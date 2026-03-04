Anzeige
(0)

Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, March 04


4 March 2026

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 2 March 2026 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through J.P Morgan Securities plc ( JPMS plc) for cancellation at an average price of 2586.2154 pence per share:

Date of purchase:

3 March 2026

Aggregate number of ordinary shares purchased:

74,973

Lowest price paid per share (GBp):

2570.0000

Highest price paid per share (GBp):

2615.0000

Volume weighted average price paid per share (GBp):

2586.2154

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 55,720,658. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 55,720,658. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue

Weighted average price paid per share (GBp)

Aggregate number of shares purchased

London Stock Exchange

2586.6919

37,053

BATS Trading Europe

2585.6862

27,333

Chi-X Europe

2586.3474

7,188

Turquoise

2584.9985

3,399

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by JPMS plc on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased

Transaction price

(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

215

2,615.0000

08:04:43

05003050000000346-E0QTqx4QkYBL

XLON

80

2,615.0000

08:04:43

06423064200004205-1200006WV

CHIX

67

2,610.0000

08:04:43

08683086800004240-1200006WW

CHIX

129

2,610.0000

08:04:43

06383063800004809-200009NH

BATE

216

2,610.0000

08:04:43

06383063800005344-200009NI

BATE

67

2,610.0000

08:04:43

06003060000001834-E0QTqx4Ql1N7

TRQX

263

2,605.0000

08:04:46

05003050000000292-E0QTqx4QkYRT

XLON

103

2,605.0000

08:04:46

06383063800004808-200009NW

BATE

149

2,605.0000

08:07:39

07003070000000406-E0QTqx4QkiyG

XLON

262

2,605.0000

08:11:22

07003070000000571-E0QTqx4Ql0OX

XLON

228

2,610.0000

08:13:40

06383063800012013-20000BUL

BATE

127

2,605.0000

08:15:41

08643086400008478-20000CAO

BATE

203

2,605.0000

08:15:47

05003050000000703-E0QTqx4QlEFe

XLON

67

2,605.0000

08:15:47

08683086800009122-120000BA4

CHIX

183

2,605.0000

08:16:00

06383063800013821-20000CDJ

BATE

114

2,615.0000

08:22:16

07003070000006273-E0QTqx4QlYp0

XLON

209

2,615.0000

08:22:17

07003070000006399-E0QTqx4QlYpd

XLON

188

2,615.0000

08:22:35

05003050000006704-E0QTqx4QlZlH

XLON

88

2,615.0000

08:22:41

08683086800015857-120000DTA

CHIX

150

2,615.0000

08:23:35

07003070000007351-E0QTqx4QlcNi

XLON

89

2,610.0000

08:23:35

05003050000004399-E0QTqx4QlcNt

XLON

73

2,610.0000

08:23:35

06423064200013998-120000E14

CHIX

232

2,610.0000

08:23:35

06383063800019287-20000E9D

BATE

105

2,605.0000

08:23:39

07003070000002938-E0QTqx4QlcbE

XLON

195

2,605.0000

08:23:39

08643086400015256-20000E9W

BATE

84

2,605.0000

08:23:39

06383063800017960-20000E9X

BATE

125

2,605.0000

08:28:59

07003070000011381-E0QTqx4Qlo2r

XLON

125

2,600.0000

08:29:17

05003050000006705-E0QTqx4Qloks

XLON

67

2,600.0000

08:29:17

06423064200018774-120000FPC

CHIX

130

2,600.0000

08:29:17

08643086400021084-20000FBR

BATE

208

2,600.0000

08:29:44

06383063800023978-20000FEW

BATE

13

2,600.0000

08:29:44

06003060000003608-E0QTqx4QoFRU

TRQX

98

2,605.0000

08:33:10

05003050000013549-E0QTqx4QlzHU

XLON

122

2,605.0000

08:38:07

07003070000014715-E0QTqx4QmBIS

XLON

92

2,605.0000

08:38:07

06423064200024482-120000IEK

CHIX

263

2,605.0000

08:38:07

06383063800030199-20000H5B

BATE

231

2,605.0000

08:38:08

05003050000018397-E0QTqx4QmBQ7

XLON

198

2,605.0000

08:40:08

05003050000018412-E0QTqx4QmGnK

XLON

58

2,605.0000

08:40:37

07003070000020739-E0QTqx4QmHlL

XLON

68

2,605.0000

08:40:37

07003070000020739-E0QTqx4QmHlN

XLON

53

2,605.0000

08:40:37

07003070000020739-E0QTqx4QmHlP

XLON

100

2,605.0000

08:41:02

07003070000021129-E0QTqx4QmJ1w

XLON

52

2,605.0000

08:41:02

07003070000021129-E0QTqx4QmJ1y

XLON

103

2,605.0000

08:41:02

07003070000021129-E0QTqx4QmJ20

XLON

66

2,600.0000

08:42:41

08683086800024603-120000JO0

CHIX

209

2,605.0000

08:42:41

06383063800037515-20000HZU

BATE

42

2,605.0000

08:42:42

05003050000022653-E0QTqx4QmN1t

XLON

188

2,600.0000

08:44:21

07003070000011980-E0QTqx4QmQaW

XLON

73

2,600.0000

08:44:21

06423064200032979-120000K5Z

CHIX

164

2,600.0000

08:44:21

08643086400025507-20000I9V

BATE

53

2,600.0000

08:44:21

06003060000003608-E0QTqx4Qpumm

TRQX

7

2,600.0000

08:45:23

07003070000025009-E0QTqx4QmT8g

XLON

102

2,600.0000

08:45:23

07003070000025009-E0QTqx4QmT8i

XLON

62

2,600.0000

08:45:23

07003070000025009-E0QTqx4QmT8k

XLON

1

2,600.0000

08:45:23

07003070000025009-E0QTqx4QmT8m

XLON

10

2,600.0000

08:46:02

05003050000025426-E0QTqx4QmUOh

XLON

35

2,600.0000

08:47:02

05003050000026171-E0QTqx4QmWBK

XLON

58

2,600.0000

08:47:02

05003050000026171-E0QTqx4QmWBM

XLON

123

2,595.0000

08:47:04

05003050000023579-E0QTqx4QmWEo

XLON

181

2,595.0000

08:47:04

08643086400020375-20000IQP

BATE

73

2,595.0000

08:47:04

06003060000013371-E0QTqx4QqCu0

TRQX

157

2,595.0000

08:48:48

07003070000027478-E0QTqx4QmbJe

XLON

125

2,595.0000

08:52:46

05003050000029072-E0QTqx4QmlRK

XLON

252

2,595.0000

08:52:46

08643086400045112-20000JZ4

BATE

168

2,590.0000

08:53:41

05003050000026583-E0QTqx4Qmnhe

XLON

98

2,585.0000

08:53:41

05003050000021968-E0QTqx4QmniA

XLON

86

2,590.0000

08:53:41

08683086800017033-120000N1O

CHIX

19

2,585.0000

08:53:41

08683086800039703-120000N1P

CHIX

98

