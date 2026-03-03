Zürich - Die Peach Property Group hat das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 gemäss Eckdaten «erfolgreich» abgeschlossen. So wird die Guidance für den operativen Mittelzufluss bestätigt. Der sogenannte FFO I (Funds from Operations) werde in der Mitte der angegebenen Bandbreite von 16 bis 18 Millionen Euro erwartet, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Gleichzeitig sei die Nettokaltmiete im Strategic Portfolio um rund 3,1 Prozent auf 6,82 Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
