Mitteilung der Bioenergiepark Küste Besitzgesellschaft mbH:

Anleihe-Platzierung verläuft erfolgreich - Kapazitätserweiterung und Strom-Direktvermarktung im FokusDie Bioenergiepark Küste Besitzgesellschaft mbH setzt ihren Wachstumskurs planmäßig fort. Die laufende Platzierung der besicherten 7 % Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFCD3) entwickelt sich erfreulich: Bereits jetzt sind rund 43 % des maximalen Emissionsvolumens gezeichnet.

Parallel zur erfolgreichen Kapitalaufnahme schreitet die technische Weiterentwicklung der bestehenden Biogasanlage planmäßig voran. Der Ausbau der Stromerzeugungskapazitäten verläuft wie vorgesehen und bildet die Grundlage für den nächsten strategischen Schritt: die verstärkte Direktvermarktung des erzeugten Stroms.

Aktuell führt die Gesellschaft eine Reihe vielversprechender Gespräche mit potenziellen ...

