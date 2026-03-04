DJ Continental rechnet 2026 mit besserer Marge - Dividende steigt

DOW JONES--Continental rechnet im neuen Gesamtjahr mit einem Umsatzrückgang, die Profitabilität will der DAX-Konzern aber verbessern. Die bereinigte operative Rendite soll zwischen rund 11,0 und 12,5 Prozent liegen. Der Umsatz dürfte den weiteren Angaben zufolge dieses Jahr einen Wert zwischen rund 17,3 Milliarden bis 18,9 Milliarden Euro erreichen. Im abgelaufenen Jahr sank der Umsatz laut Mitteilung, wie bereits seit Ende Januar bekannt, auf 19,7 Milliarden Euro von 20,1 Milliarden im Vorjahr. Die bereinigte EBIT-Marge betrug 10,3 Prozent nach 11,0 Prozent im Vorjahr.

Unter dem Strich fiel 2025 wegen Kosten aus dem Konzernumbau den weiteren Angaben zufolge ein Nettoverlust von 165 Millionen Euro an. Im Vorjahr hatte der Reifenhersteller noch einen Gewinn von 1,2 Milliarden Euro erzielt. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 2,70 nach 2,50 Euro je Aktie im Vorjahr erhalten. Analysten haben im Konsens nur mit 2,55 Euro je Anteilsschein gerechnet.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2026 01:31 ET (06:31 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.