2,590.0000

08:53:41

06383063800040659-20000K50

BATE

73

2,590.0000

08:53:41

06383063800043958-20000K51

BATE

2

2,585.0000

08:55:11

08683086800039703-120000NK2

CHIX

48

2,585.0000

08:55:16

08683086800039703-120000NL9

CHIX

124

2,585.0000

08:57:02

05003050000033617-E0QTqx4Qmual

XLON

37

2,585.0000

08:57:02

05003050000033617-E0QTqx4Qmuan

XLON

32

2,585.0000

08:57:42

07003070000034147-E0QTqx4Qmw45

XLON

78

2,585.0000

08:57:42

07003070000034147-E0QTqx4Qmw47

XLON

17

2,585.0000

08:57:42

07003070000034147-E0QTqx4Qmw49

XLON

125

2,580.0000

08:58:02

07003070000031772-E0QTqx4QmwrY

XLON

178

2,580.0000

08:58:02

08643086400048930-20000L2E

BATE

86

2,580.0000

08:58:02

06003060000014763-E0QTqx4QrWY2

TRQX

3

2,575.0000

08:58:17

08683086800036114-120000OGJ

CHIX

62

2,585.0000

09:00:23

05003050000036389-E0QTqx4Qn3Ix

XLON

39

2,585.0000

09:00:23

05003050000036389-E0QTqx4Qn3Iz

XLON

38

2,585.0000

09:00:23

05003050000036389-E0QTqx4Qn3J1

XLON

60

2,585.0000

09:02:02

07003070000039398-E0QTqx4Qn8FE

XLON

93

2,580.0000

09:02:51

05003050000037865-E0QTqx4QnA8z

XLON

168

2,580.0000

09:02:51

06383063800053193-20000M8B

BATE

18

2,585.0000

09:11:07

06383063800065111-20000NYJ

BATE

167

2,585.0000

09:12:20

05003050000047688-E0QTqx4QnYOW

XLON

371

2,585.0000

09:12:20

06383063800065111-20000O72

BATE

114

2,585.0000

09:12:20

06383063800065127-20000O74

BATE

126

2,585.0000

09:12:20

08643086400064271-20000O73

BATE

67

2,585.0000

09:12:20

08643086400065100-20000O75

BATE

35

2,580.0000

09:12:30

05003050000046477-E0QTqx4QnYzu

XLON

3

2,580.0000

09:15:14

05003050000046477-E0QTqx4Qngoq

XLON

8

2,580.0000

09:15:14

05003050000046477-E0QTqx4Qngoj

XLON

119

2,580.0000

09:15:15

05003050000046477-E0QTqx4Qngy6

XLON

8

2,580.0000

09:15:21

08683086800059265-120000TXG

CHIX

87

2,580.0000

09:15:23

05003050000050487-E0QTqx4QnhMz

XLON

8

2,580.0000

09:16:01

08683086800059767-120000U3F

CHIX

40

2,580.0000

09:16:02

05003050000050949-E0QTqx4Qnila

XLON

96

2,580.0000

09:16:02

05003050000050949-E0QTqx4Qnilc

XLON

84

2,580.0000

09:16:02

05003050000050949-E0QTqx4Qnile

XLON

71

2,580.0000

09:19:21

06423064200061851-120000UW1

CHIX

64

2,580.0000

09:19:21

06423064200061851-120000UW0

CHIX

139

2,590.0000

09:25:22

05003050000057825-E0QTqx4Qo5VP

XLON

144

2,590.0000

09:27:39

07003070000060433-E0QTqx4QoApS

XLON

43

2,590.0000

09:27:40

06383063800081645-20000R49

BATE

389

2,590.0000

09:27:41

06383063800081662-20000R4I

BATE

49

2,595.0000

09:29:19

05003050000062015-E0QTqx4QoE5Z

XLON

125

2,595.0000

09:29:19

05003050000062015-E0QTqx4QoE5b

XLON

24

2,595.0000

09:29:19

05003050000062015-E0QTqx4QoE5d

XLON

165

2,590.0000

09:32:00

07003070000061570-E0QTqx4QoKGw

XLON

84

2,590.0000

09:32:00

08683086800069490-120000XXW

CHIX

92

2,590.0000

09:32:00

08683086800071328-120000XXY

CHIX

91

2,590.0000

09:32:00

06423064200070960-120000XXZ

CHIX

73

2,590.0000

09:32:00

06383063800083128-20000RX2

BATE

95

2,590.0000

09:32:00

06383063800083129-20000RX3

BATE

117

2,590.0000

09:32:00

08253082500032223-E0QTqx4QvFWg

TRQX

77

2,590.0000

09:35:22

05003050000066833-E0QTqx4QoRkw

XLON

70

2,590.0000

09:35:22

05003050000066833-E0QTqx4QoRky

XLON

82

2,590.0000

09:35:22

05003050000066833-E0QTqx4QoRl0

XLON

3

2,585.0000

09:35:49

07003070000058583-E0QTqx4QoT4R

XLON

137

2,585.0000

09:35:49

07003070000058583-E0QTqx4QoT4T

XLON

83

2,585.0000

09:35:49

08683086800066466-120000YMX

CHIX

279

2,585.0000

09:35:49

08643086400078272-20000SH0

BATE

104

2,585.0000

09:35:49

06003060000027210-E0QTqx4Qvapb

TRQX

16

2,585.0000

09:37:02

07003070000068058-E0QTqx4QoWGZ

XLON

61

2,585.0000

09:37:42

05003050000068413-E0QTqx4QoXZY

XLON

64

2,585.0000

09:37:42

05003050000068413-E0QTqx4QoXZa

XLON

15

2,585.0000

09:38:42

05003050000069088-E0QTqx4Qob2G

XLON

38

2,585.0000

09:38:42

05003050000069088-E0QTqx4Qob2I

XLON

30

2,585.0000

09:38:42

05003050000069088-E0QTqx4Qob2K

XLON

65

2,585.0000

09:39:22

07003070000069571-E0QTqx4QocrQ

XLON

70

2,585.0000

09:39:22

07003070000069571-E0QTqx4QocrS

XLON

57

2,585.0000

09:42:02

05003050000071376-E0QTqx4QojcZ

XLON

87

2,585.0000

09:42:02

05003050000071376-E0QTqx4Qojcb

XLON

224

2,585.0000

09:43:41

06383063800095532-20000TVA

BATE

2

2,585.0000

09:44:22

07003070000073319-E0QTqx4QooJ7

XLON

22

2,585.0000

09:47:01

08683086800082886-1200010YO

CHIX

29

2,585.0000

09:47:01

08683086800082886-1200010YP

CHIX

17

2,585.0000

09:47:01

08683086800082886-1200010YQ

CHIX

10

2,590.0000

09:48:41

08683086800084067-1200011BD

CHIX

150

2,590.0000

09:54:49

05003050000078344-E0QTqx4Qp9yl

XLON

47

2,590.0000

09:54:49

08683086800085807-1200012IK

CHIX

29

2,590.0000

09:54:49

08683086800085807-1200012IL

CHIX

69

2,590.0000

09:54:49

06383063800101518-20000VV0

BATE

297

2,590.0000

09:54:49

08643086400099756-20000VUX

BATE

78

2,590.0000

09:54:49

08643086400099978-20000VUZ

BATE

210

2,590.0000

09:54:50

05003050000081821-E0QTqx4Qp9zy

XLON

141

2,595.0000

09:58:39

05003050000083856-E0QTqx4QpIIj

XLON

27

2,595.0000

10:02:20

05003050000085440-E0QTqx4QpPs9

XLON

156

2,595.0000

10:02:20

05003050000085440-E0QTqx4QpPsB

XLON

86

2,595.0000

10:02:20

08683086800091457-1200014FQ

CHIX

247

2,595.0000

10:02:20

06383063800110711-20000XHL

BATE

134

2,595.0000

10:02:20

06383063800110963-20000XHM

BATE

68

2,595.0000

10:02:20

08643086400109519-20000XHN

BATE

69

2,595.0000

