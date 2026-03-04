EQS-News: Huawei Digital Power
BARCELONA, Spanien, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf der Produkt- und Lösungseinführungsveranstaltung während des MWC Barcelona 2026 stellte Bob He, Vizepräsident von Huawei Digital Power, die neue Generation von KI-gesteuerten umweltfreundlichen Standorten und AIDC-Lösungen auf GW-Ebene vor. Diese Lösungen helfen Betreibern beim Aufbau von kohlenstofffreien Zielnetzen und schaffen eine solide Grundlage für KI-Computing in der Ära des agentenbasierten Internets, das eine intelligente, kohlenstoffarme Transformation vorantreibt.
KI-gesteuerter umweltfreundlicher Standort
Mit der Beschleunigung der intelligenten Welt treibt die KI-Entwicklung das explosionsartige Wachstum des Verkehrsaufkommens voran, was für die Stromversorgungseinrichtungen vor Ort eine Herausforderung darstellt. Der KI-gestützte umweltfreundliche Standort von Huawei ist der erste, der eine durchgängige intelligente Synergie bietet, die die Netzstabilität verbessert und die Betriebskosten für Energie senkt, wodurch die Energiespeicher der Betreiber zu Einnahmequellen werden.
AIDC-Lösung auf GW-Ebene
Im digitalen Zeitalter ist die Nachfrage nach Rechenleistung stark gestiegen, was den Bau von AIDC-Einrichtungen vorangetrieben hat. Dies bringt jedoch auch Herausforderungen hinsichtlich der Zuverlässigkeit, des Energieverbrauchs, der Bereitstellung und der reibungslosen Entwicklung mit sich. Die Huawei Data Center Facility rekonstruiert die vier Kernbereiche Stromversorgung, Kühlung, Energiespeicherung und Betrieb, um eine äußerst zuverlässige, energieeffiziente, schnell bereitgestellte und vollständig kompatible AIDC-Lösung bereitzustellen, die Token pro Watt maximiert und die KI-Ära vorantreibt.
Bob He erklärte, dass Huawei seine Vorteile bei konvergierten Technologien in den Bereichen Energie, Mobilfunk und Dienstleistungen voll ausschöpfen wird, um Betreibern dabei zu helfen, flexiblere, zuverlässigere und umweltfreundlichere IKT-Energieanlagen aufzubauen, die intelligente Transformation in der KI-Ära zu beschleunigen und einen kontinuierlichen Geschäftserfolg zu erzielen.
