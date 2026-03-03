Köln (ots) -Von der Kunstbar in die Schillerallee! Aufmerksame Zuschauer der Soap "Köln 50667" (aktuell wöchentlich mit neuen Folgen auf RTL+ zu sehen) dürften sich nun verwundert die Augen reiben. Yvonne Pferrer und ihr Partner Jeremy Gruber, die von 2013 bis 2016 als Anna Kowalski und Chris Hansen für "Köln 50667" vor der Kamera standen, feiern jetzt ihr Debüt bei "Unter uns". Das Influencer-Pärchen wird am 10.3.26 (Folge 7826) und 11.3.26 (Folge 7827) in der beliebten RTL-Daily zu sehen sein.Der Gastauftritt war Teil der Bucket-List des Paares, auf der auch ein anderes Thema ganz oben steht: "Wir reisen seit mehr als 11 Jahren um die Welt. Unser großer Traum: irgendwann jedes Land der Welt bereist zu haben", sagt Yvonne Pferrer. "Wir haben schon nackt unter den Polarlichtern gelegen. Ganz allein - nur wir und unser Camper. Zudem sind wir zum Base Camp des Mount Everest gewandert, wurden mit einer Pistole in Südamerika überfallen und haben uns 14 Tage lang durch das Dickicht des Dschungels geschlagen." Nach diesen emotionalen Momenten folgt nun der nächste bei "Unter uns":Yvonne Pferrer und Jeremy Gruber wollen als sportbegeisterte Inga und Sascha in der Turnhalle Deluxe ein Probetraining buchen. Doch nicht das Training strengt an, sondern vor allem Britta Schönfeld-Küpper, die sich in den Fokus der beiden drängt. Brittas Art geht den beiden gehörig gegen den Strich. Kurzerhand beschließen sie, der Exzentrikerin einen Denkzettel zu verpassen. Da kommt wieder die Bucket-List ins Spiel, die auch Ingas und Sascha haben - und so sind Rachepläne schnell geschmiedet. Damit hat Britta sicherlich nicht gerechnet ..."Unter uns", produziert von UFA Serial Drama, läuft täglich von montags bis freitags um 17:30 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+. "Unter uns" ist zudem in UHD HDR bei RTL UHD empfangbar. Alle Infos zum Empfang und den Verbreitungspartnern gibt es unter www.rtl-uhd.de.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Christopher Weis | Presse Partner Köln | T: +49 (0)221-165 343 52 | weis@presse-partner-koeln.deErnst Rudolf | Stv. Leitung Kommunikation Unterhaltung / Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221 456-74310 | ernst.rudolf@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/6227526