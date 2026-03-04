Trinasolar geht mit neuen TOPCon-Photovoltaik-Modulen an den Start. Die Serien Vertex S+ G3 und Vertex N G3 erzielen Wirkungsgrade von mehr als 24 Prozent. Anlässlich der Messe KEY Energy Expo in Rimini in Italien hat der chinesische Photovoltaik-Hersteller Trinasolar seine neuen Solarmodul-Serien Vertex S+ G3 und Vertex N G3 präsentiert. Durch Einsatz der so genannten "n-Typ i-TOPCon Ultra-Technologie" sollen die neuen PV-Module hohe Leistungen erzielen.Neue Vertex-Solarmodule von Trinasolar für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
