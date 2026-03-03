VAT Group AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

"Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR" VAT beschleunigt 2025 das organische Wachstum beiM Auftragseingang und Umsatz, erzielt Rekord-Freier CashFlow und schlägt eine Dividendenerhöhung um 12% vor. Gleichzeitig schafft sie die Voraussetzungen für die KI-getriebenen Halbleiter-Investitionsrampe Ergebnisse Gesamtjahr 2025 Auftragseingang im Gesamtjahr von CHF 1'033 Mio. auf Vorjahresniveau, aber auf vergleichbarer Basis +6%; spürbare Belebung des Auftragseingangs gegen Ende 2025, als die Märkte Investitionen zur Unterstützung der KI-getriebenen Nachfrage verstärkten

Umsatz +14% auf CHF 1'074 Mio., getragen von Wachstum in der Leading-Edge-Fertigung in Semiconductors und höheren Auslastung der Halbleiterfabriken in Global Service

EBITDA-Marge im Gesamtjahr 30.0% - Ausdruck der etablierten Bereitschaft von VAT für die Investitionsrampe; im zweiten Halbjahr steuerte VAT die Kosten vorausschauend mit Blick auf den Aufschwung und setzte gleichzeitig gezielte F&E-Investitionen fort

Rekordhoher freier Cashflow von CHF 230 Mio. bei starkem Umwandlungssatz des freien Cashflow von über 70%

Verwaltungsrat schlägt eine Dividendenerhöhung um 12% auf CHF 7.00 je Aktie vor Ausblick 2026 Semiconductors : VAT erwartet weiteres Wachstum beim Ausbau von Leading-Edge-Fertigungskapazitäten zur Unterstützung der KI-getriebenen Nachfrage; WFE dürfte auf USD 130 Mrd. steigen; das direkte China-Geschäft dürfte seinen Wachstumskurs fortsetzen

Global Service : weiteres Wachstum erwartet, da die Auslastungsraten sehr hoch bleiben und die Nachfrage nach Fertigungskapazitäten die Upgrade-Aktivitäten antreibt

: weiteres Wachstum erwartet, da die Auslastungsraten sehr hoch bleiben und die Nachfrage nach Fertigungskapazitäten die Upgrade-Aktivitäten antreibt Advanced Industrials : Wachstum erwartet, ausser in der Forschung - Halbleiter-nahe Geschäftsfelder sowie Energieerzeugung dürften den Grossteil des Wachstums liefern; Solar dürfte die Rückkehr von Investitionen sehen (auf niedrigem Niveau), während wissenschaftliche Instrumente und Industriebeschichtungen stetiges Wachstum zeigen dürften

Advanced Industrials : Wachstum erwartet, ausser in der Forschung - Halbleiter-nahe Geschäftsfelder sowie Energieerzeugung dürften den Grossteil des Wachstums liefern; Solar dürfte die Rückkehr von Investitionen sehen (auf niedrigem Niveau), während wissenschaftliche Instrumente und Industriebeschichtungen stetiges Wachstum zeigen dürften

Insgesamt erwartet VAT, dass Auftragseingang, Umsatz, EBITDA, EBITDA-Marge, Reingewinn und freier Cashflow im Gesamtjahr 2026 über dem Niveau von 2025 liegen werden Prognose für Q1 2026 VAT erwartet einen Umsatz von CHF 240 bis 260 Mio.; Verhältnis von Aufträgen zu Verkäufen (book-to-bill) dürfte substanziell über 1 liegen Gesamtjahr 2025 in CHF Mio. 2025 2024 Veränderung Veränd.4 Auftragseingang 1,033.0 1,033.3 0.0% 5.5% Auftragsbestand 304.3 258.8 17.6% Nettoumsatz 1,073.5 942.2 13.9% 20.3% EBITDA 321.6 293.7 9.5% 12.9% EBITDA-Marge 30.0% 31.2% -1.2ppt -1.9ppt Reingewinn 214.3 211.8 1.2% Gewinn je Aktie (EPS, in CHF) 7.15 7.06 1.3% Capex 68.3 55.7 22.6% Freier Cashflow¹ 230.4 183.2 25.8% Dividende je Aktie (CHF)² 7.00 6.25 12.0% Anzahl Mitarbeitende³ 3,250 3,202 1.5%

