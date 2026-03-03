Arbon - Der Bauzulieferer Arbonia hat im vergangenen Jahr den Umsatz gesteigert. Beim Gewinn rutschte das auf Türen ausgerichtete Ostschweizer Unternehmen allerdings ins Minus. Der Nettoumsatz stieg im Gesamtjahr um 12,3 Prozent auf 624,5 Millionen Franken, wie Arbonia am Dienstag mitteilte. In Lokalwährungen und ohne Akquisitionen resultierte ein Plus von 3,7 Prozent. Wechselkurseffekte belasteten den Umsatz mit 1,2 Prozent. Das organische Wachstum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab