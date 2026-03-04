Was könnte der Iran-Krieg in den Bilanzen der DAX- und MDAX-Konzerne anrichten? JP Morgan hat sich den Chemiesektor vorgenommen und rechnet selbst unter günstigen Annahmen mit gravierenden Folgen. Unterdessen hat Evonik am Mittwoch seine Jahresprognosen bestätigt. Mehr als zehn Prozent hat die Evonik-Aktie seit Ausbruch des Iran-Krieges Anfang der Woche verloren. Angesichts des rasanten Anstiegs der Öl- und Gaspreise könnten vor allem auf die deutschen Chemiekonzerne enorme Kostenbelastungen zukommen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