1 Der freie Cashflow berechnet sich als Cashflow aus operativer Tätigkeit minus Cashflow aus Investitionstätigkeit; 2 Antrag des Verwaltungsrats an die Aktionäre an der Generalversammlung vom 28. April 2026; 3 Anzahl Mitarbeitende ausgewiesen als Vollzeitäquivalente (FTE); 4 zu Wechselkursen im Gesamtjahr 2024

1 Der freie Cashflow berechnet sich als Cashflow aus operativer Tätigkeit minus Cashflow aus Investitionstätigkeit; 2 Antrag des Verwaltungsrats an die Aktionäre an der Generalversammlung vom 28. April 2026; 3 Anzahl Mitarbeitende ausgewiesen als Vollzeitäquivalente (FTE); 4 zu Wechselkursen im Gesamtjahr 2024 Hohe KI-Investitionen treiben Rekordausgaben für WFE im Jahr 2025 Nach mehreren Quartalen mit verhaltenem Wachstum im Jahr 2024 setzte die Halbleiterindustrie 2025 verstärkt auf den Ausbau von Leading-Edge-Fähigkeiten - insbesondere für die Gate-All-Around-Architektur (GAA) bei Logic sowie High Bandwidth Memory (HBM) im DRAM-Speicher. Hyperscaler-Capex von über USD 400 Mrd. im Jahr 2025 (nach rund USD 230 Mrd. im Jahr 2024) zur Erweiterung der KI-fähigen Rechenzentrums-Kapazitäten hat eine beispiellose Nachfrage nach Hochleistungs-Chips ausgelöst. Gleichzeitig kam es zu Angebotsengpässen bei Leading-Edge-Chips, was einen noch schnelleren Kapazitätsausbau begrenzte. Mit einer Verfünffachung (oder mehr) der DRAM-Preise und der Möglichkeit, die KI-Leistung durch fortgeschrittene Speicherchips zu verbessern, hat sich das Verständnis auf Speicher neu als strategische Ressource anstelle als Handelsware verschoben. Die weltweiten Front-End-Investitionen in Wafer Fab Equipment (WFE) legten 2025 nach einer Plateauphase in den Jahren 2023 und 2024 deutlich zu: plus rund 10% auf den Rekordwert von USD 115 Mrd., getrieben durch den Ausbau und die Ausrüstung neuer Halbleiterfabriken sowie durch Chinas anhaltende Bestrebungen nach mehr Selbstversorgung. Die WFE-Ausgaben in Logik stiegen um 14%, bei Speicherchips wird - gestützt durch DRAM-bezogene Upgrade-Investitionen - ein Wachstum von 17% geschätzt. NAND wuchs stärker, allerdings von einem niedrigen Ausgangsniveau. Die WFE-Ausgaben in China gingen um rund 5 Prozentpunkte zurück und machten damit etwa 31% der globalen WFE-Ausgaben aus. In den für VAT zentralen Applikationsbereichen Beschichtung (Deposition) und Ätzen (Etch) lag das Wachstum bei rund 10% bzw. 24%. Zusammen entspricht dies einem Volumen von etwa USD 49 Mrd. bzw. rund 40% des gesamten WFE. Asien und Halbleiter bleiben zentrale Wachstumstreiber für VAT Geografisch betrachtet verzeichnete VAT weiterhin robustes Wachstum in Asien: Der Direktumsatz mit Kunden in China stieg um 24% gegenüber Vorjahr und machte damit rund 32% des Gesamtumsatzes aus (2024: rund 30%). Die Umsätze mit asiatischen Kunden ausserhalb Chinas wuchsen in ähnlichem Ausmass um 23% und trugen über 40% zum Umsatz von VAT bei. Der gesamte Marktanteil von VAT bei Halbleiter- und halbleiternahen Vakuumventilen liegt weiterhin bei 71%. Im Segment Valves lagen die Bestellungen im Gesamtjahr 2025 um 4% unter dem Vorjahr, während der Umsatz um 13% zunahm. In der Business Unit Semiconductors verschob sich die Nachfrage im Jahresverlauf: vom dominierenden Aufbau der chinesischer Fertigungsinfrastruktur in der ersten Jahreshälfte hin zum Ausbau der KI-bezogenen Infrastruktur in der zweiten Jahreshälfte - nachdem mehrere Hyperscaler weltweit Erhöhungen ihrer geplanten Investitionen in KI-Rechenzentren angekündigt hatten. Im Display-Markt wurde die Nachfrage durch anhaltende Investitionen in OLED IT (Technologie für Bildschirme mittlerer Grösse) getragen. VAT festigte ihre starke Marktposition und sicherte sich bedeutende Ventilaufträge für grosse Halbleiterfabriken in China - mit Fokus auf die Schlüsseltechnologien OLED-Verdampfung sowie Ätzen und Beschichtungen. Advanced Industrials mit gemischtem Bild, Global Service profitiert von höherer Auslastung der Halbleiterfabriken Die Business Unit Advanced Industrials war mit gemischten Märkten konfrontiert. Politische Rahmenbedingungen führten zu Kürzungen akademischer Budgets von über USD 2 Mrd., insbesondere in den USA in der Forschung für Hochenergiephysik-Anwendungen; gleichzeitig nahm die Nachfrage aus anderen Regionen zu. Wissenschaftliche Instrumente zeigten eine Erholung, nachdem Lagerbestände abgebaut worden waren. Anwendungen in der Industriebeschichtung kehrten auf einen Wachstumspfad zurück, und Automobilindustrie-nahe Projekte zeigten sich widerstandsfähig. Die Nachfrage nach Ventilen für die Herstellung von Solarmodulen blieb auf stabilem Niveau. Im Zuge des KI-Infrastruktur-Ausbaus wird der steigende Energiebedarf jedoch immer deutlicher - und die Nachfrage nach alternativen Technologien zur Energieerzeugung nimmt zu. Im Segment Global Service, das über 90% seines Umsatzes im Halbleitermarkt erzielt, stieg der Umsatz um 19% auf CHF 199 Mio. Die Auslastung der Halbleiterfabriken nahm im Jahresverlauf kontinuierlich zu und wird derzeit in DRAM auf nahezu 100% sowie im Advanced-Logic-Foundry-Markt auf über 80% geschätzt. NAND blieb bei Auslastung und Serviceaktivitäten zurück, zeigte jedoch im vierten Quartal erste Erholungstendenzen. Upgrade-Aktivitäten begannen in der zweiten Jahreshälfte 2025 wieder anzuziehen. Nächste Generation der Chiparchitektur entsteht gemeinsam mit Kunden - VAT behauptet ihre Technologieführerschaft Der Innovationsfokus von VAT wirkt zugleich als Differenzierungsmerkmal für Kunden und als Markteintrittsbarriere. Als kooperativer Partner entwickelt VAT-Komponenten und Subsysteme gemeinsam mit Kunden. 