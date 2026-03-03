DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Vorläufige Ergebnisse 2025 bestätigen positive Entwicklung - Tender Offer für Wandelanleihe

Peach Property Group AG: Vorläufige Ergebnisse 2025 bestätigen positive Entwicklung - Tender Offer für Wandelanleihe

Zürich (pta000/03.03.2026/07:00 UTC+1)

(Alle Angaben zu den Geschäftszahlen 2025 sind vorläufig und noch nicht testiert)

• Funds from Operations (FFO I) Guidance von EUR 16 Mio. bis EUR 18 Mio. bestätigt • Nettokaltmiete des Strategic Portfolio um 3,1 % auf 6,82 EUR/m(2) gesteigert • Leerstand des Strategic Portfolios von 6,2 % auf 4,8 % abgebaut • Positives Bewertungsergebnis vor Verkaufseffekten von EUR 4,82 Mio. • Mit dem notarisierten Portfolioverkauf aus Dezember 2025 wird sich das Non-Strategic Portfolio um 32 % auf rund

3.700 Einheiten verringern • EUR 620 Mio. Finanzverbindlichkeiten in Jahr 2025 refinanziert, Bilanz nachhaltig aufgestellt • Tender Offer über bis zu CHF 15 Mio. zum Kaufpreis von 99,25 % für die Investoren der am 15. Mai 2026 fällig werden

CHF 50 Mio. Wandelanleihe; Ende der Angebotsfrist am 16. März 2026

Die Peach Property Group AG (<>), ein Immobilieninvestor mit Fokus auf Mietwohnungen in Deutschland, hat auf Basis der vorläufigen, noch nicht testierten Zahlen das Geschäftsjahr 2025 erfolgreich abgeschlossen.

Mit einem Refinanzierungsvolumen von rund EUR 620 Mio. wurde im Jahr 2025 die Fälligkeitenstruktur deutlich verlängert und die Bilanz nachhaltig aufgestellt. Angesichts eines stabileren Marktumfeldes konnte gleichzeitig das Bewertungsergebnis nach Capex-Investitionen und vor Verkaufseffekten auf rund EUR 4,8 Mio. verbessert werden. Der Loan-to-Value (LTV) liegt trotz gegenläufiger Verkaufseffekte auf Vorjahresniveau bei rund 51 %. Mittelfristig wird ein Wert von 45 % angestrebt.

Auch auf der operativen Seite wurden klare Verbesserungen erreicht. Die Nettokaltmiete im Strategic Portfolio stieg zum Stichtag um rund 3,1 % auf 6,82 EUR/m(2). Das führte im Jahr 2025 zu Mieteinnahmen im Gesamtportfolio von rund EUR 108 Mio. Die Leerstandsquote im Strategic Portfolio konnte gegenüber dem Vorjahresstichtag von 6,2 % auf 4,8 % abgebaut werden. Wesentlich dafür waren Verbesserungen bei der Vermietungsleistung und strategische Investitionen in die Bestände. Der Funds from Operations (FFO I) wird in der Mitte der prognostizierten Bandbreite erwartet. Dieser konnte trotz des Wegfalls der Mieterträge infolge des Portfolioverkaufes aus dem Jahr 2024 sowie der Refinanzierungen zum Marktniveau gehalten werden. Aus dem Non-Strategic Portfolio wurden im Geschäftsjahr 2025 rund 1.800 Wohn- und Gewerbeeinheiten veräussert. Damit verringert sich das Volumen des Non-Strategic Portfolio um 32 % auf nunmehr rund 3.700 Einheiten. Weitere Verkäufe befinden sich aktuell in der Umsetzung. Diese erfolgreiche Veränderung dokumentiert die konsequente Umsetzung der im Jahr 2024 eingeführten Portfoliostrategie.

Bezüglich der einzigen im Jahr 2026 fällig werdenden Finanzverbindlichkeit unterbreitet die Peach Property Group den Inhabern der ausstehenden CHF 50 Mio. Wandelanleihe PEA 234 (ISIN: CH1263282522) mit Fälligkeit am 15. Mai 2026 das Angebot, ihre Wandelobligationen zum Kauf durch die Gesellschaft gegen Barzahlung zurückzukaufen. Für das Angebot gelten die Bedingungen des heute zu veröffentlichenden Information Memorandums (die <>). Der Kaufpreis ist auf 99,25 % des Nennwertes festgesetzt zuzüglich der bis zum Vollzugstag, welcher voraussichtlich am 18. März 2026 stattfinden wird, aufgelaufenen Zinsen (abzüglich 35 % Verrechnungssteuer), vorbehaltlich der Angebotsbedingungen. Das Angebot endet am 16. März 2026, 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit, sofern es nicht gemäss den Angebotsbedingungen anderweitig verlängert, geändert oder vorzeitig beendet wird. Das Information Memorandum ist hier https://www.peachproperty.com/de/ news/praesentationen/ veröffentlicht.

Ausblick 2026

Nach den erfolgreichen Refinanzierungen im Geschäftsjahr 2025 fokussiert sich die Peach Property Group im Jahr 2026 auf die Verbesserung der operativen Performance im Strategic Portfolio sowie auf den Abverkauf des verbliebenen Non-Strategic Portfolios. Operativ stehen die Senkung der Leerstandsquote im Strategic Portfolio auf unter 3 %, eine stärkere Vermietungsleistung, effizientere dezentrale Prozesse sowie ein optimiertes Forderungsmanagement im Fokus. Zudem sollen Mietsteigerungspotenziale konsequent genutzt werden; angestrebt wird ein Like-for-like-Mietwachstum von 3,5 bis 4,0 % p.a. Die Capex-Strategie wird fortgeführt, um wettbewerbsfähige Mieten und eine ressourcenschonende Bewirtschaftung sicherzustellen. Das Non-Strategic Portfolio soll schrittweise in kleinen Tranchen vor allem an lokale Investoren veräussert werden. Selektive Investitionen dienen dabei zur Optimierung des Kaufpreises; die Verkaufserlöse fliessen in die Finanzierung der Capex-Massnahmen.

Gerald Klinck, Chief Executive Officer der Peach Property Group: <>

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Gerald Klinck, Chief Executive Officer

+41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG

Jorg Keller, Director

+49 151 61527741 | j.keller@rosenbergsc.com

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Michael Zahn (Präsident), Cyrill Schneuwly, Beat Frischknecht, Urs Meister und Alexander Hesse.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