10:02:20

06003060000037228-E0QTqx4QxwqM

TRQX

197

2,595.0000

10:02:27

07003070000088689-E0QTqx4QpQ9V

XLON

144

2,595.0000

10:03:27

05003050000089426-E0QTqx4QpS1j

XLON

144

2,590.0000

10:08:02

07003070000082693-E0QTqx4QpccK

XLON

66

2,590.0000

10:08:02

06423064200090338-1200015PF

CHIX

78

2,590.0000

10:08:02

08643086400104655-20000YJE

BATE

68

2,590.0000

10:08:02

06383063800109947-20000YJG

BATE

69

2,590.0000

10:08:02

08643086400104829-20000YJF

BATE

66

2,590.0000

10:08:02

08253082500042150-E0QTqx4QySzL

TRQX

78

2,590.0000

10:08:42

05003050000093904-E0QTqx4QpdlL

XLON

57

2,595.0000

10:12:21

07003070000096754-E0QTqx4QplTm

XLON

80

2,595.0000

10:12:21

07003070000096754-E0QTqx4QplTo

XLON

78

2,595.0000

10:12:21

07003070000096754-E0QTqx4QplTq

XLON

177

2,595.0000

10:12:21

07003070000096754-E0QTqx4QplTs

XLON

86

2,590.0000

10:13:49

08683086800103222-120001717

CHIX

294

2,590.0000

10:16:21

06383063800124365-2000105P

BATE

157

2,590.0000

10:19:22

07003070000101561-E0QTqx4Qq1Su

XLON

157

2,590.0000

10:20:22

05003050000102169-E0QTqx4Qq3yv

XLON

41

2,585.0000

10:21:01

06383063800099639-2000115W

BATE

131

2,585.0000

10:23:51

07003070000083837-E0QTqx4QqBCi

XLON

180

2,585.0000

10:23:51

06383063800099639-200011L7

BATE

85

2,580.0000

10:23:55

05003050000104440-E0QTqx4QqBKt

XLON

86

2,580.0000

10:23:55

08683086800100786-1200019G1

CHIX

118

2,580.0000

10:23:55

08643086400128799-200011LQ

BATE

73

2,580.0000

10:23:55

06003060000040436-E0QTqx4QztNa

TRQX

166

2,580.0000

10:28:13

08643086400130239-200012DO

BATE

135

2,580.0000

10:30:36

07003070000108067-E0QTqx4QqP7i

XLON

180

2,580.0000

10:31:15

07003070000109835-E0QTqx4QqQh1

XLON

140

2,580.0000

10:33:39

05003050000110517-E0QTqx4QqVgq

XLON

12

2,580.0000

10:33:39

05003050000110517-E0QTqx4QqVgo

XLON

131

2,575.0000

10:36:38

07003070000090732-E0QTqx4Qqcqw

XLON

26

2,575.0000

10:36:38

08683086800112112-120001C95

CHIX

47

2,575.0000

10:36:38

08683086800112112-120001C96

CHIX

100

2,575.0000

10:36:38

06383063800117015-200013WR

BATE

81

2,575.0000

10:36:38

08643086400136993-200013WU

BATE

170

2,570.0000

10:36:44

05003050000102597-E0QTqx4Qqd1C

XLON

132

2,570.0000

10:36:44

08643086400124511-200013XE

BATE

85

2,570.0000

10:36:44

08643086400140519-200013XF

BATE

73

2,570.0000

10:36:44

06003060000040229-E0QTqx4R14rZ

TRQX

19

2,575.0000

10:38:41

06423064200121918-120001CMP

CHIX

144

2,575.0000

10:38:43

06383063800144930-2000147J

BATE

196

2,580.0000

10:42:14

05003050000119073-E0QTqx4QqprW

XLON

290

2,580.0000

10:48:10

07003070000123003-E0QTqx4Qr4K7

XLON

216

2,585.0000

10:54:37

07003070000129789-E0QTqx4QrI7s

XLON

11

2,585.0000

10:54:37

07003070000129789-E0QTqx4QrI7u

XLON

13

2,585.0000

10:54:37

07003070000129789-E0QTqx4QrI7w

XLON

154

2,585.0000

10:55:50

07003070000130634-E0QTqx4QrK5H

XLON

79

2,585.0000

10:55:50

08683086800134536-120001GKC

CHIX

71

2,585.0000

10:55:50

06423064200133711-120001GKD

CHIX

68

2,585.0000

10:55:50

08643086400156672-200017EJ

BATE

80

2,585.0000

10:55:50

06383063800158999-200017EI

BATE

171

2,585.0000

10:55:50

06383063800159000-200017EK

BATE

285

2,585.0000

10:57:01

06383063800160102-200017KI

BATE

199

2,585.0000

10:57:02

05003050000132018-E0QTqx4QrMo1

XLON

141

2,590.0000

10:59:22

07003070000134060-E0QTqx4QrTRM

XLON

197

2,585.0000

11:00:39

05003050000134104-E0QTqx4QrXmF

XLON

69

2,585.0000

11:00:39

06423064200136668-120001HTA

CHIX

81

2,585.0000

11:00:39

06003060000054178-E0QTqx4R3dwM

TRQX

15

2,585.0000

11:01:01

08643086400161378-200018E9

BATE

76

2,585.0000

11:01:02

07003070000135786-E0QTqx4QrYZL

XLON

24

2,585.0000

11:01:02

07003070000135786-E0QTqx4QrYZN

XLON

144

2,590.0000

11:07:02

07003070000139947-E0QTqx4Qrm3W

XLON

89

2,590.0000

11:07:02

08683086800143705-120001J4Q

CHIX

217

2,590.0000

11:07:02

08643086400165418-200019GW

BATE

75

2,595.0000

11:10:55

05003050000144662-E0QTqx4QrtJC

XLON

162

2,595.0000

11:13:44

05003050000146516-E0QTqx4QrxzB

XLON

73

2,595.0000

11:13:44

06423064200147663-120001K9V

CHIX

241

2,595.0000

11:13:44

08643086400171562-20001AF3

BATE

69

2,595.0000

11:13:44

08643086400171563-20001AF4

BATE

90

2,590.0000

11:16:29

07003070000143830-E0QTqx4Qs3ly

XLON

54

2,590.0000

11:16:29

07003070000143830-E0QTqx4Qs3m0

XLON

92

2,590.0000

11:16:29

06423064200148076-120001KQN

CHIX

231

2,590.0000

11:16:29

06383063800171291-20001ASK

BATE

260

2,590.0000

11:16:29

06383063800173255-20001ASM

BATE

105

2,590.0000

11:16:29

06003060000057920-E0QTqx4R52F4

TRQX

206

2,590.0000

11:22:00

07003070000153380-E0QTqx4QsFT1

XLON

116

2,590.0000

11:22:41

06383063800181144-20001BUK

BATE

165

2,590.0000

11:23:00

05003050000154294-E0QTqx4QsHXX

XLON

331

2,600.0000

11:30:04

05003050000160069-E0QTqx4QsTpl

XLON

89

2,595.0000

11:32:00

05003050000159647-E0QTqx4QsXGZ

XLON

175

2,595.0000

11:32:00

05003050000159647-E0QTqx4QsXGT

XLON

134

2,595.0000

11:32:00

05003050000159647-E0QTqx4QsXGW

XLON

85

2,595.0000

11:32:00

06423064200159182-120001NO7

CHIX

107

2,595.0000

11:35:25

05003050000163788-E0QTqx4Qscpt

XLON

79

2,595.0000

11:35:25

06423064200162255-120001OAV

CHIX

7

2,595.0000

11:35:25

06423064200162255-120001OAW

CHIX

91

2,595.0000

11:35:25

06003060000063883-E0QTqx4R6g2W

TRQX

72

2,600.0000

11:46:55

05003050000172994-E0QTqx4Qt18c

XLON

72

2,600.0000

11:46:55

07003070000172992-E0QTqx4Qt18G

XLON

273

