Robotik, Wiederaufrüstung und Seltene Erden: Warum Brasiliens Ionenton-Gürtel neue Aufmerksamkeit auf sich zieht

Anzeige / Werbung

Während Automatisierung und Verteidigungsausgaben beschleunigt werden, positioniert sich Canamera Energy (ISIN: CA13711A1003) innerhalb eines aufkommenden brasilianischen Seltenerd-Korridors mit wachsender strategischer Bedeutung.

Das metallische Rückgrat der Automatisierung

Der weltweite Vorstoß hin zu Robotik und fortgeschrittener Fertigung verändert die Nachfrage nach Seltenerdelementen grundlegend. Hochleistungs-Permanentmagnete - insbesondere solche mit Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium - sind entscheidend für Industrieroboter, präzise Servomotoren und autonome Systeme.

Fabriken werden zunehmend automatisiert. Kollaborative Roboter entwickeln sich von Pilotprojekten zu zentralen Produktionslinien. Jeder gelenkige Roboterarm, hocheffiziente Motor und Präzisionsaktor ist auf Seltenerd-basierte Magnete angewiesen, um Drehmomentdichte und thermische Stabilität zu gewährleisten. Mit der Ausweitung der industriellen Automatisierung in den Bereichen Automobil, Elektronik und Logistik steigt parallel auch die Magnetintensität pro Anlage.

Der Verteidigungssektor erzählt eine ähnliche Geschichte. Seltene Erden sind in Radararrays, Lenksystemen, Satellitenkommunikation, Strahltriebwerken und Marineantrieben verbaut. Canameras Investorenunterlagen heben ihre Rolle in präzisionsgelenkter Munition, Luft- und Raumfahrtsystemen sowie Hochleistungselektronik hervor. In einem Umfeld steigender Verteidigungsbudgets bei NATO-Staaten und Partnern im asiatisch-pazifischen Raum überschneiden sich Beschaffungszyklen zunehmend mit Fragen der Lieferkettensicherheit.

Das strukturelle Problem ist die Konzentration. China raffiniert weiterhin etwa 80-90% der weltweiten Seltenen Erden. Diese Dominanz hat die Sorgen in Washington und Brüssel verstärkt und Förderprogramme sowie politische Instrumente ausgelöst, die alternative Lieferketten stärken sollen.

Brasiliens strategische Neupositionierung

Brasilien hat sich stillschweigend zu einer der wenigen Jurisdiktionen entwickelt, die bedeutend zu einer diversifizierten Versorgung beitragen können. Das Land verfügt schätzungsweise über 21 Millionen Tonnen Seltenerdoxid-Reserven, doch die Produktion befindet sich im Vergleich zu seinem geologischen Potenzial noch in einem frühen Stadium.

Minas Gerais steht im Zentrum dieser Chance. Der Bundesstaat, der mehr als 30% der brasilianischen Mineralproduktion ausmacht, beherbergt alkalische Komplexe, in denen eine Ionenton-ähnliche Mineralisierung zum bestimmenden Thema geworden ist. Diese Lagerstätten sind typischerweise oberflächennah, lateral kontinuierlich und in verwittertem Saprolit eingebettet.

Nach Canameras geologischem Modell sammeln sich Seltenerd-Ionen in tonreichen Horizonten an, die möglicherweise mittels Ionenaustausch-Laugung unter nahezu Umgebungsbedingungen gewonnen werden können - ohne herkömmliches Brechen oder Mahlen. Theoretisch vereinfacht dies die Entwicklungswege im Vergleich zu Hartgesteinslagerstätten.

Brasilien bietet zudem strukturelle Vorteile: eine festgelegte CFEM-Förderabgabe von 2% auf Bruttoerlöse für Seltene Erden, etablierte Genehmigungsrahmen und ein Stromnetz, das zu etwa 88% erneuerbar ist - ein wichtiger Faktor, da nachgelagerte Abnehmer den eingebetteten CO2-Ausstoß zunehmend prüfen.

Canameras Distrikt-Position

In diesem sich entwickelnden Umfeld baut Canamera Energy Metals seine Präsenz im brasilianischen Ionenton-Korridor aus. Das Turvolândia-Projekt liegt rund 55 Kilometer östlich des Poços-de-Caldas-Komplexes und umfasst fast 29.600 Hektar in einer Region, die bereits mit Seltenerd-Anreicherungen in Verbindung gebracht wird.