2025 investierte VAT mit CHF 75 Mio. bzw. 7% des Umsatzes einen Rekordbetrag in Innovation sowie Produktentwicklung (+22%) - im Einklang mit dem Anspruch, die Technologieführerschaft weiter auszubauen. VAT erzielte mit 150 Spezifikationsgewinnen (Spec Wins, +14%) einen neuen Höchstwert - ein starkes Signal für die künftigen Wachstumsaussichten, da diese in der Regel innerhalb der nächsten 2 bis 5 Jahre in Umsatz übergehen. Spec Wins stehen zudem für die Kundennähe und die enge Zusammenarbeit von VAT. Rund 50% der Spezifikationsgewinne entfielen auf Leading-Edge-Anwendungen und rund 20% auf Adjacencies. VAT hat gemeinsam mit Kunden die technologischen Grenzen weiter hinausgeschoben und Produkte in den Bereichen Gas Einlass, Wafer Konditionierung und High-Performance-Pressure-Control auf den Markt gebracht. Bereitschaft zur Investitionsrampe - VAT steht vor strukturellem Markthochlauf Mit Blick auf den erwarteten Anstieg der Nachfrage nach Wafer Fab Equipment in den kommenden Jahren stellt VAT sicher, dass diese bedient werden kann, und bleibt dem bewährten flexiblen Operating Model verpflichtet, das eine Ramp-Fähigkeit von über 30% von Quartal zu Quartal ermöglicht. VAT hat das zweite Werk in Penang in Betrieb genommen und zudem das neue Werk in Arad, Rumänien, eingeweiht, welches als interner Zulieferer fungiert. Ergebnisse 2025 spiegeln den Technologieausbau und den Aufbau des KI-Ökosystems wider Die Bestellungen beliefen sich auf CHF 1'033 Mio. und lagen damit auf Vorjahresniveau, aber auf vergleichbarer Basis um 6% höher. Dies spiegelt eine Verschiebung im Produktmix von älteren Fertigungsplattformen hin zu Leading-Edge-Fertigung sowie eine regionale Verschiebung wider, da Unternehmen in den USA, Japan und Korea ihre Investitionstätigkeit erhöhten. Gegen Jahresende wurden zuvor reduzierte Lagerbestände der Kunden im Vorfeld der Ramp-up-Aktivitäten der kommenden Quartale wieder aufgefüllt. Zum Jahresende belief sich der Auftragsbestand von VAT auf CHF 304 Mio. (-18%), was die starke Umsetzung über das gesamte Jahr 2025 widerspiegelt. Der Gruppenumsatz erreichte CHF 1'074 Mio. und stieg damit um 14% gegenüber Vorjahr bzw. auf vergleichbarer Basis um 20%. In der Business Unit Semiconductors legte der Umsatz um 15% zu - unter anderem, weil Treiber wie steigender Vakuumanteil und höhere Vakuumintensität den Mix verschoben. In Global Service wuchs der Umsatz angesichts deutlich höherer Auslastungsraten um 19% gegenüber Vorjahr. Der Umsatz der Business Unit Advanced Industrials stieg um 5%: Eine Abschwächung der Nachfrage in Endmärkten wie Nuklearanreicherung und Solar konnte durch eine Erholung in anderen Märkten wie Forschung sowie wissenschaftliche Instrumente nicht vollständig kompensiert werden. Der Bruttogewinn[1] stieg um 9% auf CHF 682 Mio. Die Bruttomarge[2] sank im Jahresvergleich von 66% auf 64%, da die Umkehr des Aufbaus des Nettoumlaufvermögens aus 2024 sowie ungünstige Wechselkursentwicklungen die laufenden Effizienzgewinne im operativen Geschäft mehr als kompensierten. VAT steigerte das EBITDA auf CHF 322 Mio.; die EBITDA-Marge ging jedoch um 1.2 Prozentpunkte auf 30.0% zurück. Effizienzgewinne, Massnahmen in der operativen Umsetzung sowie der höhere Anteil von Produkten aus Malaysia wurden durch höhere F&E-Ausgaben und negative Effekte aus dem Lagerabbau belastet. Die volatile FX-Situation - insbesondere des US-Dollars gegenüber dem Schweizer Franken - wirkte sich mit rund 0.7 Prozentpunkten positiv auf die EBITDA-Marge 2025 aus. Das EBIT von VAT belief sich auf CHF 273 Mio. (+9%), während die EBIT-Marge um rund 1.2 Prozentpunkte auf 25.4% zurückging. Unterhalb der EBIT-Linie reflektiert das Nettofinanzergebnis von CHF -15 Mio. Netto-Wechselkursverluste aus Finanzierungstätigkeiten wieder. Der Gewinn vor Steuern (EBT) stieg um 2% auf CHF 257 Mio., und der effektive Steuersatz lag weiterhin bei rund 17%. Der Reingewinn blieb mit CHF 214 Mio. stabil; das EPS belief sich auf CHF 7.15 je Aktie. Per 31. Dezember 2025 betrug die Nettoverschuldung von VAT CHF 107 Mio., entsprechend einem unveränderten Verschuldungsgrad von rund 0.3x. VAT generiert substanziellen freien Cashflow und unterstützt eine attraktive Gesamtrendite Der operative Cashflow stieg auf CHF 299 