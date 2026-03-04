Im zweiten Halbjahr sollen die Module in Europa auf den Markt kommen. Es wird drei neue Produkte für kleine und gewerbliche Photovoltaik-Dachanlagen geben sowie zwei für große Anwendungen. Trinasolar nutzt die aktuell stattfindende Messe "KEY Energy Expo" im italienischen Rimini, um seine neuen Modulserien "Vertex S+ G3" und "Vertex N G3" vorzustellen. In der zweiten Jahreshälfte sollen sie in Europa verfügbar sein, wie der chinesische Photovoltaik-Hersteller mitteilte. In den neuen Modulen kommt die n-Typ i-TOPCon Ultra-Technologie zum Einsatz, wobei sich die G-Serie für den Einsatz in privaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland