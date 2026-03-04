Meilenstein markiert landesweite Netzbetreiberunterstützung für RCS Business Messaging und eröffnet Marken einen neuen skalierbaren Markt

Twilio (NYSE: TWLO), die Plattform für Kundeninteraktion, die für die führenden Marken von heute personalisierte Erlebnisse in Echtzeit schafft, gab heute auf dem Mobile World Congress eine Partnerschaft mit KPN Netherlands (KPN) bekannt, um landesweites Rich Communication Services (RCS) Business Messaging über alle großen Mobilfunkbetreiber in den Niederlanden möglich zu machen, gestützt auf Twilio und Google.

RCS Business Messaging verbindet die Einfachheit und Reichweite von SMS mit umfangreichen interaktiven Funktionen wie verifizierter Absenderidentität, Bildern, Karussells und Aktionsschaltflächen. Dadurch können Unternehmen auf ansprechendere, sicherere sowie besser messbare Weise kommunizieren, das Vertrauen der Kunden stärken und das Gesamterlebnis verbessern.

Landesweites RCS in den Niederlanden

Mit seiner landesweiten Abdeckung spielt KPN eine zentrale Rolle in der digitalen Infrastruktur des Landes. Der Beitritt zum wachsenden RCS-Ökosystem markiert einen entscheidenden Moment für Business Messaging in den Niederlanden, da Unternehmen RCS for Business nun in großem Maßstab einsetzen können.

Die Einführung wird durch Googles Plattform RCS for Business unterstützt, die das Onboarding sowie die Registrierung von Marken auf Android-Geräten ermöglicht. Eine ausgeweitete Geräteunterstützung, einschließlich iOS, wird 2026 erwartet und stärkt die langfristige Reichweite sowie das Vertrauen in den Markt zusätzlich.

Durch diese Partnerschaft können Unternehmen ihre Kundenkommunikation sofort modernisieren, indem sie RCS ohne Änderungen am Code als markenspezifischen, interaktiven Kanal neben SMS und MMS hinzufügen. Dieser kosteneffiziente Umstieg verschafft sofortigen Zugang zu umfassenden Interaktionsdaten wie Lesebestätigungen und gewährleistet zugleich durch den automatischen Rückfall auf SMS bei Bedarf eine Reichweite von 100 Prozent.

Erschließung eines bedeutenden neuen Marktes für RCS for Business

Die landesweite Abdeckung eröffnet den Zugang zu Millionen Mobilfunknutzern und positioniert die Niederlande als einen der neuesten europäischen Märkte mit vollständiger Unterstützung für RCS for Business. Unternehmen werden Kunden mit verifizierter Absenderidentität, umfangreichen Medienformaten wie Karussells und Aktionsschaltflächen sowie messbaren Erkenntnissen zur Interaktion erreichen können. Und das alles innerhalb der standardmäßigen Nachrichten-App.

Als natürliche Weiterentwicklung von SMS stärkt RCS for Business das Vertrauen in Marken und bewahrt zugleich die Zuverlässigkeit sowie die Reichweite, auf die Unternehmen angewiesen sind. Laut dem "State of Customer Engagement Report" von Twilio sagen die meisten Verbraucher, dass personalisierte Kommunikation ihre Markentreue erhöht. Das unterstreicht das Potenzial reichhaltigerer und interaktiverer Messaging-Kanäle.

David Copsey, regionaler Bereichsleiter für internationale Beziehungen zu Großhändlern und Netzbetreibern bei Twilio, sagte: "Die landesweite Netzbetreiberabdeckung ist ein bedeutender Schritt nach vorn für RCS for Business in den Niederlanden. Gemeinsam mit KPN und Google schaffen wir die Grundlage für eine Einführung in großem Maßstab und geben Marken die Möglichkeit, Millionen von Verbrauchern mit sicherer, markenspezifischer und interaktiver Kommunikation zu erreichen, während die Geräteunterstützung weiter wächst."