2,600.0000

11:47:55

05003050000173754-E0QTqx4Qt2rw

XLON

329

2,595.0000

11:52:26

05003050000172983-E0QTqx4QtAzj

XLON

81

2,595.0000

11:52:26

08683086800170925-120001RHB

CHIX

105

2,595.0000

11:52:26

06383063800198679-20001G7V

BATE

194

2,595.0000

11:52:26

06383063800198680-20001G7W

BATE

149

2,595.0000

11:52:27

08643086400199467-20001G80

BATE

180

2,595.0000

11:52:27

08643086400199467-20001G81

BATE

175

2,595.0000

11:53:27

06383063800203105-20001GE0

BATE

66

2,595.0000

11:53:27

06383063800203104-20001GDZ

BATE

68

2,595.0000

11:54:07

08643086400200554-20001GHA

BATE

70

2,595.0000

11:54:07

08643086400200553-20001GH9

BATE

195

2,595.0000

11:55:47

08643086400201543-20001GOC

BATE

112

2,595.0000

11:56:51

06383063800204642-20001GTD

BATE

196

2,600.0000

12:00:22

05003050000181958-E0QTqx4QtPiH

XLON

237

2,595.0000

12:00:37

05003050000181042-E0QTqx4QtQcQ

XLON

116

2,595.0000

12:00:37

06383063800205685-20001HFC

BATE

3

2,595.0000

12:00:37

08253082500078756-E0QTqx4R8fKi

TRQX

123

2,595.0000

12:09:24

05003050000182586-E0QTqx4Qth6f

XLON

99

2,595.0000

12:09:24

06423064200175769-120001V17

CHIX

73

2,595.0000

12:09:24

08683086800183870-120001V1B

CHIX

111

2,595.0000

12:09:24

06423064200182941-120001V1A

CHIX

112

2,595.0000

12:09:24

08643086400205864-20001J0W

BATE

88

2,595.0000

12:09:24

08253082500078756-E0QTqx4R9Isn

TRQX

96

2,595.0000

12:09:24

06003060000071147-E0QTqx4R9Isr

TRQX

79

2,595.0000

12:09:24

08253082500081109-E0QTqx4R9Ist

TRQX

81

2,595.0000

12:10:24

07003070000189124-E0QTqx4Qtjix

XLON

140

2,595.0000

12:12:42

05003050000190563-E0QTqx4Qto62

XLON

21

2,595.0000

12:12:42

05003050000190563-E0QTqx4Qto64

XLON

20

2,595.0000

12:16:02

07003070000193490-E0QTqx4Qtu6B

XLON

60

2,595.0000

12:16:02

07003070000193490-E0QTqx4Qtu6F

XLON

113

2,595.0000

12:16:02

07003070000193490-E0QTqx4Qtu6M

XLON

24

2,595.0000

12:19:48

06383063800222231-20001KXW

BATE

8

2,595.0000

12:19:48

06383063800222231-20001KXV

BATE

177

2,595.0000

12:20:22

07003070000196492-E0QTqx4Qu399

XLON

242

2,595.0000

12:23:37

07003070000196922-E0QTqx4QuA44

XLON

69

2,595.0000

12:23:37

08643086400219733-20001LJU

BATE

267

2,595.0000

12:23:37

06383063800222231-20001LJS

BATE

97

2,595.0000

12:23:37

06383063800222806-20001LJT

BATE

148

2,590.0000

12:28:56

05003050000177079-E0QTqx4QuIQY

XLON

86

2,590.0000

12:28:56

08683086800158050-120001Z1W

CHIX

64

2,590.0000

12:28:56

06383063800221863-20001M7O

BATE

133

2,590.0000

12:28:56

08643086400203368-20001M7N

BATE

21

2,590.0000

12:28:56

06383063800221863-20001M7P

BATE

73

2,590.0000

12:28:56

06003060000062875-E0QTqx4RAnf6

TRQX

202

2,590.0000

12:32:02

07003070000205194-E0QTqx4QuN99

XLON

167

2,585.0000

12:32:17

05003050000199413-E0QTqx4QuNXt

XLON

65

2,585.0000

12:32:17

06423064200197112-120001ZP1

CHIX

60

2,585.0000

12:32:17

06423064200197112-120001ZP2

CHIX

86

2,585.0000

12:32:17

06383063800222805-20001MM8

BATE

58

2,580.0000

12:35:43

06423064200191544-1200020BO

CHIX

65

2,580.0000

12:36:09

07003070000203224-E0QTqx4QuTYP

XLON

151

2,580.0000

12:36:09

07003070000203224-E0QTqx4QuTYR

XLON

11

2,580.0000

12:36:09

06423064200191544-1200020EM

CHIX

74

2,580.0000

12:36:09

08643086400210181-20001N67

BATE

95

2,580.0000

12:36:09

06383063800225369-20001N69

BATE

76

2,580.0000

12:36:09

06003060000052795-E0QTqx4RBJKB

TRQX

89

2,575.0000

12:37:19

07003070000206820-E0QTqx4QuV0J

XLON

67

2,575.0000

12:38:00

08683086800202581-1200020RT

CHIX

208

2,575.0000

12:43:43

08643086400237549-20001OEZ

BATE

115

2,580.0000

12:46:56

05003050000214124-E0QTqx4Quk2j

XLON

74

2,580.0000

12:46:56

07003070000214257-E0QTqx4Quk2n

XLON

194

2,580.0000

12:47:56

07003070000214902-E0QTqx4Quleg

XLON

187

2,575.0000

12:48:59

05003050000214117-E0QTqx4Qumz3

XLON

30

2,575.0000

12:48:59

08643086400240284-20001P6A

BATE

157

2,575.0000

12:48:59

08643086400240284-20001P6B

BATE

140

2,570.0000

12:51:34

05003050000208674-E0QTqx4QurSA

XLON

117

2,570.0000

12:51:34

08643086400225311-20001PK5

BATE

179

2,575.0000

12:58:12

05003050000219808-E0QTqx4Qv6dX

XLON

7

2,585.0000

13:00:22

05003050000223024-E0QTqx4QvALY

XLON

14

2,585.0000

13:00:22

05003050000223024-E0QTqx4QvALa

XLON

269

2,585.0000

13:04:22

05003050000226452-E0QTqx4QvHlI

XLON

155

2,585.0000

13:04:23

08643086400254823-D20001S13

BATE

67

2,585.0000

13:04:23

06383063800258466-20001S12

BATE

77

2,585.0000

13:04:23

08643086400254822-20001S11

BATE

132

2,585.0000

13:05:23

06383063800259363-D20001S6R

BATE

99

2,585.0000

13:05:23

08643086400255670-20001S6Q

BATE

168

2,580.0000

13:06:58

05003050000222218-E0QTqx4QvMZm

XLON

85

2,580.0000

13:06:58

06423064200216215-1200027AC

CHIX

252

2,580.0000

13:06:58

06383063800253393-20001SK1

BATE

119

2,580.0000

13:06:58

06383063800254226-20001SK2

BATE

9

2,580.0000

13:13:26

07003070000231996-E0QTqx4QvYuv

XLON

3

2,580.0000

13:13:26

07003070000231996-E0QTqx4QvYux

XLON

168

2,580.0000

13:13:26

07003070000231996-E0QTqx4QvYuz

XLON

129

2,580.0000

13:13:26

06383063800265342-20001TWY

BATE

127

2,580.0000

13:14:29

08643086400263645-20001U1V

BATE

239

2,580.0000

13:17:02

05003050000235141-E0QTqx4QvfG0

XLON

22

2,575.0000

13:17:40

05003050000229018-E0QTqx4QvgfH

XLON

125

2,575.0000

13:17:40

05003050000229018-E0QTqx4QvgfN

XLON

86

2,575.0000

13:17:40

06423064200215904-1200029SC

CHIX

76

2,575.0000

13:17:40

