Attacke auf Nvidia!: 167-Dollar-Aktie für 1 Cent - AMD schnürt verrückten Chip-Deal mit Meta

Nvidia ist unangefochtener Marktführer für KI-Chips. Das wollen AMD und Meta ändern. Dafür werden Aktien zum Spottpreis verkauft. Mega-Kaufchancen winken. Eine HKCM-Analyse.

Der Halbleiter-Sektor erlebt derzeit ein Beben, das die Machtverhältnisse im Silicon Valley grundlegend verschieben könnte. Im Zentrum des Sturms: AMD und der Social-Media-Gigant Meta. Mit einem beispiellosen Chips-für-Aktien-Deal bläst AMD-Chefin Lisa Su zum Angriff auf die Vorherrschaft von Nvidia. Es ist ein Befreiungsschlag in einer Branche, die händeringend nach Alternativen zum Marktführer sucht. Doch die kreative Finanzierung wirft Fragen auf. Eine HKCM-Analyse.

Die Meta-Option: 160 Millionen AMD-Aktien für lau

Während die Tech-Elite der USA über die Kosten der KI-Infrastruktur rätselt, schafft AMD Fakten. Der Deal ist gigantisch: Meta verpflichtet sich zur Abnahme von maßgeschneiderten Chips mit einer Kapazität von insgesamt sechs Gigawatt (eine Energiemenge, die theoretisch fünf Millionen Haushalte versorgen könnte). Doch der eigentliche Clou liegt in der Finanzstruktur.

Um den Facebook-Mutterkonzern langfristig an sich zu binden, hat AMD für Meta sogenannte leistungsbasierte Optionsscheine (Warrants) ausgestellt. Diese geben Meta-CEO Mark Zuckerberg die Option, bis zu 160 Millionen AMD-Aktien zu einem symbolischen Ausübungspreis von gerade einmal 0.01 US-Dollar zu erwerben. Der Haken: Die Anteile fließen nur, wenn Meta sukzessive weitere Milliarden-Bestellungen aufgibt und bestimmte Kursziele erreicht werden. Damit könnte Meta perspektivisch bis zu zehn Prozent an AMD halten.

Für AMD ist dies nach dem OpenAI-Deal im vergangenen Oktober bereits der zweite Vorstoß dieser Art. Lisa Su will damit sicherstellen, dass ihr Unternehmen einen festen Platz am Tisch hat, wenn die Giganten über ihre nächste Infrastruktur-Generation entscheiden.

Befreiungsschlag gegen das Nvidia-Monopol

Die Marktreaktion war deutlich: Die AMD-Aktie schoss nach Bekanntgabe deutlich in die Höhe, während der Branchenprimus Nvidia leicht Federn lassen musste. Für Meta ist der Schritt vor allem eine Diversifizierungsstrategie. Mark Zuckerberg plant, seine Ausgaben für KI-Infrastruktur in diesem Jahr auf bis zu 135 Milliarden US-Dollar fast zu verdoppeln.

Dabei setzt Meta auf eine dreigleisige Strategie:

• Nvidia bleibt für High-End-Training unverzichtbar.

• Eigene Chips: Meta entwickelt intern spezifisches Silizium.

• AMD: Die neuen MI450-Chips sind für den täglichen Betrieb der KI-Modelle für Milliarden Nutzer.

HKCM-Analyse: Nvidia-Sturz oder KI-Bubble?

Trotz der Euphorie mehren sich die kritischen Stimmen an der Wallstreet. Kritiker sprechen von zirkulärer Finanzierung. Das Phänomen: Chiphersteller investieren in ihre Kunden (oder geben ihnen Firmenanteile), damit diese wiederum das Geld (oder Vertrauen) nutzen, um Chips beim Hersteller zu kaufen. Ein Kreislauf, der das Wachstum künstlich aufblähen könnte.

Für Anleger ist die Situation dennoch hochspannend. AMD beweist, dass man kein One-Hit-Wonder ist, sondern über die technologische Reife verfügt, um Meta-Anforderungen auf höchstem Niveau zu bedienen. Die Partnerschaft katapultiert AMD direkt in das Herz der globalen KI-Infrastruktur.

Nach dem doppelten Test des Widerstands bei 267.08 Dollar hat die AMD-Aktie mit dem jüngsten Rücksetzer den tiefsten Stand seit letztem Oktober erreicht. Primär gehen wir davon aus, dass sich nochmals ausgeprägterer Abgabedruck entfaltet, um die laufende Zwischenkorrektur der magentafarbenen Welle (2) fortzuführen. Erst nach deren Abschluss sollte der Titel wieder nachhaltig zur Oberseite drehen und den übergeordneten Aufwärtsimpuls fortsetzen. In diesem Zuge erwarten wir einen nachhaltigen Anstieg auf neue Allzeithochs.

Die konkreten Koordinaten der Preisbereiche für längerfristige Einstiege sind unseren Abonnenten vorbehalten - ebenso wie Echtzeit-Signale für lukrative Einstiege und erfolgreiches Portfolio-Management. Alle Infos dazu finden Sie in unserem Tech33-Aktien-Analysepaket. Disclaimer: Unsere Analyse ist keine Anlageberatung.



