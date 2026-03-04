EQS-News: Bioenergiepark Küste Besitzgesellschaft mbH
Bioenergiepark Küste: Anleihe-Platzierung verläuft erfolgreich - Kapazitätserweiterung und Strom-Direktvermarktung im Fokus
Parallel zur erfolgreichen Kapitalaufnahme schreitet die technische Weiterentwicklung der bestehenden Biogasanlage planmäßig voran. Der Ausbau der Stromerzeugungskapazitäten verläuft wie vorgesehen und bildet die Grundlage für den nächsten strategischen Schritt: die verstärkte Direktvermarktung des erzeugten Stroms.
Aktuell führt die Gesellschaft eine Reihe vielversprechender Gespräche mit potenziellen Abnehmern. Besonders hervorzuheben sind dabei die Verhandlungen mit einem großen lokalen Sportverein. Aufgrund der spezifischen Infrastruktur und Systematik besteht dort ein außergewöhnlich hoher Strombedarf. Ziel der Gespräche ist eine direkte Belieferung mit nachhaltig erzeugter Energie aus dem Bioenergiepark Küste. Die Direktvermarktung bietet im Vergleich zur klassischen Netzeinspeisung erhebliche wirtschaftliche Vorteile. Durch den Wegfall regulatorischer und marktseitiger Abschläge können deutlich höhere Verkaufserlöse erzielt werden. Dies stärkt nicht nur die Ertragsbasis der Gesellschaft, sondern erhöht zugleich die langfristige wirtschaftliche Stabilität des Projekts.
Neben den Gesprächen mit potenziellen Abnehmern steht die Bioenergiepark Küste Besitzgesellschaft mbH auch mit weiteren Interessenten im konkreten Austausch, um zusätzliche Kooperations- und Vermarktungsmöglichkeiten zu eruieren und finalisieren.
"Die Kombination aus erfolgreicher Anleihe-Platzierung, planmäßigem Ausbau der Anlage und der perspektivischen Direktvermarktung schafft eine sehr solide Ausgangsbasis für die weitere Entwicklung des Projekts", erklärt Johannes Schmidt, Geschäftsführer der Bioenergiepark Küste Besitzgesellschaft mbH.
Die Biogasanlage in Scharbeutz produziert nachhaltige Energie aus Pferdemist und leistet damit einen aktiven Beitrag zur regionalen Energiewende sowie zur ressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft. Interessierte Anleger können die besicherte 7 % Projektanleihe 2025/2030 weiterhin über www.bioenergiepark-kueste.de/anleihe zeichnen.
Eckdaten der 7 % Bioenergiepark Küste Anleihe 2025/2030
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Der gebilligte Prospekt ist auf der Webseite www.bioenergiepark-kueste.de/anleihe veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden.
Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
