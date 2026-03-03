© Foto: Michel Spingler - dpaTotalEnergies verkauft 50 Prozent seiner 11 deutschen Batteriespeicher an Allianz Global Investors. 500 Millionen Euro fließen in den Ausbau bis 2028.Der französische Energiekonzern TotalEnergies gibt 50 Prozent an 11 Batterieprojekten in Deutschland an Allianz Global Investors ab, wie Reuters berichtet. Über den Kaufpreis vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. Klar ist jedoch: Insgesamt investieren die Partner 500 Millionen Euro in den Bau der Anlagen. 70 Prozent der Summe finanzieren sie über Fremdkapital. Die Projekte verfügen zusammen über eine Leistung von 789 Megawatt. Sie sollen bis 2028 ans Netz gehen. TotalEnergies treibt damit seine Expansion im größten Strommarkt Europas …Den vollständigen Artikel lesen
