026 Dow Jones News