06383063800262341-20001UOZ

BATE

73

2,575.0000

13:17:40

06003060000083113-E0QTqx4REW0F

TRQX

169

2,575.0000

13:22:03

05003050000238678-E0QTqx4Qvp7z

XLON

191

2,575.0000

13:26:03

06383063800278454-D20001W2T

BATE

259

2,575.0000

13:26:03

07003070000241336-E0QTqx4Qvv6a

XLON

100

2,575.0000

13:28:43

06423064200235169-120002BUQ

CHIX

145

2,570.0000

13:30:11

05003050000218178-E0QTqx4Qw1Ch

XLON

88

2,570.0000

13:30:11

06423064200231234-120002C6O

CHIX

85

2,570.0000

13:30:11

06383063800269023-20001WTZ

BATE

72

2,570.0000

13:30:11

06383063800276951-20001WU0

BATE

229

2,570.0000

13:34:23

07003070000247447-E0QTqx4QwAdn

XLON

191

2,575.0000

13:38:30

05003050000250475-E0QTqx4QwIXY

XLON

229

2,575.0000

13:41:03

07003070000252139-E0QTqx4QwNEB

XLON

220

2,570.0000

13:42:14

07003070000251037-E0QTqx4QwP8x

XLON

25

2,570.0000

13:42:14

07003070000251037-E0QTqx4QwP8z

XLON

99

2,570.0000

13:42:14

06423064200242342-120002F1M

CHIX

30

2,570.0000

13:42:14

08643086400281563-20001ZE1

BATE

170

2,570.0000

13:42:14

08643086400281563-20001ZE2

BATE

218

2,570.0000

13:42:14

06383063800292231-20001ZE4

BATE

119

2,570.0000

13:42:14

08643086400287952-20001ZE5

BATE

98

2,570.0000

13:42:14

08253082500108090-E0QTqx4RGQEd

TRQX

221

2,570.0000

13:47:36

05003050000256488-E0QTqx4QwZKt

XLON

188

2,570.0000

13:51:34

07003070000256871-E0QTqx4Qwfrp

XLON

64

2,570.0000

13:51:34

08683086800248666-120002H5Z

CHIX

23

2,570.0000

13:51:34

08683086800248666-120002H60

CHIX

77

2,570.0000

13:51:34

06383063800295328-2000219X

BATE

68

2,570.0000

13:51:34

06383063800295329-2000219Y

BATE

74

2,570.0000

13:51:34

06383063800302331-2000219Z

BATE

176

2,570.0000

13:59:28

05003050000262431-E0QTqx4QwskZ

XLON

66

2,570.0000

13:59:28

07003070000263592-E0QTqx4Qwskb

XLON

66

2,570.0000

13:59:28

07003070000263706-E0QTqx4Qwskf

XLON

95

2,590.0000

14:00:11

08643086400306031-200022YC

BATE

134

2,590.0000

14:00:11

08643086400306032-200022YD

BATE

82

2,590.0000

14:00:11

08643086400306032-200022YE

BATE

152

2,590.0000

14:00:33

05003050000265469-E0QTqx4QwuSj

XLON

241

2,590.0000

14:02:03

08643086400308077-200023HS

BATE

192

2,590.0000

14:03:15

08683086800258950-120002JRL

CHIX

197

2,590.0000

14:04:24

05003050000268335-E0QTqx4Qx0fx

XLON

111

2,590.0000

14:04:29

08253082500115731-E0QTqx4RIAyL

TRQX

163

2,585.0000

14:04:57

07003070000265304-E0QTqx4Qx1mB

XLON

107

2,585.0000

14:04:57

08683086800256986-120002K2Y

CHIX

16

2,585.0000

14:04:57

06383063800310506-2000240F

BATE

98

2,585.0000

14:04:57

08643086400306016-2000240E

BATE

154

2,585.0000

14:04:57

06383063800310506-2000240G

BATE

87

2,585.0000

14:04:57

08253082500114138-E0QTqx4RID0H

TRQX

188

2,580.0000

14:07:07

07003070000265780-E0QTqx4Qx6nb

XLON

78

2,580.0000

14:07:07

08683086800256985-120002KNH

CHIX

135

2,580.0000

14:07:07

06383063800310505-200024IN

BATE

111

2,585.0000

14:12:44

07003070000273677-E0QTqx4QxGS8

XLON

56

2,585.0000

14:12:44

07003070000273677-E0QTqx4QxGSA

XLON

86

2,585.0000

14:12:44

07003070000273677-E0QTqx4QxGSC

XLON

7

2,575.0000

14:16:29

05003050000270287-E0QTqx4QxNPQ

XLON

156

2,575.0000

14:16:29

05003050000270287-E0QTqx4QxNPM

XLON

131

2,575.0000

14:16:29

06383063800316727-200026KC

BATE

77

2,575.0000

14:16:29

06383063800326675-200026KD

BATE

229

2,575.0000

14:19:22

05003050000278462-E0QTqx4QxSuL

XLON

91

2,580.0000

14:20:22

05003050000279202-E0QTqx4QxUnV

XLON

202

2,580.0000

14:21:02

07003070000279579-E0QTqx4QxVf2

XLON

132

2,580.0000

14:21:02

05003050000279648-E0QTqx4QxVeg

XLON

1

2,580.0000

14:21:08

08643086400327191-200027OA

BATE

239

2,580.0000

14:21:08

08643086400327191-200027OB

BATE

116

2,575.0000

14:21:32

06383063800331478-200027S0

BATE

75

2,580.0000

14:22:04

07003070000280269-E0QTqx4QxXaP

XLON

64

2,580.0000

14:22:04

07003070000280269-E0QTqx4QxXaR

XLON

102

2,580.0000

14:29:31

05003050000286596-E0QTqx4Qxnp7

XLON

129

2,580.0000

14:29:31

05003050000286596-E0QTqx4Qxnp9

XLON

11

2,585.0000

14:30:37

08683086800280072-120002RFL

CHIX

114

2,585.0000

14:30:59

08683086800280553-120002RPT

CHIX

77

2,585.0000

14:30:59

08683086800280553-120002RPU

CHIX

1

2,585.0000

14:30:59

08683086800280553-120002RPS

CHIX

110

2,585.0000

14:32:16

05003050000290642-E0QTqx4Qy1Rt

XLON

120

2,585.0000

14:32:16

07003070000290603-E0QTqx4Qy1Rv

XLON

89

2,585.0000

14:32:16

08683086800282360-120002SS2

CHIX

123

2,585.0000

14:32:16

08253082500127140-E0QTqx4RKzLH

TRQX

116

2,585.0000

14:33:26

07003070000293712-E0QTqx4Qy5i0

XLON

51

2,585.0000

14:33:38

07003070000293712-E0QTqx4Qy6NY

XLON

15

2,585.0000

14:33:38

07003070000293712-E0QTqx4Qy6Na

XLON

315

2,580.0000

14:34:09

08643086400335751-20002DAB

BATE

77

2,585.0000

14:34:26

07003070000296482-E0QTqx4Qy9Ur

XLON

54

2,585.0000

14:34:26

07003070000296482-E0QTqx4Qy9Ut

XLON

315

2,580.0000

14:35:08

07003070000289690-E0QTqx4QyCSA

XLON

76

2,580.0000

14:35:08

06423064200279764-120002UH0

CHIX

69

2,580.0000

14:35:08

06383063800347807-20002DVI

BATE

44

2,580.0000

14:35:08

08643086400335751-20002DVH

BATE

263

2,580.0000

14:35:08

06383063800347807-20002DVJ

BATE

92

2,580.0000

14:35:08

08253082500126056-E0QTqx4RLc8Z

TRQX

224

2,580.0000

14:35:10

06383063800349348-20002DWY

BATE

78

2,580.0000

14:36:34

06383063800349348-20002ET9

BATE

36

2,580.0000

14:36:34

06383063800350631-20002ETA

BATE

291

2,585.0000

14:37:04

07003070000301333-E0QTqx4QyPnF