Mio. (+24% gegenüber 2024), während die Mittelabflüsse CHF 68 Mio. betrugen (+23% gegenüber 2024). Die Investitionsquote lag im Gesamtjahr leicht über 6% - ein Anstieg um 0.5 Prozentpunkte. Per Ende 2025 belief sich das Nettoumlaufvermögen auf CHF 273 Mio. und lag damit rund 13% unter dem Wert per Ende 2024. Dies entspricht 25% des Nettoumsatzes und damit einem Rückgang um 8 Prozentpunkte gegenüber 2024, als die Einführung des neuen ERP-Systems zu höheren Sicherheitsbeständen und grösseren Verfügbarkeiten bei Fertigwaren geführt hatte. Diese Bestände wurden 2025 wieder reduziert. In der Folge erreichte der freie Cashflow mit CHF 230 Mio. einen Rekordwert; der Umwandlungssatz des freien Cashflow lag bei 72% des EBITDA. An der Generalversammlung vom 28. April 2026 wird der Verwaltungsrat den Aktionären daher eine Dividendenerhöhung um 12% auf CHF 7.00 je Aktie für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr beantragen. Dies entspricht der kommunizierten Dividendenpolitik des Unternehmens und steht für eine Ausschüttung von 93% des den Aktionären zustehenden freien Cashflows der VAT . Ausblick: KI-getriebener globaler Ausbau der Fertigungskapazität und Investitionen für die neusten Halbleiterarchitekturen stützen den Ausblick 2026 Da Branchenbeobachter für 2026 und 2027 keine Abschwächung bei den KI-Infrastruktur-Investitionen erwarten, ist VAT überzeugt, dass der Markt in eine starke, strukturelle Wachstumsphase eintritt. Die Nachfrage nach hochmodernen Logikchips und leistungsstarken Speicherchips dürfte die Fähigkeit der Branche, Angebot bereitzustellen, übersteigen. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass der globale Halbleitermarkt die Marke von USD 1 Billion bereits 2027 überschreiten wird - zwei Jahre früher als bislang prognostiziert. VAT erwartet in den kommenden Quartalen einen deutlichen Ausbau der Produktionskapazitäten. Derzeit sind weltweit über 110 Halbleiterfabriken im Bau - entsprechend hoch dürfte die Nachfrage nach Ausrüstung ausfallen, insbesondere im Leading Edge, um die Nachfrage nach Logik-Chips mit 5nm und weniger sowie nach HBM-Speicherchips abzudecken. Geopolitik und makroökonomische Faktoren - einschliesslich der Geldpolitik der wichtigsten Volkswirtschaften - bleiben 2026 ein wesentlicher Einflussfaktor für VAT und dürften weiterhin zu Währungsgegenwind in den Ergebnissen führen. Die erhöhte Volatilität unterstreicht, dass die globale Produktionsaufstellung und das flexible Operating Model von VAT helfen, mit diesen Faktoren umzugehen. Für Semiconductors erwarten globale Marktforschungsunternehmen ein WFE-Wachstum von insgesamt rund 10% sowie ein Gesamtvolumen von rund USD 130 Mrd. VAT rechnet damit, überproportional von den höheren Wachstumsraten in vakuumintensiven und Leading-Edge-Märkten zu profitieren. China bleibt 2026 ein zentraler Wachstumsmarkt für VAT. Angesichts der hohen Nachfrage nach Leading-Edge-Tools dürfte auch das Adjacencies-Geschäft profitieren - dank des höheren Anteils von Adjacencies-Produkten in der Leading-Edge-Fertigung. In Global Service profitieren das Verbrauchsmaterialien- und Ersatzteilgeschäft von VAT von weiterhin hohen Auslastungen der Chipfabriken in DRAM- und Logic-Fabriken sowie von Upgrade- und Retrofit-Aktivitäten. NAND-Halbleiterfabriken dürften zusätzliches Wachstum für Global Service bringen. VAT entwickelt ihr Serviceangebot weiter - unter anderem mit schnellerer Serviceausführung, um Standzeiten im aktuellen Marktaufschwung zu minimieren. In Advanced Industrials treibt der Energiebedarf von KI-Rechenzentren die Nachfrage nach innovativen und erneuerbaren Energiequellen weiter an. Weitere Investitionen werden in Pilotprojekte für Fusionssysteme erwartet. Im Nuklearbereich treiben die USA grosse Investitionen voran, um die inländischen Kapazitäten zur Urananreicherung wiederherzustellen - mit dem Ziel, Small Modular Reactors in unmittelbarer Nähe zu Rechenzentren zu betreiben. Wissenschaftliche Instrumente bleiben eine Wachstumschance, könnten 2026 jedoch eingeschränkt sein. Auf dieser Basis erwartet VAT, dass Auftragseingang, Umsatz, EBITDA, EBITDA-Marge, Reingewinn und freier Cashflow im Gesamtjahr 2026 über dem Niveau von 2025 liegen werden. Prognose für Q1 2026 VAT erwartet einen Umsatz von CHF 240 bis 260 Mio.; Book-to-Bill Verhältnis dürfte substanziell über 1 liegen. [1]Bruttogewinn: Nettoumsatz abzüglich der Kosten für Materialien und zuzüglich bzw. abzüglich der Veränderungen des Bestands an Fertigfabrikaten und Ware in Arbeit. [2] Bruttogewinnspanne: Bruttogewinn in Prozent des Nettoumsatzes. Detaillierte Ergebnisse für Q4 und das Gesamtjahr 2025 Gruppe - viertes Quartal 2025 in CHF Mio. Q4 2025 Q3 2025 Veränd.¹ Veränd.3 Q4 2024 Veränd.² Veränd.4 Auftragseingang 305.5 238.1 +28.3% +29.5% 267.5 +14.2% +24.5% Nettoumsatz 257.7 257.9 -0.1% +0.7% 283.2 -9.0% -1.1% Auftragsbest. 304.3 258.8 +17.6% - 370.3 -17.8% -

