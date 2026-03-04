EQS-News: Bioenergiepark Küste Besitzgesellschaft mbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

Bioenergiepark Küste: Anleihe-Platzierung verläuft erfolgreich - Kapazitätserweiterung und Strom-Direktvermarktung im Fokus



Scharbeutz, 4. März 2026 - Die Bioenergiepark Küste Besitzgesellschaft mbH setzt ihren Wachstumskurs planmäßig fort. Die laufende Platzierung der besicherten 7 % Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFCD3) entwickelt sich erfreulich: Bereits jetzt sind rund 43 % des maximalen Emissionsvolumens gezeichnet. Parallel zur erfolgreichen Kapitalaufnahme schreitet die technische Weiterentwicklung der bestehenden Biogasanlage planmäßig voran. Der Ausbau der Stromerzeugungskapazitäten verläuft wie vorgesehen und bildet die Grundlage für den nächsten strategischen Schritt: die verstärkte Direktvermarktung des erzeugten Stroms. Aktuell führt die Gesellschaft eine Reihe vielversprechender Gespräche mit potenziellen Abnehmern. Besonders hervorzuheben sind dabei die Verhandlungen mit einem großen lokalen Sportverein. Aufgrund der spezifischen Infrastruktur und Systematik besteht dort ein außergewöhnlich hoher Strombedarf. Ziel der Gespräche ist eine direkte Belieferung mit nachhaltig erzeugter Energie aus dem Bioenergiepark Küste. Die Direktvermarktung bietet im Vergleich zur klassischen Netzeinspeisung erhebliche wirtschaftliche Vorteile. Durch den Wegfall regulatorischer und marktseitiger Abschläge können deutlich höhere Verkaufserlöse erzielt werden. Dies stärkt nicht nur die Ertragsbasis der Gesellschaft, sondern erhöht zugleich die langfristige wirtschaftliche Stabilität des Projekts. Neben den Gesprächen mit potenziellen Abnehmern steht die Bioenergiepark Küste Besitzgesellschaft mbH auch mit weiteren Interessenten im konkreten Austausch, um zusätzliche Kooperations- und Vermarktungsmöglichkeiten zu eruieren und finalisieren. "Die Kombination aus erfolgreicher Anleihe-Platzierung, planmäßigem Ausbau der Anlage und der perspektivischen Direktvermarktung schafft eine sehr solide Ausgangsbasis für die weitere Entwicklung des Projekts", erklärt Johannes Schmidt, Geschäftsführer der Bioenergiepark Küste Besitzgesellschaft mbH. Die Biogasanlage in Scharbeutz produziert nachhaltige Energie aus Pferdemist und leistet damit einen aktiven Beitrag zur regionalen Energiewende sowie zur ressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft. Interessierte Anleger können die besicherte 7 % Projektanleihe 2025/2030 weiterhin über www.bioenergiepark-kueste.de/anleihe zeichnen. Eckdaten der 7 % Bioenergiepark Küste Anleihe 2025/2030 Emittentin Bioenergiepark Küste Besitzgesellschaft mbH Emissionsvolumen Bis zu 7 Mio. Euro Platziertes Volumen 3,0 Mio. Euro Kupon 7 % p.a. Status Besichert, nicht nachrangig Besicherung (u. a.) Grundpfandrechte und andere Sicherheiten im Gesamtbetrag von 4,6 Mio. Euro nebst mindestens 10 % Jahreszinsen

Ansprüche auf Einspeisevergütungen (gesichert bis 2031) und sonstige Ansprüche aus Stromvermarktungen Sicherheitentreuhänder Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH ISIN / WKN DE000A4DFCD3 / A4DFCD Stückelung 1.000 Euro Ausgabepreis 100 % Angebotsfrist 28. März 2025 bis 27. März 2026 (12 Uhr): Zeichnung möglich unter www.bioenergiepark-kueste.de/anleihe Valuta 15. April 2025 Laufzeit 5 Jahre: 15. April 2025 bis 15. April 2030 (ausschließlich) Zinszahlung Jährlich, nachträglich am 15. April eines jeden Jahres (erstmals am 15. April 2026) Rückzahlungstermin 15. April 2030 Rückzahlungsbetrag 100 % Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 15. April 2028 zu 102 % des Nennbetrags

Ab 15. April 2029 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Kontrollwechsel

Drittverzug

Negativverpflichtung

Mindest-Eigenkapital von 1,5 Mio. Euro

Transparenzverpflichtung

Positivverpflichtung Prospekt Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Anwendbares Recht Deutsches Recht Börsensegment Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH



Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften. Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Der gebilligte Prospekt ist auf der Webseite www.bioenergiepark-kueste.de/anleihe veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.



Über die Bioenergiepark Küste Besitzgesellschaft mbH:

Die Bioenergiepark Küste Besitzgesellschaft mbH ist Eigentümerin einer seit 2011 betriebenen Biogasanlage in Scharbeutz. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, nachhaltige Energieerzeugung mit wirtschaftlicher Stabilität und regionaler Wertschöpfung zu verbinden.



Investorenkontakt:

Johannes Schmidt

Bioenergiepark Küste Besitzgesellschaft mbH

Tel.: 04525/494400

E-Mail: Info@energiepark-kueste.de



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

IR4value GmbH

Tel.: 0211/17804720

E-Mail: linh.chung@ir4value.de



