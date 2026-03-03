Anzeige
Dienstag, 03.03.2026
WKN: A2AKVD | ISIN: CA4524352099 | Ticker-Symbol: 6YS
Frankfurt
03.03.26 | 08:06
1,420 Euro
-0,70 % -0,010
Branche
Kunststoffe/Verpackungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
IMAFLEX INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
IMAFLEX INC 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AUDIO PIXELS HOLDINGS
AUDIO PIXELS HOLDINGS LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AUDIO PIXELS HOLDINGS LIMITED3,700-100,00 %
BEAR CREEK MINING CORPORATION0,750-1,57 %
BREDBAND2 I SKANDINAVIEN AB0,2790,00 %
IMAFLEX INC1,420-0,70 %
REVEL COLLECTIVE PLC0,001-100,00 %
SOLGOLD PLC0,320+0,16 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.