Das Grundstück erstreckt sich über die Komplexe São Vicente und Pouso Alegre, wo intensive tropische Verwitterung residuale Tonhorizonte mit erhöhten Seltenerdgehalten erzeugt hat. Frühere Arbeiten identifizierten Seltenerd-haltige Tone sowie zugehörige Minerale wie Monazit und Bastnäsit. Die Exploration konzentrierte sich bisher auf flache Schneckenbohrungen; tiefere Tests sind geplant, um die primäre Akkumulationszone zu bewerten.

Weiter südlich bietet São Sepé im Bundesstaat Rio Grande do Sul einen zweiten brasilianischen Ansatzpunkt. Das 7.966-Hektar-Projekt überlagert einen großen Rapakivi-Granitkörper und ist durch Bohrungen weitgehend unerprobt, was zusätzliche Entdeckungschancen eröffnet.

Positioniert für eine Verschiebung der Versorgung

Die weltweite Produktion Seltener Erden ist in den vergangenen drei Jahrzehnten stark gestiegen, doch die geografische Konzentration bleibt bestehen. Mit der beschleunigten Einführung von Robotik und der Ausweitung militärischer Beschaffung dürfte die Nachfrage nach Magnetmetallen strukturell robust bleiben.

Canameras Strategie - Verankerung im brasilianischen Ionenton-Gürtel bei gleichzeitiger Präsenz im nordamerikanischen Markt für kritische Mineralien - passt zu diesem makroökonomischen Hintergrund. Das Unternehmen befindet sich weiterhin im Explorationsstadium, und Ergebnisse werden über Umfang und Wirtschaftlichkeit entscheiden.

Dennoch: In einem Markt, der zunehmend von Versorgungssicherheit und strategischen Metallen geprägt ist, bringt eine Positionierung in einem bestätigten geologischen Distrikt innerhalb einer bergbauorientierten Jurisdiktion Canamera in eine Diskussion, die weit über regionale Exploration hinausgeht.

Kostenlose Tickets & spannende Small- und MidCaps auf der INVEST 2026 in Stuttgart

Am 17. und 18. April sind wir auf der INVEST in Stuttgart vertreten - und präsentieren dort 15 spannende Unternehmen aus Österreich und Australien aus so unterschiedlichen Branchen wie Seltene Erden, Bauwesen, Luftfahrt, Technologie, Finanzen und Kommunikation auf unserem Gemeinschaftsstand. Bei den vorgestellten Gesellschaften handelt es sich überwiegend um Small- und MidCaps mit attraktiven Wachstumsstrategien und interessanten Investmentstorys. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Unternehmensvertreter persönlich kennenzulernen, Ihre Fragen direkt zu stellen und sich aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen und Zukunftspläne zu informieren.

Darüber hinaus erwartet Sie an unserem Stand:

Unternehmensvorträge mit exklusiven Einblicken in Geschäftsmodelle und Strategien

Ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen

Ein kostenloser Kaffee für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres Gewinnspiels

Als besonderes Extra stellen wir Ihnen gerne kostenfreie Eintrittskarten zur INVEST zur Verfügung. Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Nachricht - wir senden Ihnen Ihr Gratisticket gerne zu. Wir würden uns sehr freuen, Sie auf unserem Gemeinschaftsstand persönlich begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen einen spannenden Austausch rund um internationale Investmentchancen zu führen. Bei Interesse an einem Ticket oder bei Fragen melden Sie sich jederzeit gerne an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu. Wir freuen uns, Sie auf der INVEST in Stuttgart zu begrüßen.

Quellen:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20470322-brasiliens-moment-seltenen-erden-schaerft-sich-meteoric-massstab-canamera-energy-voranschreitet

https://canamerametals.com/wp-content/uploads/2025/09/Canamera-Investor_Presentation.pdf

Lassen Sie sich in den Verteiler für Canamera Energy Metals oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Canamera Energy Metals" oder "Nebenwerte".

Canamera Energy Metals Corp.

Land: Kanadisch

ISIN: CA13711A1003



https://canamerametals.com/

Disclaimer/Risikohinweis Canamera Energy Metals Corp

Interessenkonflikte: Mit Canamera Energy Metals Corp. existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Canamera Energy Metals Corp.. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Canamera Energy Metals Corp. können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Canamera Energy Metals Corp einsehen: https://canamerametals.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Warren Robb, PGeo (British Columbia), Vizepräsident Exploration des Unternehmens und qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Canamera Energy Metals Corp vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Robotik, Wiederaufrüstung und Seltene Erden: Warum Brasiliens Ionenton-Gürtel neue Aufmerksamkeit auf sich zieht appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA13711A1003