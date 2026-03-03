EQS-News: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Schaeffler veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025



03.03.2026 / 08:15 CET/CEST

Schaeffler veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025 Nachhaltigkeit zum zweiten Mal integrierter Teil des Geschäftsberichts

Fünf Handlungsfelder mit Schwerpunkt auf Klimaschutz, Ressourcen-effizienz, Menschenrechten, Mitarbeiterentwicklung und Governance

Ausgewählte Nachhaltigkeitsindikatoren fest im Vergütungssystem verankert - Nachhaltigkeitsziele 2025 wurden erreicht

Nachhaltigkeit für Schaeffler weiter von strategischer Bedeutung Herzogenaurach | 3. März 2026 | Gemäß der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) hat die Schaeffler Gruppe heute zum zweiten Mal in Folge ihren Nachhaltigkeitsbericht als integrierten Bestandteil des Geschäftsberichts vorgelegt. Das Unternehmen dokumentiert darin seine Nachhaltigkeitsleistungen und wie es seine ESG-Strategie nach der Übernahme von Vitesco weiterentwickelt hat. Zudem dient das Berichtsjahr 2025 künftig als Basisjahr für die weiteren Dekarbonisierungsziele von Schaeffler. Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagt: "Nach dem erfolgreichen Zusammenschluss mit Vitesco entwickeln wir unsere ESG-Strategie konsequent weiter und passen zugleich unsere Klimaziele an die neuen Verhältnisse an. Wie in den Vorjahren wollen wir unsere Ziele durch die Science Based Targets initiative (SBTi) validieren lassen. Damit unterstreichen wir, dass das Thema Nachhaltigkeit für uns weiter von strategischer Bedeutung ist. " Dr. Anja Rivera, Head of Strategic Sustainability bei Schaeffler, ergänzt: "Mit diesem erneuerten Bekenntnis zur SBTi setzen wir ein Zeichen: Wir orientieren unsere Klimaziele konsequent an wissenschaftlichen Maßstäben und gestalten aktiven Wandel hin zu einer nachhaltigen, wettbewerbsfähigen Zukunft - für unser Unternehmen, unsere Kunden und die Gesellschaft." Das Berichtsjahr 2025 stand für Schaeffler noch ganz im Zeichen der Integration von Vitesco, einem international führenden Anbieter von Lösungen für die E-Mobilität, und damit einhergehend, der gezielten Weiterentwicklung seiner ESG-Strategie. Das neue Rahmenwerk umfasst fünf fokussierte Handlungsfelder mit insgesamt 20 strategischen Kennzahlen: Driving Climate Action towards Net-Zero

Transitioning towards a Circular Economy

Protecting Human Rights & Work Conditions

Empowering People for a Sustainable Future

Ensuring Integrity in Decision Making Zentrales Motiv des Handlungsfelds "Driving Climate Action towards Net-Zero" ist die systematische Reduktion der Treibhausgasemissionen im eigenen Betrieb sowie entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Einen besonderen Stellenwert nehmen dabei die Reduktion fossiler Energieträger und der Ausbau erneuerbarer Energien ein. Bis 2030 sollen beispielsweise 70 Prozent des in der Lieferkette bezogenen Stroms aus erneuerbaren Quellen stammen, 150 GWh/a an Energie kumuliert eingespart und 140 MWp an direkter erneuerbarer Produktionskapazität installiert werden. Im Handlungsfeld "Transitioning towards a Circular Economy" befasst sich Schaeffler intensiv mit ressourcenschonenden Produktionsweisen und integriert die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft in Prozesse und Produkte. Ziel ist es, bis 2030 den Anteil nicht recycelbarer Abfälle auf maximal 6 Prozent zu senken, 750.000 m³ Frischwasser kumuliert einzusparen und den Anteil von Sekundärmaterialien auf 35 Prozent zu erhöhen. Durch umfassende Programme zur Wahrung der Menschenrechte und zur Förderung sicherer Arbeitsbedingungen - "Protecting Human Rights & Work Conditions" - engagiert sich Schaeffler für Fairness und Arbeitsschutz. Bis 2030 sollen mindestens 95 Prozent der verpflichtenden Menschenrechtstrainings im Unternehmen abgeschlossen und die Unfallrate (Lost Time Injury Rate) auf unter 1,0 gesenkt werden. Im Fokus des vierten Handlungsfelds "Empowering People for a Sustainable Future" stehen die Weiterentwicklung der Mitarbeitenden durch Qualifizierung sowie die Förderung von Vielfalt und Inklusion im Fokus. Bis 2030 sollen mindestens 25 Prozent der Führungspositionen im Top-Management bei Schaeffler mit Frauen besetzt und eine Lernbeteiligung von 85 Prozent erreicht werden. Verlässliche und transparente ESG-orientierte Entscheidungsstrukturen sind ein zentraler Pfeiler der Governance bei Schaeffler. Das Handlungsfeld "Ensuring Integrity in Decision Making" nimmt daher Compliance, Whistleblowing-Remediation und die Optimierung der ESG-Rating-Performance in den Blick. Bis 2030 sollen 95 Prozent der Mitarbeitenden in relevanten Themen geschult und mindestens 90 Prozent aller bestätigten Whistleblowing-Fälle zeitnah bearbeitet werden. Ausgewählte Indikatoren sind auch in der jährlichen erfolgsabhängigen Vergütung der Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und berechtigten Mitarbeitenden verankert. Mit einer Verbesserung der Abfalleffizienz ("Waste Efficiency") auf 8,3 Prozent nicht-recycelter Abfälle und dem Abschluss zentraler Qualifizierungsmaßnahmen konnten im Berichtsjahr 2025 bereits bedeutende neue Short-Term Bonus Ziele erreicht werden. Um noch gezielter die Motivation und das nachhaltige Engagement der Mitarbeitenden zu fördern, wird im Jahr 2026 eine entsprechende Kennzahl als bonusrelevanter Indikator eingeführt. Die konsequente Umsetzung und Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie spiegeln sich auch in den aktuellen externen Bewertungen wider. So wurden im Berichtsjahr 2025 erneut die erfreulichen Ratings CDP: A/A- ("Leadership Level"), EcoVadis: Gold und MSCI: BBB bestätigt. Link zum Geschäftsbericht, Sustainability Statement ab Seite 40: Ergebnisveröffentlichungen | Schaeffler Gruppe

Schaeffler Gruppe - We pioneer motion Seit 80 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO2-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen - und das über den gesamten Lebenszyklus hinweg.

Ansprechpartner Dr. Axel Lüdeke

Leiter Konzernkommunikation & Public Affairs

Schaeffler AG, Herzogenaurach

+49 9132 82 8901

axel.luedeke@schaeffler.com

Heiko Eber

Head of Investor Relations

Schaeffler AG, Herzogenaurach

+49 9132 82 88125

heiko.eber@schaeffler.com

Matthias Herms

Leiter Kommunikation Finanzen, CSR & Nachhaltigkeit

Schaeffler AG, Herzogenaurach

+49 9132 82 37314

matthias.herms@schaeffler.com