XLON

252

2,580.0000

14:40:32

07003070000299542-E0QTqx4Qyh8o

XLON

97

2,580.0000

14:40:32

08643086400350447-20002GZC

BATE

90

2,580.0000

14:40:32

06383063800350631-20002GZ9

BATE

96

2,580.0000

14:40:32

06383063800353098-20002GZA

BATE

105

2,580.0000

14:40:32

06383063800356166-20002GZB

BATE

20

2,580.0000

14:40:32

08253082500131121-E0QTqx4RMoHB

TRQX

46

2,580.0000

14:40:32

08253082500131121-E0QTqx4RMoHI

TRQX

239

2,580.0000

14:43:58

05003050000311739-E0QTqx4Qyuqp

XLON

80

2,580.0000

14:44:58

05003050000313177-E0QTqx4QyyIb

XLON

377

2,580.0000

14:45:04

06383063800363193-20002J5V

BATE

88

2,580.0000

14:45:25

06423064200298660-1200030C1

CHIX

102

2,580.0000

14:45:38

07003070000314336-E0QTqx4Qz0wM

XLON

55

2,580.0000

14:45:38

07003070000314336-E0QTqx4Qz0wO

XLON

55

2,580.0000

14:45:38

07003070000314336-E0QTqx4Qz0wQ

XLON

8

2,580.0000

14:45:38

07003070000314336-E0QTqx4Qz0wS

XLON

16

2,585.0000

14:47:05

07003070000316501-E0QTqx4Qz7L7

XLON

85

2,585.0000

14:47:05

07003070000316501-E0QTqx4Qz7L9

XLON

95

2,575.0000

14:47:37

08643086400333382-20002KLG

BATE

26

2,575.0000

14:47:37

08643086400333395-20002KLH

BATE

107

2,585.0000

14:49:26

05003050000320152-E0QTqx4QzF82

XLON

53

2,585.0000

14:49:26

05003050000320152-E0QTqx4QzF84

XLON

144

2,585.0000

14:49:26

05003050000320152-E0QTqx4QzF86

XLON

26

2,585.0000

14:49:26

05003050000320152-E0QTqx4QzF88

XLON

140

2,575.0000

14:50:26

07003070000279600-E0QTqx4QzIlc

XLON

85

2,575.0000

14:50:26

07003070000309970-E0QTqx4QzIlg

XLON

78

2,575.0000

14:50:26

08683086800271461-1200032S2

CHIX

71

2,575.0000

14:50:26

06383063800367126-20002LNA

BATE

82

2,575.0000

14:50:26

08643086400333395-20002LN8

BATE

33

2,575.0000

14:50:26

06383063800367126-20002LN9

BATE

66

2,575.0000

14:50:26

08253082500122002-E0QTqx4ROcrj

TRQX

77

2,575.0000

14:52:37

06423064200306705-1200033QU

CHIX

116

2,580.0000

14:52:45

05003050000324686-E0QTqx4QzQQE

XLON

92

2,580.0000

14:52:45

05003050000324686-E0QTqx4QzQQG

XLON

61

2,580.0000

14:52:49

08253082500138187-E0QTqx4RP2H1

TRQX

10

2,580.0000

14:52:49

08253082500138187-E0QTqx4RP2H3

TRQX

21

2,580.0000

14:52:49

08253082500138187-E0QTqx4RP2H5

TRQX

9

2,575.0000

14:54:19

06383063800375675-20002N7U

BATE

207

2,575.0000

14:54:25

07003070000322900-E0QTqx4QzViS

XLON

89

2,580.0000

14:54:25

07003070000326979-E0QTqx4QzViB

XLON

92

2,580.0000

14:54:25

07003070000326979-E0QTqx4QzViD

XLON

26

2,580.0000

14:54:25

07003070000326979-E0QTqx4QzViF

XLON

115

2,575.0000

14:54:51

06383063800375675-20002NEV

BATE

154

2,575.0000

14:59:47

05003050000329058-E0QTqx4Qzlip

XLON

13

2,575.0000

14:59:47

06423064200306705-120003791

CHIX

101

2,575.0000

14:59:47

06423064200308516-120003792

CHIX

9

2,575.0000

14:59:47

06423064200308516-120003793

CHIX

111

2,575.0000

14:59:47

08683086800314846-120003795

CHIX

66

2,575.0000

14:59:47

08643086400371513-20002PK9

BATE

181

2,575.0000

14:59:47

06383063800375675-20002PK6

BATE

125

2,575.0000

14:59:47

06383063800375786-20002PK7

BATE

68

2,575.0000

14:59:47

06383063800376725-20002PK8

BATE

69

2,575.0000

14:59:47

06003060000121153-E0QTqx4RQ8HY

TRQX

11

2,585.0000

15:00:13

05003050000334082-E0QTqx4QzpVM

XLON

209

2,585.0000

15:00:13

07003070000334097-E0QTqx4QzpVK

XLON

55

2,585.0000

15:00:13

05003050000334082-E0QTqx4QzpVO

XLON

206

2,585.0000

15:00:13

08643086400377679-20002Q2S

BATE

170

2,580.0000

15:01:00

06383063800384568-20002QN3

BATE

74

2,580.0000

15:01:01

06383063800384568-20002QPA

BATE

57

2,585.0000

15:01:05

05003050000335352-E0QTqx4Qzvkc

XLON

66

2,585.0000

15:01:05

05003050000335352-E0QTqx4Qzvke

XLON

37

2,585.0000

15:01:05

05003050000335352-E0QTqx4Qzvkg

XLON

205

2,580.0000

15:02:23

07003070000335363-E0QTqx4R01oC

XLON

86

2,580.0000

15:02:23

06423064200316552-12000399B

CHIX

61

2,580.0000

15:02:23

06383063800384568-20002RGX

BATE

67

2,580.0000

15:02:23

06383063800386224-20002RGY

BATE

66

2,580.0000

15:06:33

06423064200319491-120003BGA

CHIX

282

2,585.0000

15:08:44

05003050000339502-E0QTqx4R0NVd

XLON

143

2,580.0000

15:10:25

05003050000337562-E0QTqx4R0Sor

XLON

96

2,580.0000

15:10:25

05003050000339094-E0QTqx4R0Sot

XLON

99

2,580.0000

15:10:25

06423064200322144-120003D5I

CHIX

86

2,580.0000

15:10:25

06003060000128384-E0QTqx4RSOj8

TRQX

184

2,580.0000

15:10:51

06383063800390847-20002VM8

BATE

18

2,580.0000

15:10:51

06383063800395554-20002VM9

BATE

215

2,585.0000

15:13:45

05003050000341952-E0QTqx4R0eFJ

XLON

146

2,590.0000

15:15:25

05003050000342564-E0QTqx4R0ijd

XLON

135

2,590.0000

15:15:25

05003050000342564-E0QTqx4R0ijf

XLON

1

2,590.0000

15:16:05

05003050000342810-E0QTqx4R0k9q

XLON

27

2,590.0000

15:16:05

05003050000342810-E0QTqx4R0k9s

XLON

56

2,590.0000

15:16:05

05003050000342810-E0QTqx4R0k9u

XLON

287

2,585.0000

15:16:35

05003050000342179-E0QTqx4R0leE

XLON

73

2,585.0000

15:16:35

08683086800327811-120003FHQ

CHIX

274

2,585.0000

15:22:45

05003050000345116-E0QTqx4R10m4

XLON

73

2,585.0000

15:22:45

05003050000345246-E0QTqx4R10m6

XLON

98

2,585.0000

15:22:45

06423064200332430-120003I26

CHIX

175

2,585.0000

15:24:40

07003070000345278-E0QTqx4R15Es

XLON

83

2,585.0000

15:24:40

08683086800334387-120003IVB

CHIX

156

2,580.0000

15:26:34

05003050000343473-E0QTqx4R1A5m

XLON

92

2,580.0000

15:26:34

06423064200324710-120003JNE

CHIX

142

2,580.0000

15:26:34

06383063800395554-200031XO

