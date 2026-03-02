NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. (ehemals NTT Communications Corporation; Hauptsitz: Chiyoda-ku, Tokio; Präsident und CEO: Katsushige Kojima; "NTT DOCOMO BUSINESS") und Airlinq Inc. (Hauptsitz: Kalifornien, USA; CEO: Sunil Kaul; "Airlinq"), ein globaler Anbieter von AIoT-Lösungen und einer autonomen Konnektivitätsmanagement-Plattform (CMP)1, sind eine strategische Partnerschaft eingegangen, um die Bereitstellung globaler IoT-vernetzter Lösungen in Märkten mit unterschiedlichen und länderspezifischen Telekommunikationsvorschriften2 auszuweiten.

Conceptual Overview of This Partnership

1. Hintergrund

Die weltweite Verbreitung von IoT-fähigen Geräten und Diensten schreitet weiter voran, insbesondere in Mobilitätsbranchen wie der Automobil- und Baumaschinenindustrie. Da vernetzte Dienste darunter auch vernetzte Fahrzeuge3 zunehmend grenzüberschreitend genutzt werden, benötigen Unternehmen weltweit immer mehr zuverlässige Konnektivität und einheitliche Betriebsmodelle.

Gleichzeitig unterscheiden sich die Telekommunikationsvorschriften und Lizenzierungsrahmen von Land zu Land und Region zu Region. In einigen Märkten kann die langfristige Roaming-Nutzung, wie z. B. permanentes Roaming oder andere Arten der permanenten Dienstbereitstellung durch ausländische Betreiber ohne lokale Lizenzen, eingeschränkt sein, was Herausforderungen für die globale Einführung des IoT mit sich bringt.

Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert oft die technische und rechtliche Koordination mit mehreren Interessengruppen darunter lokale Netzbetreiber und zuständige Behörden -, was die operative Komplexität für international expandierende Unternehmen erhöht.

Vor diesem Hintergrund haben NTT DOCOMO BUSINESS, das über nachgewiesene Erfahrung in der Bereitstellung globaler IoT-Dienste im Mobilitätssektor verfügt, und Airlinq, das über fundiertes Fachwissen und ein Ökosystem von Plattformen mit lokalen Netzbetreibern in verschiedenen regulatorischen Umgebungen verfügt, eine strategische Partnerschaft geschlossen, um weltweit stabile, konforme und skalierbare IoT-Dienste zu ermöglichen.

2. Überblick über die strategische Partnerschaft

Durch die Kombination ihrer Plattformen und ihres Fachwissens werden die beiden Unternehmen fragmentierte Konnektivitätsumgebungen und Betriebsmodelle über Länder und Netzbetreiber hinweg vereinheitlichen und gleichzeitig die operative Komplexität globaler IoT-Dienste reduzieren.

Dadurch können Kunden ein einheitliches Betriebsmodell für eine reibungslose und nachhaltige Dienstbereitstellung weltweit etablieren, ohne sich individuell mit den länderspezifischen oder netzbetreiberspezifischen regulatorischen und konnektivitätsbezogenen Anforderungen auseinandersetzen zu müssen.

NTT DOCOMO BUSINESS und Airlinq werden gemeinsam Folgendes bereitstellen:

einheitliches SIM- und Konnektivitätsmanagement über Länder und Netzbetreiber hinweg

flexibles Profilwechseln mithilfe von eSIM/eUICC 4

regulatorische Angleichung und Unterstützung bei der Einhaltung lokaler Vorschriften durch Zusammenarbeit mit lokalen Netzbetreibern

Diese Funktionen werden den Aufwand für die Verwaltung komplexer, länderübergreifender IoT-Konnektivitätsvorgänge erheblich reduzieren.

Wichtige Bereiche der Zusammenarbeit

Einheitliches SIM- und Konnektivitätsmanagement über CMP

Durch die Nutzung des CMP von Airlinq und, falls erforderlich, die Integration mit den CMPs lokaler Netzbetreiber ermöglicht die strategische Partnerschaft eine einheitliche Sichtbarkeit und Verwaltung von SIM-Assets und Konnektivitätsstatus über mehrere Länder und Mobilfunknetze hinweg. Flexible Konnektivität mithilfe von eSIM/eUICC

Mithilfe von Remote-SIM-Provisioning5 können Kunden ohne physischen SIM-Austausch zu SIM-Profilen lokaler Netzbetreiber wechseln, was einen effizienten Betrieb und eine effiziente Bereitstellung in Übereinstimmung mit den lokalen Anforderungen in verschiedenen Märkten unterstützt. Regulatorische Angleichung und Unterstützung bei der Einhaltung lokaler Vorschriften

Die strategische Partnerschaft unterstützt bei Bedarf die Vertragsgestaltung und operative Koordination mit lokalen Netzbetreibern und hilft Kunden dabei, Konnektivitätsdienste in Übereinstimmung mit den lokalen gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen bereitzustellen. End-to-End-Support von der Planung bis zum Betrieb

NTT DOCOMO BUSINESS bietet End-to-End-Support von der Planung und Implementierung bis zum laufenden Betrieb -, sodass Kunden globale IoT-Dienste bereitstellen und betreiben können, ohne mehrere Anbieter verwalten oder Anpassungen für jedes Land vornehmen zu müssen.

3. Rollen und Verantwortlichkeiten

NTT DOCOMO BUSINESS

Bereitstellung der Gesamtlösung für Unternehmen, die IoT-Geräte und -Dienste einsetzen

Leitung der Projektsteuerung und -durchführung

Verwaltung des kooperativen Betriebsrahmens für die strategische Partnerschaft

Airlinq

Bereitstellung der CMP- und eSIM/eUICC-Lösungen

Koordination mit lokalen Netzbetreibern

Unterstützung bei der Anpassung an regulatorische Anforderungen und der Einhaltung von Vorschriften, einschließlich Vertragsabschlüssen und operativer Umsetzung

4. Kommentare der Führungskräfte

Kazuo Komine, Senior Vice President, Leiter 5G IoT Services, Platform Service Division, NTT DOCOMO BUSINESS, Inc.

"In Bereichen wie der Automobilindustrie ist die Sicherstellung einer stabilen, globalen Konnektivität für IoT-gesteuerte Dienste und Geschäfte unerlässlich geworden. Viele Märkte erfordern jedoch aufgrund regulatorischer und betrieblicher Einschränkungen besondere Überlegungen, was die Implementierung und den laufenden Betrieb für Kunden zu einer großen Herausforderung macht. Durch unsere strategische Partnerschaft mit Airlinq werden wir effektive Lösungen für diese Herausforderungen liefern und eine konforme, stabile und flexible mobile IoT-Konnektivität in verschiedenen regulatorischen Umgebungen ermöglichen, um die globale Expansion unserer Kunden und das nachhaltige Wachstum der IoT-Branchen zu unterstützen."

Sunil Kaul, CEO von Airlinq Inc.

"Die globale Reichweite des IoT wird nicht mehr durch die Technologie, sondern durch die Regulierung begrenzt. Gemeinsam mit NTT DOCOMO BUSINESS beseitigen wir diese Hindernisse und ermöglichen es Unternehmen, konforme, zukunftssichere IoT-Dienste überall auf der Welt einzusetzen."

5. Ausblick

Im Rahmen der strategischen Partnerschaft werden NTT DOCOMO BUSINESS und Airlinq vernetzte Lösungen anbieten, die den lokalen regulatorischen und Konnektivitätsanforderungen in globalen Märkten entsprechen und den gesamten Lebenszyklus von der Planung vor der Bereitstellung bis zum Betrieb nach der Bereitstellung abdecken.

Die beiden Unternehmen werden Unternehmen unterstützen, die globale IoT-Initiativen in Mobilitätssektoren wie Automobil, Baumaschinen und Landmaschinen verfolgen, und als Partner zur Beschleunigung der digitalen Transformation und der globalen Geschäftsexpansion dienen.

1. Autonome Konnektivitätsmanagement-Plattform (CMP): ein System zur einheitlichen Verwaltung und Steuerung von Konnektivitäts- und SIM-bezogenen Informationen für IoT-Geräte. 2. Märkte mit komplexen telekommunikationsrechtlichen Anforderungen: Märkte, die die langfristige Roaming-Nutzung oder permanente Konnektivitätsdienste durch ausländische Betreiber ohne lokale Lizenzen einschränken oder begrenzen können. 3. Vernetzte Fahrzeuge: Fahrzeuge, die mit Kommunikationsfunktionen ausgestattet sind, die eine Verbindung zu Netzwerken und Cloud-Plattformen herstellen, um Funktionen wie Statusüberwachung, Standortverfolgung, Software-Updates und Mehrwertdienste zu ermöglichen. 4. eUICC (Embedded Universal Integrated Circuit Card): Eine SIM-Architektur, die mehrere Netzbetreiberprofile sicher speichert und verwaltet. 5. Remote SIM Provisioning: Ein Mechanismus, der das ferngesteuerte Herunterladen und Wechseln von SIM-Profilen von Netzbetreibern auf eSIM-fähigen Geräten ohne physischen SIM-Austausch ermöglicht.

Über NTT DOCOMO BUSINESS

NTT Communications Corporation hat am 1. Juli 2025 seinen Namen in NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. geändert. Als industrieller und regionaler DX-Plattformer, der die digitale Transformation in verschiedenen Branchen und Gemeinden vorantreibt, ermöglichen wir die Entwicklung einer dezentralisierten, autonomen und kollaborativen Gesellschaft, in der Unternehmen und Gemeinden nachhaltig gedeihen können. Unsere Mission ist es, neue Werte zu erschließen und zum Wohlstand für alle beizutragen.

https://www.ntt.com/en/index.html

