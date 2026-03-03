Acht über Deutschland verteilte Großbatterien sind als virtuelles Speicherportfolio über die Flexibilitäts-Plattform von Terralayr gebündelt. Vattenfall steuert diese Speicherkapazität'¯ und optimiert sie im Energiehandel. Der Energieversorger Vattenfall und der Batterieentwickler Terralayr haben nach dem Abschluss des branchenweit ersten Multi-Asset-Capacity-Tolling-Deals die aktive Vermarktung eines virtuellen Anteils aus dem bundesweiten Batterieportfolio von Terralayr gestartet. Mit dem Go-Live ...Den vollständigen Artikel lesen ...