BATE

115

2,580.0000

15:26:34

08643086400388024-200031XP

BATE

147

2,580.0000

15:26:34

06383063800399143-200031XQ

BATE

70

2,580.0000

15:26:34

08643086400392259-200031XR

BATE

66

2,580.0000

15:26:34

06383063800401027-200031XS

BATE

79

2,580.0000

15:26:34

08253082500149627-E0QTqx4RUnde

TRQX

150

2,580.0000

15:26:35

06383063800417837-200031XU

BATE

179

2,580.0000

15:26:35

06383063800417837-200031XV

BATE

224

2,580.0000

15:26:36

06383063800417861-200031YE

BATE

36

2,580.0000

15:26:36

06383063800417861-200031YD

BATE

182

2,580.0000

15:28:26

05003050000347172-E0QTqx4R1EsS

XLON

76

2,580.0000

15:28:26

07003070000346872-E0QTqx4R1EsQ

XLON

66

2,580.0000

15:28:26

08683086800336656-120003KHK

CHIX

218

2,580.0000

15:28:26

06383063800417861-200032TC

BATE

24

2,580.0000

15:28:26

06383063800417877-200032TD

BATE

86

2,580.0000

15:28:26

06003060000135604-E0QTqx4RV3NW

TRQX

7

2,580.0000

15:29:12

06383063800417877-2000335Y

BATE

89

2,580.0000

15:29:12

08643086400409359-2000335Z

BATE

66

2,580.0000

15:29:12

06383063800418834-20003360

BATE

116

2,580.0000

15:29:12

06383063800417877-2000335X

BATE

170

2,575.0000

15:29:19

07003070000343421-E0QTqx4R1H7W

XLON

73

2,575.0000

15:29:19

06423064200335808-120003KT9

CHIX

166

2,575.0000

15:29:19

06383063800388737-2000337D

BATE

86

2,575.0000

15:29:19

08253082500142408-E0QTqx4RVAk8

TRQX

197

2,580.0000

15:31:20

07003070000348177-E0QTqx4R1Mqp

XLON

108

2,580.0000

15:31:20

07003070000348177-E0QTqx4R1Mqr

XLON

7

2,580.0000

15:32:45

05003050000348933-E0QTqx4R1Qpn

XLON

31

2,580.0000

15:32:45

06423064200339714-120003M8G

CHIX

235

2,580.0000

15:33:11

08643086400416757-200034ZC

BATE

239

2,580.0000

15:36:59

07003070000349917-E0QTqx4R1ey1

XLON

119

2,580.0000

15:36:59

08643086400419668-200036R8

BATE

123

2,580.0000

15:37:00

08643086400419668-200036RT

BATE

112

2,580.0000

15:37:45

06383063800431339-2000372M

BATE

123

2,580.0000

15:37:45

06383063800431339-2000372L

BATE

30

2,580.0000

15:37:56

07003070000350681-E0QTqx4R1iUO

XLON

187

2,580.0000

15:38:06

07003070000350681-E0QTqx4R1j8U

XLON

224

2,575.0000

15:38:11

05003050000349125-E0QTqx4R1jOl

XLON

73

2,575.0000

15:38:11

06423064200339224-120003OJ0

CHIX

169

2,575.0000

15:38:11

06383063800423804-2000377N

BATE

134

2,580.0000

15:41:05

06383063800435622-200038UU

BATE

260

2,580.0000

15:42:20

05003050000352167-E0QTqx4R1wU2

XLON

27

2,585.0000

15:42:46

08683086800347318-120003QQG

CHIX

67

2,585.0000

15:43:53

05003050000352876-E0QTqx4R20C4

XLON

150

2,585.0000

15:44:00

05003050000352914-E0QTqx4R20UT

XLON

103

2,585.0000

15:44:00

05003050000352914-E0QTqx4R20UV

XLON

229

2,585.0000

15:45:41

05003050000353593-E0QTqx4R25lA

XLON

30

2,585.0000

15:45:41

05003050000353593-E0QTqx4R25lC

XLON

89

2,585.0000

15:48:46

07003070000354632-E0QTqx4R2EdG

XLON

208

2,585.0000

15:48:46

07003070000354632-E0QTqx4R2EdI

XLON

67

2,580.0000

15:51:30

05003050000352675-E0QTqx4R2LlF

XLON

139

2,580.0000

15:51:30

07003070000353708-E0QTqx4R2LlH

XLON

79

2,580.0000

15:51:30

08683086800347041-120003UFE

CHIX

81

2,580.0000

15:51:30

06383063800435622-20003D6W

BATE

69

2,580.0000

15:51:30

08643086400428329-20003D6Y

BATE

99

2,580.0000

15:51:30

06383063800441724-20003D6Z

BATE

170

2,580.0000

15:51:30

08643086400433261-20003D70

BATE

70

2,580.0000

15:51:30

08643086400433818-20003D71

BATE

79

2,580.0000

15:51:30

08253082500162716-E0QTqx4RYXXE

TRQX

234

2,575.0000

15:52:30

05003050000351701-E0QTqx4R2OwB

XLON

135

2,580.0000

15:52:31

08643086400439323-20003DNS

BATE

95

2,580.0000

15:52:46

08643086400439323-20003DRN

BATE

4

2,580.0000

15:53:46

07003070000356351-E0QTqx4R2SPv

XLON

107

2,580.0000

15:53:46

07003070000356351-E0QTqx4R2SPx

XLON

122

2,580.0000

15:53:46

07003070000356351-E0QTqx4R2SPz

XLON

107

2,580.0000

15:53:47

08683086800354856-E20003VJ3

CHIX

193

2,580.0000

15:54:10

08643086400441108-20003ED0

BATE

75

2,580.0000

15:54:26

05003050000356618-E0QTqx4R2TdL

XLON

164

2,580.0000

15:54:26

05003050000356618-E0QTqx4R2TdN

XLON

105

2,580.0000

15:54:27

08683086800355289-E20003VRW

CHIX

251

2,575.0000

15:54:36

07003070000355995-E0QTqx4R2U56

XLON

67

2,575.0000

15:54:36

08683086800346223-120003VUQ

CHIX

133

2,575.0000

15:54:36

08643086400425489-20003EL0

BATE

98

2,575.0000

15:54:36

06383063800449105-20003EL1

BATE

79

2,575.0000

15:54:36

06003060000140472-E0QTqx4RYytt

TRQX

12

2,580.0000

15:56:06

06423064200356020-120003WKJ

CHIX

15

2,580.0000

15:57:06

06423064200356802-120003X0F

CHIX

60

2,580.0000

15:58:45

06383063800456701-20003GK0

BATE

3

2,590.0000

16:00:23

06423064200359512-120003YOL

CHIX

18

2,590.0000

16:00:23

06423064200359512-120003YOM

CHIX

107

2,590.0000

16:01:07

07003070000358873-E0QTqx4R2nFT

XLON

99

2,590.0000

16:01:07

07003070000358873-E0QTqx4R2nFV

XLON

98

2,590.0000

16:01:07

07003070000358873-E0QTqx4R2nFX

XLON

36

2,590.0000

16:03:47

07003070000359698-E0QTqx4R2vON

XLON

131

2,590.0000

16:03:47

07003070000359698-E0QTqx4R2vOH

XLON

10

2,590.0000

16:03:47

07003070000359698-E0QTqx4R2vOJ

XLON

62

2,590.0000

16:03:47

07003070000359698-E0QTqx4R2vOL

XLON

46

2,590.0000

16:03:50

06003060000150088-E0QTqx4RaJC9

TRQX

45

2,590.0000

16:03:50

06003060000150088-E0QTqx4RaJCB

TRQX

55

2,590.0000

16:04:26

08643086400453984-20003JXT

BATE

89

2,600.0000

16:05:16

06423064200364449-12000427B

CHIX

73

2,595.0000

16:05:42

