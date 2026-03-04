WELTPREMIERE auf YouTube!: First Majestic CEO spricht 100% Deutsch - exklusiv im ersten deutschsprachigen Rohstoff-Aktien-Kanal!

Anzeige / Werbung
Hinter den Kulissen von First Majestic: Keith Neumeyer über Engpässe, Strategie und die First Mint und warum viele den Silbermarkt falsch einschätzen.
die Initiatoren des ersten deutschsprachigen Minenkanals (Rohstoff Aktien) hatten Keith Neumeyer vor der Kamera, eine der bekanntesten Stimmen im Silbermarkt. Als CEO von First Majestic Silver Corp. und Chairman von First Mining Gold Corp. liefert er im deutschsprachigen Interview eine klare, provokante Kernthese: Selbst bei steigenden Preisen kommt nicht automatisch "genug" Silber auf den Markt! Warum das so ist, erklärt er erstmalig auf Deutsch.
Im zweiten Interview-Teil wird es noch konkreter: Neumeyer gibt einen seltenen Blick hinter die Kulissen von First Majestic, inklusive der Rolle der unternehmenseigenen First Mint und was das operative Setup der Company in der Praxis bedeutet.
Wenn Sie verstehen wollen, warum der Silbermarkt anders tickt als viele denken und was First Majestic im Hintergrund tatsächlich aufbaut, dann ist dieses Video Pflicht.
Über den neuen Minenkanal Rohstoff Aktien (https://www.youtube.com/):
Der Rohstoff Aktien Kanal ist die erste 100% deutschsprachige Rohstoffaktien-Plattform mit Gesprächen mit Minen-CEOs und Experten aus der ganzen Welt. Der Kanal, welcher von Noah (Rohstoff Investor) und Björn (Swiss Resource Capital AG, Der Rohstoff-König) gehostet wird, teilt Analysen zu Rohstofffirmen und Insights von top Experten aus dem Sektor. Die Gespräche finden auf Englisch statt und werden anschließend ins Deutsche übersetzt und neu vertont, sodass deutschsprachige Zuschauer erstmals Inhalte von CEOs und Experten direkt auf Deutsch- ganz ohne Untertitel - erhalten.
