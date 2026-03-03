Zürich (www.anleihencheck.de) - Peach Property Group: Vorläufige Ergebnisse 2025 - Tender Offer für Wandelanleihe - AnleihenewsDie Peach Property Group AG ("Peach Property Group") (ISIN CH0118530366/ WKN A1C8PJ), ein Immobilieninvestor mit Fokus auf Mietwohnungen in Deutschland, hat auf Basis der vorläufigen, noch nicht testierten Zahlen das Geschäftsjahr 2025 erfolgreich abgeschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
