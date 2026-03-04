Die Adidas-Aktie findet keinen Boden. Am Mittwoch verliert sie aktuell -9,2% und steht bei knapp 136 €. Seit dem Hoch im Februar 2025 beträgt der Kursverlust rund -48%. Was ist hier ratsam? Gute Geschäftszahlen geliefert Das vierte Quartal fiel stark aus, was sich sehr positiv auf die Jahreszahlen auswirkte. In allen Märkten und Vertriebskanälen wurde ein Wachstum erzielt. Auf Jahressicht erhöhte sich der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahr währungsbereinigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de