08683086800365103-1200042MC

CHIX

31

2,600.0000

16:05:50

07003070000360612-E0QTqx4R33ca

XLON

100

2,600.0000

16:05:50

07003070000360612-E0QTqx4R33cc

XLON

56

2,600.0000

16:05:50

07003070000360612-E0QTqx4R33ce

XLON

1

2,600.0000

16:05:50

07003070000360612-E0QTqx4R33cg

XLON

22

2,600.0000

16:05:50

07003070000360612-E0QTqx4R33ci

XLON

124

2,600.0000

16:05:50

07003070000360612-E0QTqx4R33ck

XLON

15

2,600.0000

16:05:50

07003070000360612-E0QTqx4R33cm

XLON

122

2,600.0000

16:06:07

07003070000360742-E0QTqx4R34SO

XLON

59

2,600.0000

16:06:07

07003070000360742-E0QTqx4R34SQ

XLON

58

2,600.0000

16:06:07

07003070000360742-E0QTqx4R34SS

XLON

1

2,600.0000

16:07:47

05003050000361394-E0QTqx4R397u

XLON

23

2,600.0000

16:07:47

05003050000361394-E0QTqx4R397w

XLON

1

2,600.0000

16:07:47

05003050000361394-E0QTqx4R397y

XLON

68

2,595.0000

16:08:20

05003050000360577-E0QTqx4R3AaX

XLON

142

2,595.0000

16:08:20

05003050000360577-E0QTqx4R3AaZ

XLON

85

2,595.0000

16:08:20

05003050000360577-E0QTqx4R3Aac

XLON

67

2,595.0000

16:08:20

08683086800367351-120004480

CHIX

359

2,595.0000

16:08:20

06383063800465886-20003MH8

BATE

67

2,595.0000

16:08:20

06003060000152219-E0QTqx4Rb8gk

TRQX

165

2,595.0000

16:08:21

06383063800470567-20003MHG

BATE

165

2,595.0000

16:08:21

06383063800470567-20003MHH

BATE

59

2,595.0000

16:08:21

06383063800470567-20003MHI

BATE

191

2,595.0000

16:09:21

08643086400461295-20003N1R

BATE

232

2,595.0000

16:10:01

08643086400462191-20003NE9

BATE

106

2,590.0000

16:10:02

05003050000361937-E0QTqx4R3G8C

XLON

103

2,590.0000

16:10:02

07003070000360743-E0QTqx4R3G86

XLON

79

2,590.0000

16:10:02

08683086800366185-120004572

CHIX

274

2,590.0000

16:10:02

08643086400453984-20003NF7

BATE

73

2,590.0000

16:10:02

08253082500172834-E0QTqx4RbOiW

TRQX

114

2,595.0000

16:11:07

05003050000363618-E0QTqx4R3JTi

XLON

86

2,595.0000

16:11:07

05003050000363618-E0QTqx4R3JTk

XLON

79

2,590.0000

16:11:07

06423064200371010-1200045UE

CHIX

86

2,590.0000

16:11:07

08683086800371677-1200045UD

CHIX

152

2,590.0000

16:11:31

08643086400463821-20003OAA

BATE

79

2,590.0000

16:11:31

08253082500176508-E0QTqx4RbdJZ

TRQX

179

2,585.0000

16:11:39

07003070000361793-E0QTqx4R3L70

XLON

12

2,585.0000

16:11:39

07003070000361793-E0QTqx4R3L72

XLON

67

2,590.0000

16:12:47

05003050000365442-E0QTqx4R3Oox

XLON

158

2,590.0000

16:12:47

05003050000365442-E0QTqx4R3Ooz

XLON

3

2,585.0000

16:13:17

08643086400462192-20003PFR

BATE

23

2,590.0000

16:14:27

05003050000367118-E0QTqx4R3ULN

XLON

64

2,590.0000

16:14:27

05003050000367118-E0QTqx4R3ULP

XLON

124

2,590.0000

16:14:27

05003050000367118-E0QTqx4R3ULR

XLON

100

2,590.0000

16:17:07

07003070000368023-E0QTqx4R3eOy

XLON

11

2,590.0000

16:17:08

08683086800378957-1200049YF

CHIX

10

2,590.0000

16:17:08

08683086800378957-1200049YG

CHIX

20

2,590.0000

16:17:08

08683086800378957-1200049YH

CHIX

1

2,590.0000

16:17:08

08683086800378957-1200049YI

CHIX

19

2,590.0000

16:17:08

08683086800378957-1200049YJ

CHIX

9

2,590.0000

16:17:08

08683086800378957-1200049YK

CHIX

260

2,585.0000

16:19:22

07003070000365291-E0QTqx4R3ktq

XLON

79

2,585.0000

16:19:22

06423064200376775-120004BO3

CHIX

153

2,585.0000

16:19:22

08643086400462192-20003TFP

BATE

82

2,585.0000

16:19:22

06383063800482837-20003TFQ

BATE

2

2,585.0000

16:19:22

06383063800484279-20003TFR

BATE

64

2,585.0000

16:19:22

06383063800484279-20003TFS

BATE

93

2,585.0000

16:19:22

06383063800484647-20003TFT

BATE

82

2,585.0000

16:19:22

08253082500169961-E0QTqx4Rcv9A

TRQX

148

2,585.0000

16:20:10

06383063800489485-20003U6B

BATE

134

2,585.0000

16:20:10

06383063800489485-20003U6D

BATE

40

2,585.0000

16:20:10

06383063800489485-20003U66

BATE

217

2,585.0000

16:20:50

07003070000368218-E0QTqx4R3qfx

XLON

282

2,585.0000

16:21:17

05003050000368405-E0QTqx4R3sOU

XLON

107

2,585.0000

16:21:17

06423064200381799-120004D3B

CHIX

62

2,585.0000

16:21:17

08643086400479746-20003UUV

BATE

201

2,585.0000

16:21:17

08643086400479746-20003UUX

BATE

167

2,580.0000

16:21:26

05003050000368309-E0QTqx4R3swU

XLON

98

2,580.0000

16:21:26

07003070000367946-E0QTqx4R3swS

XLON

92

2,580.0000

16:21:26

08683086800373878-120004D91

CHIX

201

2,580.0000

16:21:26

06383063800477275-20003UZY

BATE

70

2,580.0000

16:21:26

06003060000156308-E0QTqx4RdH5t

TRQX

69

2,575.0000

16:21:30

07003070000367922-E0QTqx4R3tFt

XLON

69

2,575.0000

16:21:30

06383063800485641-20003V2D

BATE

135

2,570.0000

16:21:40

05003050000368387-E0QTqx4R3u4x

XLON

128

2,570.0000

16:21:40

08643086400465424-20003V74

BATE

128

2,570.0000

16:21:40

08643086400471717-20003V75

BATE

79

2,570.0000

16:21:40

08253082500177490-E0QTqx4RdJVW

TRQX

282

2,575.0000

16:24:28

07003070000368416-E0QTqx4R439A

XLON

18

2,570.0000

16:24:30

05003050000368543-E0QTqx4R43xi

XLON

237

2,570.0000

16:24:30

05003050000368543-E0QTqx4R43xk

XLON

50

2,570.0000

16:24:30

06383063800495579-20003X8J

BATE

95

2,570.0000

16:24:30

06383063800495579-20003X8K

BATE

2

2,575.0000

16:27:36

05003050000368686-E0QTqx4R4Djp

XLON

181

2,575.0000

16:27:36

05003050000368686-E0QTqx4R4Djr

XLON

70

2,575.0000

16:27:36

08683086800386695-120004HXB

CHIX

149

2,575.0000

16:27:36

06383063800499582-20003ZEL

BATE

131

2,575.0000

16:28:46

08643086400490749-200040HB

BATE

For further details:

Oxford Instruments plc

Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916


