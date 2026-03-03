Nach dem Abschluss ihrer Multi-Asset Capacity Tolling-Vereinbarung im vergangenen Jahr starten die beiden Unternehmen nun praktisch mit der Vermarktung. Los ging es mit 5 Megawatt, die auf 55 Megawatt ausgebaut werden sollen. Im Mai 2025 schlossen Vattenfall und Terralayr die nach eigenen Angaben branchenweit erste Multi-Asset Capacity Tolling Vereinbarung. Jetzt wird sie auch praktisch umgesetzt. Vattenfall startet ab sofort die "aktive Vermarktung einer virtuellen Scheibe aus dem bundesweiten, dezentralen Batterieportfolio von Terralayr", teilten die Unternehmen am Dienstag mit. Zu Beginn sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
