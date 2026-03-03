The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.03.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.03.2026
ISIN Name
AU000000AKP0 AUDIO PIXELS HOLDINGS LTD
CA07380N1042 BEAR CREEK MINING CORP.
CA4524352099 IMAFLEX INC.
GB00B0WD0R35 SOLGOLD PLC
GB00BVDPPV41 REVEL COLLECT. LS -,001
IE00BQQPV184 SSGA-JA.CL.PA.A YNA
IE00BYTH5263 SSGA-ACWI C.P.A DLA
IE00BYTH5370 SSGA-ACWI C.P.A DLA
IE00BYTH5487 SSGA-EU.CL.PA.A EOA
IE00BYTH5594 SSGA-W.CL.PA.AL DLA
IE00BYTH5719 SSGA-US.CL.PA.A DLA
SE0000648669 BREDBAND2 I SKAND.SK0,025
