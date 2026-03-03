BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL), die zukunftsfähige Plattform für den Finanzbereich, kündigt heute BeyondTheBlack Paris an, das am Donnerstag, den 25. Juni 2026 in 28 George V, Paris 8, stattfinden wird.

BeyondTheBlack Paris wird Führungskräfte aus den Bereichen Finanzen und Buchhaltung aus ganz Frankreich und EMEA zusammenbringen. Einen ganzen Tag lang wird es um Finanztransformation, Branchen-Best-Practices und von Kollegen angeleitetes Lernen gehen. Die Veranstaltung in Paris ist Teil der BeyondTheBlack-Eventreihe von BlackLine und legt den Schwerpunkt darauf, wie Finanzteams durch Automatisierung und Intelligence den Betrieb optimieren, die Genauigkeit verbessern und einen höheren strategischen Wert erzielen können.

Das Programm umfasst Keynote-Sessions von Owen Ryan, CEO von BlackLine, und Philippe Omer-Decugis, General Manager, EMEA, gefolgt von einem technologieorientierten Vortrag von Jeremy Ung, CTO, der exklusive Produktankündigungen machen und gleichzeitig die Rolle von KI und Innovation in Finanzen und Buchhaltung unter die Lupe nehmen wird. Teilnehmende werden zudem in Expertengesprächen und praktischen Anwendungsfällen von Partnern und Kunden hören.

Im Laufe des Tages können Fachkräfte aus dem Finanzbereich mit dem Lösungs- und Partnerökosystem von BlackLine interagieren, an interaktiven Breakout-Sessions zu den Themen Record-to-Report, Invoice-to-Cash und Financial Close teilnehmen und sich mit Kollegen austauschen, die ähnlichen Herausforderungen gegenüberstehen. Die Veranstaltung endet mit einem Networking-Empfang zur Feier des 25-jährigen Bestehens von BlackLine.

"BeyondTheBlack schafft einen Raum, in dem Führungskräfte aus dem Finanzbereich voneinander lernen und praktische Einblicke in die moderne Finanztransformation erhalten können", sagte Owen Ryan, CEO von BlackLine. "Wir freuen uns, mit der Veranstaltung nach Paris kommen und mit Organisationen in Kontakt treten zu können, die resilientere, intelligentere Finanzvorgänge aufbauen möchten."

Philippe Omer-Decugis, General Manager, EMEA bei BlackLine, sagte: "Paris ist eine wichtige Drehscheibe für Finance Leadership, und BeyondTheBlack Paris bietet Fachkräften eine einzigartige Gelegenheit, direkt von Kollegen, Partnern und BlackLine-Experten zu hören. Wir können es kaum erwarten, die Finanzgemeinschaft zu einem Tag voller Erkenntnisse, Kooperation und gemeinsamem Lernen zu begrüßen."

Weitere Informationen finden Sie hier.

Veranstaltungsdetails

Datum: Donnerstag, 25. Juni 2026

Zeit: 08:30 20:00

Ort: 28 George V, Paris 8

Link: https://www.beyondtheblack.com/paris

Über BlackLine

BlackLine (Nasdaq: BL), die zukunftsfähige Plattform für den Finanzbereich, fördert digitale Finanztransformation, indem sie Organisationen präzise, effiziente und intelligente Finanzoperationen ermöglicht. BlackLine baut auf der Studio360-Plattform auf und vereinheitlicht Daten, rationalisiert Prozesse und liefert Echtzeitdaten durch von Verity unterstützte Automatisierung und Intelligence. Verity ist eine umfangreiche Suite integrierter, prüfbarer KI-Funktionen, die Finanz- und Buchhaltungsteams neue digitale Arbeitskräfte zur Verfügung stellt.

Der bewährte, kooperative Ansatz und nachweisliche Innovationserfolge, die durch branchenführende F&E-Investitionen und erstklassige Sicherheitspraktiken gestützt werden, haben dazu geführt, dass mehr als 4.400 Kunden aus verschiedenen Branchen mit BlackLine zusammenarbeiten, um ihre Organisationen zukunftsfähig zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter blackline.com.

