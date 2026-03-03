Ende vergangenen Jahres war die Battalion Oil-Aktie zu einem Pennystock verkommen. Doch momentan feiert die US-Ölgesellschaft ein unfassbares Comeback an der Börse. Am Freitag und am Montag schoss der Aktienkurs um mehr als +500% in die Höhe. Was ist denn da los und hat die Börse noch alle Tassen im Schrank? Leerverkäufer auf dem falschen Fuß erwischt Auslöser der Kursexplosion der Battalion Oil-Aktie zum Monatsbeginn ist wohl ein massiver Short ...Den vollständigen Artikel lesen ...
