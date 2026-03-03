Ein langfristiger Stromliefervertrag (PPA) sichert den Wuppertaler Stadtwerken jährlich 18,2 Gigawattstunden Photovoltaik-Strom, den sie an Industriekunden weiterverkaufen. Statkraft und die Wuppertaler Stadtwerke (WSW) haben ein mehrjähriges Solar-PPA abgeschlossen. Von Beginn des Jahres 2026 an liefert Statkraft bis 2028 jedes Jahr 18,2 Gigawattstunden Solarstrom an die WSW Energie & Wasser AG, die damit ihre Industriekunden wie die Bayer AG mit erneuerbarer Energie versorgt. Die Stromerzeugung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
