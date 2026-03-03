Arbonia AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose
Arbon, 3. März 2026 - Die Arbonia erzielte im Geschäftsjahr 2025, in einem anspruchsvollen Marktumfeld, ein Umsatzwachstum von 12.3%, was zu einem reported EBITDA von CHF 56.3 Mio. und einem Anstieg von 41% zum Vorjahr führte. Organisch beläuft sich das Umsatzwachstum auf 3.7%. Das EBITDA adjustiert1 lag bei CHF 57.3 Mio. (EBITDA-Marge von 9.2%), was einem operativen Anstieg um 15% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Der Verwaltungsrat schlägt der kommenden Generalversammlung vor, Christoph Ganz zum neuen Verwaltungsratspräsidenten zu wählen.
Geschäftszahlen fortzuführende Geschäftsbereiche für das Jahr 2025:
Die Arbonia wies im Geschäftsjahr 2025 ein Umsatzwachstum von 12.3% auf CHF 624.5 Mio. nach CHF 556.3 Mio. im Vorjahr aus. Darin enthalten sind ebenfalls die Akquisitionen der portugiesischen Gesellschaft Cicomol sowie der deutschen Rüthener Zargenbau ab dem jeweiligen Vollzugs-Datum. Diese trugen mit <1% Anteil am Gesamtumsatz der Arbonia nur marginal zum Ergebnis bei.
Ohne Währungs- und Akquisitionseffekte (organisch) resultierte ein Umsatzwachstum von 3.7 %. Im Bereich Holz wurde ein organisches Wachstum von +6.1 % erzielt, während der Bereich Glas organisch bei -4.0% lag. Das organische Wachstum wurde insbesondere durch das stabile Renovationsgeschäft sowie den weiteren Ausbau des Objekt- und Projektgeschäfts und neuen Märkten getragen, während die Neubautätigkeit im Wohnungsbau in mehreren Kernmärkten weiterhin auf tiefem Niveau verharrte. Belastend wirkten sich Wechselkurseffekte mit -1.2% auf den Umsatz aus.
Das EBITDA belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf CHF 56.3 Mio. nach CHF 66.3 Mio. im Vorjahr. Die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr ist durch positive Sondereffekte im Geschäftsjahr 2024 in Höhe von CHF 24.6 Mio. beeinflusst, welche im Wesentlichen aus dem Verkauf eines Grundstücks resultierten.
Im Geschäftsjahr 2025 fielen Sondereffekte auf Stufe EBITDA in Höhe von CHF -0.2 Mio. an. Diese resultierten aus einem weiteren Grundstücksverkauf sowie aus Restrukturierungsaufwendungen der Produktgruppe Glas und akquisitionsbedingten Kosten. Zusätzlich ist Arbonia im Verkaufsprozess des nicht zum Kerngeschäft gehörenden Dachfensterherstellers Skyfens, welcher beim Verkauf der Division Fenster aus kartellrechtlichen Gründen bei Arbonia verblieb und das EBITDA mit CHF -0.8 Mio. beeinträchtigte.
Mit der Fokussierung von Arbonia auf das Türengeschäft verzeichnete das Unternehmen eine kontinuierliche Ergebnissteigerung: Im ersten Halbjahr 2025 gegenüber des zweiten Halbjahrs 2024 stieg das EBITDA um 27%. Auch im zweiten Halbjahr 2025 konnte Arbonia gegenüber des ersten Halbjahrs 2025 ihr EBITDA um weitere 20% steigern. Insbesondere im zweiten Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum nahm das EBITDA um >50% zu.
Das EBIT belief sich auf CHF -2.4 Mio. nach CHF 16.9 Mio. im Vorjahr. Das EBIT adjustiert erreichte CHF 2.8 Mio.1, nach CHF -6.7 Mio.2 im Vorjahr.
Cashflow und Nettoverschuldung
Die Nettoverschuldung der Arbonia belief sich per Ende 2025 auf CHF 149 Mio. gegenüber CHF 357 Mio. im Vorjahr 2024. Der Rückgang um CHF 208 Mio. ist im Wesentlichen auf den Verkaufserlös der Division Climate zurückzuführen, während Akquisitionszahlungen sowie Ausschüttungen an die Aktionäre gegenläufig wirkten
Desinvestitionen
Der Verwaltungsrat schlägt Christoph Ganz als neuer Verwaltungsratspräsident vor
Christoph Ganz ist seit 19 Jahren Konzernleitungsmitglied der international tätigen Sika AG und leitet deren grösste Region EMEA (Europe, Middle East, Africa). Durch seine umfassende Expertise entlang der Wertschöpfungskette im Baubereich sowie seine internationale Managementerfahrung, namentlich in Frankreich und den USA, bringt er ideale Voraussetzungen mit, um die strategische Weiterentwicklung von Arbonia wirkungsvoll zu begleiten.
Seine fundierten Kenntnisse in den Bereichen Markt- und Kundenorientierung, operative Exzellenz sowie nachhaltige Unternehmensführung passen hervorragend zum Geschäftsmodell und zur strategischen Ausrichtung von Arbonia.
Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass Christoph Ganz mit seiner unternehmerischen Perspektive, seiner Führungserfahrung und seiner Branchenkenntnis wertvolle Impulse setzen wird.
Ausblick
Arbonia wird ihre Marktposition im europäischen Türengeschäft gezielt weiter ausbauen. Der Fokus liegt auf der Weiterentwicklung des Produktportfolios, der Stärkung des Objektvertriebs sowie der konsequenten Ausrichtung auf kunden- und projektspezifische Lösungen.
Guidance 2026
Die Mid-term Guidance 2029 bleibt unverändert (Umsatz CHF 820 - 850 Mio., EBITDA-Marge 14 - 15%), ist allerdings um ein Free Cash Flow Target von CHF 55 - 65 Mio. im Jahr 2029 erweitert worden. Die Arbonia strebt einen deutlichen Schuldenabbau bis 2029 an, getragen durch die positive operative Cashflow-Entwicklung.
Die ausführliche Berichterstattung ist im Geschäftsbericht 2025, im Lagebericht, in den Kapiteln «Aktionärsbrief» sowie «Nachhaltigkeit» zu finden, siehe www.arbonia.com.
EBITDA adjustiert: CHF 56.5 Mio.(Vorjahr CHF 41.7 Mio.)