1 Veränderung gegenüber Vorquartal; 2 Veränderung gegenüber Vorjahr; 3 zu Wechselkursen im Q3 2025 4 zu Wechselkursen im Q4 2024 Valves in CHF Mio. Q4 2025 Q3 2025 Veränd.¹ Q4 2024 Veränd.² 2025 2024 Veränd.² Auftragseingang 237.0 184.3 28.6% 227.3 4.3% 821.0 858.1 -4.3% Semiconductors 197.3 145.4 35.7% 183.3 7.6% 675.9 713.4 -5.3% Advanced Industrials 39.7 38.9 2.1% 44.0 -9.8% 145.2 144.7 0.3% Auftragsbestand 259.0 228.4 13.4% 337.2 -23.2% 259.0 337.2 -23.2% Nettoumsatz 203.6 203.8 -0.1% 236.1 -13.8% 874.7 774.7 12.9% Semiconductors 164.0 166.6 -1.6% 197.5 -17.0% 724.7 632.2 14.6% Advanced Industrials 39.6 37.2 6.5% 38.7 2.3% 149.9 142.5 5.2% Intersegment 20.8 21.0 -1.0% 18.9 10.1% 77.2 68.1 13.4% Segmentumsatz 224.4 224.8 -0.2% 255.1 -12.0% 951.8 842.8 12.9% EBITDA 284.4 266.3 6.8% EBITDA-Marge³ 29.9% 31.6% -1.7PPT

