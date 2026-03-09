DJ PTA-Adhoc: Wild Bunch AG: Neubesetzung des Vorstands

Wild Bunch AG: Neubesetzung des Vorstands

Berlin (pta000/09.03.2026/22:14 UTC+1)

Berlin - 9. März 2026 - Der Vorstandsvorsitzende der Wild Bunch AG, Herr Tarek Malak hat sein vorübergehendes Mandat als Vorstand der Wild Bunch AG heute niedergelegt und ist in sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender der Gesellschaft zurückgekehrt.

Der Aufsichtsrat der Wild Bunch AG hat beschlossen, Herrn Vincent Grimond und Herrn Sven Heller zu Mitgliedern des Vorstands der Wild Bunch AG zu bestellen. Herr Vincent Grimond übernimmt das Amt des Vorstandsvorsitzenden (CEO), das er bereits in den Jahren 2015 - 2021 inne hatte. Herr Heller war bisher Justiziar der Wild Bunch AG.

Mitteilende Person: Tarek Malak (Aufsichtsratsvorsitzender)

Aussender: Wild Bunch AG

