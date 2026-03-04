EQS-News: Huawei Digital Power / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

Huawei führt eine neue Generation KI-gestützter AIDC-Lösungen für umweltfreundliche Standorte und GW-Ebene ein, um Betreiber zu unterstützen



04.03.2026 / 15:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



BARCELONA, Spanien, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf der Produkt- und Lösungseinführungsveranstaltung während des MWC Barcelona 2026 stellte Bob He, Vizepräsident von Huawei Digital Power, die neue Generation von KI-gesteuerten umweltfreundlichen Standorten und AIDC-Lösungen auf GW-Ebene vor. Diese Lösungen helfen Betreibern beim Aufbau von kohlenstofffreien Zielnetzen und schaffen eine solide Grundlage für KI-Computing in der Ära des agentenbasierten Internets, das eine intelligente, kohlenstoffarme Transformation vorantreibt. KI-gesteuerter umweltfreundlicher Standort Mit der Beschleunigung der intelligenten Welt treibt die KI-Entwicklung das explosionsartige Wachstum des Verkehrsaufkommens voran, was für die Stromversorgungseinrichtungen vor Ort eine Herausforderung darstellt. Der KI-gestützte umweltfreundliche Standort von Huawei ist der erste, der eine durchgängige intelligente Synergie bietet, die die Netzstabilität verbessert und die Betriebskosten für Energie senkt, wodurch die Energiespeicher der Betreiber zu Einnahmequellen werden. Keine Netzunterbrechungen aufgrund von Stromausfällen: iBackup verdoppelt die Sicherungszeit und erhöht die Verfügbarkeit des Standorts auf 99,9 %. In Kuwait wurde die Notfallsicherungszeit von 3 auf 6 Stunden erhöht, um die Geschäftskontinuität bei Stromausfällen zu gewährleisten.

Eine Tankfüllung pro Jahr: Intelligente Algorithmen integrieren Wetter-, Stromerzeugungs- und Lastprognosen, um eine intelligente, kollaborative Planung von PV-Anlagen, Energiespeichersystemen und Generatoren zu ermöglichen. Im südlichen Afrika half diese Lösung den Kunden, den Kraftstoffverbrauch um 75 % zu senken, was zu Einsparungen von über 10.000 US-Dollar und einer Reduzierung der Kohlenstoffemissionen um 18 Tonnen pro Standort pro Jahr führte.

Vom Geldsparen zum Geldverdienen: Die Lösung für virtuelle Kraftwerke für alle Szenarien ermöglicht es Betreibern, mit ihren Energiespeichern am Strommarkt teilzunehmen und Einnahmen zu erzielen. In Nordeuropa konnte der Kunde mit dieser Lösung seinen Jahresumsatz um über 2000 € pro Standort steigern. AIDC-Lösung auf GW-Ebene Im digitalen Zeitalter ist die Nachfrage nach Rechenleistung stark gestiegen, was den Bau von AIDC-Einrichtungen vorangetrieben hat. Dies bringt jedoch auch Herausforderungen hinsichtlich der Zuverlässigkeit, des Energieverbrauchs, der Bereitstellung und der reibungslosen Entwicklung mit sich. Die Huawei Data Center Facility rekonstruiert die vier Kernbereiche Stromversorgung, Kühlung, Energiespeicherung und Betrieb, um eine äußerst zuverlässige, energieeffiziente, schnell bereitgestellte und vollständig kompatible AIDC-Lösung bereitzustellen, die Token pro Watt maximiert und die KI-Ära vorantreibt. AIDC Full-Link-Stromversorgung: Durch Innovationen bei der Stromversorgung vom Netz zu den Chips und durch die Entwicklung von Stromversorgungsverbindungen hat Huawei eine hochdichte, hocheffiziente und zuverlässige integrierte PowerPOD-Lösung entwickelt, die eine schnelle AIDC-Bereitstellung ermöglicht.

AIDC-Vollkettenkühlung: Durch Innovationen bei der Wärmeableitung von den Chips an die Außenumgebung und durch die Entwicklung von Kühlverbindungen hat Huawei eine effiziente, zuverlässige und intelligente integrierte IT-POD-Lösung entwickelt, die AIDCs eine effiziente und äußerst zuverlässige Kühlung ermöglicht.

KI für intelligente DC-Operationen: KI wird zur Verbesserung von Rechenzentren eingesetzt, um die Sicherheit und Energieeffizienz von AIDC über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu verbessern. KI für Sicherheit: Fehlervorhersage und -identifizierung erleichtern den Übergang von der passiven Reaktion zur vorausschauenden Wartung.

KI für Energieeffizienz: Intelligente Koordination und Optimierung von Kühlung und Stromversorgung senken den Energieverbrauch. Bob He erklärte, dass Huawei seine Vorteile bei konvergierten Technologien in den Bereichen Energie, Mobilfunk und Dienstleistungen voll ausschöpfen wird, um Betreibern dabei zu helfen, flexiblere, zuverlässigere und umweltfreundlichere IKT-Energieanlagen aufzubauen, die intelligente Transformation in der KI-Ära zu beschleunigen und einen kontinuierlichen Geschäftserfolg zu erzielen. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924133/Bob_He_Vice_President_Huawei_Digital_Power.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-fuhrt-eine-neue-generation-ki-gestutzter-aidc-losungen-fur-umweltfreundliche-standorte-und-gw-ebene-ein-um-betreiber-zu-unterstutzen-302703979.html



04.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News