1 Veränderung gegenüber Vorquartal; 2 Veränderung gegenüber Vorjahr; 3 Segment-EBITDA-Marge als Prozentsatz des Segment-Nettoumsatzes Global Service in CHF Mio. Q4 2025 Q3 2025 Veränd.¹ Q4 2024 Veränd.² 2025 2024 Veränd.² Auftragseingang 68.6 53.8 27.5% 40.2 70.6% 212.0 175.1 21.1% Auftragsbestand 45.3 30.4 49.0% 33.1 36.9% 45.3 33.1 36.9% Nettoumsatz 54.0 54.1 -0.2% 47.0 14.9% 198.8 167.5 18.7% Intersegment - - - - Segmentumsatz 54.0 54.1 -0.2% 47.0 14.9% 198.8 167.5 18.7% EBITDA 90.7 63.6 42.6% EBITDA-Marge³ 45.6% 37.9% 7.7PPT

1 Veränderung gegenüber Vorquartal; 2 Veränderung gegenüber Vorjahr; 3 Segment-EBITDA-Marge als Prozentsatz des Segment-Nettoumsatzes Weitere Informationen Die Analystenpräsentation zu den Ergebnissen sowie der Geschäftsbericht 2025 sind auf der Investor-Relations-Website von VAT unter diesem LINK verfügbar. VAT führt heute um 11.00 Uhr MEZ in Zürich eine Medien- und Investorenveranstaltung durch. Die Veranstaltung kann auch per Webcast oder Telefonkonferenz verfolgt werden. Teilnehmende am Webcast oder an der Telefonkonferenz können auch an der moderierten Q&A-Session teilnehmen. Bitte nutzen Sie den untenstehenden Link, um den Webcast aufzurufen: LINK ZUM WEBCAST Für die Telefonkonferenz wählen Sie bitte eine der folgenden Nummern: +41 58 310 50 00 (Europa)

+44 207 107 0613 (UK)

+1 631 570 5613 (USA) Eine Aufzeichnung des Webcasts wird voraussichtlich rund 24 Stunden nach der Veranstaltung auf der VAT-Website verfügbar sein. [1] Bruttogewinn: Nettoumsatz abzüglich der Kosten für Materialien und zuzüglich bzw. abzüglich der Veränderungen des Bestands an Fertigfabrikaten und Ware in Arbeit. [2] Bruttogewinnspanne: Bruttogewinn in Prozent des Nettoumsatzes. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

VAT Group AG

Leiter Marketing, Kommunikation

und Investor Relations

Michel R. Gerber

T +41 81 553 70 13

investors@vatgroup.com

Investor Relations

Christopher Wickli

+41 81 553 75 39

