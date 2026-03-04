Die Allianz-Aktie ist gestern zeitweise unter die Marke von 355,00 Euro gerutscht. Aus charttechnischer Sicht hat sich das Bild massiv eingetrübt. Heute kämpft sie um die wichtige Zone von 360,00 Euro. DER AKTIONÄR zeigt, welche Marken nun für ein charttechnisches Comeback entscheidend sind.Der Rücksetzer hat die Allianz-Aktie zunächst unter mehrere wichtige technische Marken gedrückt. Besonders relevant ist derzeit die Zone um 360 Euro. Knapp darüber verläuft bei 361,48 Euro aktuell die 200-Tage-Linie, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
