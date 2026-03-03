© Foto: Travis K. Mendoza - picture allianceDer französische Verteidigungskonzern Thales hat am Dienstagmorgen ein zufriedenstellendes Ergebnis und einen ordentlichen Ausblick vorgelegt. Die Aktie steigt. Rheinmetall-Aktie gibt Anleger Rätsel auf, Thales besser in Form! Nach der Eskalation politischer Spannungen am vergangenen Wochenende gab es bei Anlegerinnen und Anleger von Rheinmetall am Montag lange Gesichter: Zwar eröffnete die Aktie stark, die anschließenden Gewinnmitnahmen sorgten jedoch für einen Schlusskurs unter dem Niveau vom Freitag. Neben Enttäuschung machte sich in sozialen Netzwerken wie Reddit auch Ratlosigkeit breit. Am Dienstag hält die Underperformance der Rheinmetall-Aktie gegenüber dem Rest der Branche an. Dabei …Den vollständigen Artikel lesen
