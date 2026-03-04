EQS-News: flatexDEGIRO SE / Schlagwort(e): Sonstiges

flatexDEGIRO setzt umfassende Einlagenplattform für die Hamburg Commercial Bank (HCOB) um Frankfurt am Main, 04. März 2026 - flatexDEGIRO hat im Rahmen seiner Wachstumsstrategie im Bereich Business Process Outsourcing (BPO) für die Hamburg Commercial Bank (HCOB) eine vollständig integrierte Einlagenplattform entwickelt und implementiert. Unter der neuen Digitalmarke "Hamburg Direct Bank" bietet die HCOB ab sofort unter www.hamburg-direct-bank.de Tages- und Festgeldprodukte über die neue Online-Plattform an. Mit der Banking- und IT-Outsourcing-Lösung von flatexDEGIRO können Banken Privatkundeneinlagen effizient einwerben, ohne hierfür eine eigene komplexe IT-Infrastruktur, Spezialteams oder umfangreiche regulatorische Prozesse aufbauen zu müssen. Die Plattform stellt einen "Deposits as a Service"-Ansatz bereit, der durch automatisierte Workflows, hohe Skalierbarkeit und volle regulatorische Kompatibilität überzeugt. "Wir freuen uns, mit der HCOB einen starken neuen Partner in unserem wachsenden BPO-Geschäft zu begrüßen", sagt Oliver Behrens, CEO der flatexDEGIRO SE. "Die schnelle, maßgeschneiderte Umsetzung unterstreicht die Leistungsfähigkeit unserer skalierbaren Outsourcing-Lösungen für das Einlagengeschäft. Unsere langjährige Erfahrung als Bank und Technologieanbieter versetzt uns in die Lage, führenden Finanzinstituten echte Wettbewerbsvorteile bei der Einwerbung von Privatkundeneinlagen in Europa zu verschaffen." flatexDEGIRO plant, das BPO-Segment konsequent auszubauen und jährlich ein bis zwei neue Partnerbanken zu gewinnen. Bereits heute nutzen zwei langjährige Bankkunden die Lösung erfolgreich und verwalten aktuell über die Plattform rund 8 Milliarden Euro an Privatkundeneinlagen. Mit der HCOB startet nun der erste Neukunde der aktuellen Expansionsphase, weitere Partnerschaften sind in Vorbereitung. Medienkontakt: Achim Schreck Telefon +49 (0) 69 450001 1700

Leiter IR & Unternehmenskommunikation achim.schreck@flatexdegiro.com Laura Hecker Telefon +49 (0) 160 3064 404

Director Investor Relations laura.hecker@flatexdegiro.com flatexDEGIRO SE - führende Plattform für den Vermögensaufbau in Europa ( www.flatexdegiro.com , ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) Mit dem Anspruch, die führende Plattform für den Vermögensaufbau in Europa zu sein, unterstützt flatexDEGIRO aktuell mehr als 3,5 Millionen Kunden in 16 Ländern. Das Unternehmen verwahrt ein Vermögen von knapp 100 Milliarden Euro und wickelt für seine Kunden in 2025 mehr als 75 Millionen Wertpapiertransaktionen ab. Das Brokerage und das mit dem Wertpapierhandel verbundene Bankgeschäft laufen über die flatexDEGIRO Bank SE, eine Tochtergesellschaft mit Vollbanklizenz. flatexDEGIRO verfügt entlang der gesamten Wertschöpfungskette über proprietäre Technologie mit sehr hoher Verfügbarkeit und setzt damit Standards bei der Plattform- und Servicequalität. Daneben werden im "Business Process Outsourcing" (BPO) erweiterte Leistungen im Bereich des Einlagengeschäfts für Drittkunden erbracht. flatexDEGIRO beabsichtigt diesen Geschäftsbereich durch die Erweiterung der Kundenbasis weiter zu stärken. Über die Hamburg Commercial Bank Die Hamburg Commercial Bank AG (HCOB) ist eine private Geschäftsbank mit Sitz in Hamburg, die auf individuelle Finanzierungslösungen für deutsche und europäische Unternehmen spezialisiert ist. Sie verfügt zudem über eine starke Position in der auf Deutschland ausgerichteten Immobilienfinanzierung, ist ein etablierter Projektfinanzierer in Europa und ein verlässlicher Partner der Schifffahrtsindustrie. Effiziente und sichere Zahlungsverkehrs-Services sowie innovative Lösungen für den Außenhandel ergänzen das Leistungsangebot. Die Bank orientiert sich an etablierten ESG-Kriterien und ist an mehreren Standorten in Deutschland sowie in Amsterdam, London, Luxemburg und Piräus vertreten. Unter der Marke 'Hamburg Direct Bank' bietet die HCOB Tages- und Festgeldanlagen für Privatkunden an. Weitere Informationen unter www.hcob-bank.com .



