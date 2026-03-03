Attacke auf Nvidia!: 167-Dollar-Aktie für 1 Cent - AMD schnürt verrückten Chip-Deal mit Meta

Anzeige / Werbung
Nvidia ist unangefochtener Marktführer für KI-Chips. Das wollen AMD und Meta ändern. Dafür werden Aktien zum Spottpreis verkauft. Mega-Kaufchancen winken. Eine HKCM-Analyse.
Der Halbleiter-Sektor erlebt derzeit ein Beben, das die Machtverhältnisse im Silicon Valley grundlegend verschieben könnte. Im Zentrum des Sturms: AMD und der Social-Media-Gigant Meta. Mit einem beispiellosen Chips-für-Aktien-Deal bläst AMD-Chefin Lisa Su zum Angriff auf die Vorherrschaft von Nvidia. Es ist ein Befreiungsschlag in einer Branche, die händeringend nach Alternativen zum Marktführer sucht. Doch die kreative Finanzierung wirft Fragen auf. Eine HKCM-Analyse.
Die Meta-Option: 160 Millionen AMD-Aktien für lau
Während die Tech-Elite der USA über die Kosten der KI-Infrastruktur rätselt, schafft AMD Fakten. Der Deal ist gigantisch: Meta verpflichtet sich zur Abnahme von maßgeschneiderten Chips mit einer Kapazität von insgesamt sechs Gigawatt (eine Energiemenge, die theoretisch fünf Millionen Haushalte versorgen könnte). Doch der eigentliche Clou liegt in der Finanzstruktur.
Um den Facebook-Mutterkonzern langfristig an sich zu binden, hat AMD für Meta sogenannte leistungsbasierte Optionsscheine (Warrants) ausgestellt. Diese geben Meta-CEO Mark Zuckerberg die Option, bis zu 160 Millionen AMD-Aktien zu einem symbolischen Ausübungspreis von gerade einmal 0.01 US-Dollar zu erwerben. Der Haken: Die Anteile fließen nur, wenn Meta sukzessive weitere Milliarden-Bestellungen aufgibt und bestimmte Kursziele erreicht werden. Damit könnte Meta perspektivisch bis zu zehn Prozent an AMD halten.
Für AMD ist dies nach dem OpenAI-Deal im vergangenen Oktober bereits der zweite Vorstoß dieser Art. Lisa Su will damit sicherstellen, dass ihr Unternehmen einen festen Platz am Tisch hat, wenn die Giganten über ihre nächste Infrastruktur-Generation entscheiden.
Befreiungsschlag gegen das Nvidia-Monopol
Die Marktreaktion war deutlich: Die AMD-Aktie schoss nach Bekanntgabe deutlich in die Höhe, während der Branchenprimus Nvidia leicht Federn lassen musste. Für Meta ist der Schritt vor allem eine Diversifizierungsstrategie. Mark Zuckerberg plant, seine Ausgaben für KI-Infrastruktur in diesem Jahr auf bis zu 135 Milliarden US-Dollar fast zu verdoppeln.
Dabei setzt Meta auf eine dreigleisige Strategie:
• Nvidia bleibt für High-End-Training unverzichtbar.
• Eigene Chips: Meta entwickelt intern spezifisches Silizium.
• AMD: Die neuen MI450-Chips sind für den täglichen Betrieb der KI-Modelle für Milliarden Nutzer.
HKCM-Analyse: Nvidia-Sturz oder KI-Bubble?
Trotz der Euphorie mehren sich die kritischen Stimmen an der Wallstreet. Kritiker sprechen von zirkulärer Finanzierung. Das Phänomen: Chiphersteller investieren in ihre Kunden (oder geben ihnen Firmenanteile), damit diese wiederum das Geld (oder Vertrauen) nutzen, um Chips beim Hersteller zu kaufen. Ein Kreislauf, der das Wachstum künstlich aufblähen könnte.
Für Anleger ist die Situation dennoch hochspannend. AMD beweist, dass man kein One-Hit-Wonder ist, sondern über die technologische Reife verfügt, um Meta-Anforderungen auf höchstem Niveau zu bedienen. Die Partnerschaft katapultiert AMD direkt in das Herz der globalen KI-Infrastruktur.
Nach dem doppelten Test des Widerstands bei 267.08 Dollar hat die AMD-Aktie mit dem jüngsten Rücksetzer den tiefsten Stand seit letztem Oktober erreicht. Primär gehen wir davon aus, dass sich nochmals ausgeprägterer Abgabedruck entfaltet, um die laufende Zwischenkorrektur der magentafarbenen Welle (2) fortzuführen. Erst nach deren Abschluss sollte der Titel wieder nachhaltig zur Oberseite drehen und den übergeordneten Aufwärtsimpuls fortsetzen. In diesem Zuge erwarten wir einen nachhaltigen Anstieg auf neue Allzeithochs.
Die konkreten Koordinaten der Preisbereiche für längerfristige Einstiege sind unseren Abonnenten vorbehalten - ebenso wie Echtzeit-Signale für lukrative Einstiege und erfolgreiches Portfolio-Management. Alle Infos dazu finden Sie in unserem Tech33-Aktien-Analysepaket. Disclaimer: Unsere Analyse ist keine Anlageberatung.
Leseempfehlung auf HKCM-News: Iran vs. USA eskaliert: Fällt Bitcoin jetzt auf 40 000 Dollar?
Enthaltene Werte: US0079031078,US67066G1040,US6311011026,US78378X1072,2455711,US30303M1027
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)