EQS-News: Huawei / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

Huawei präsentiert auf dem MWC 2026 neue optische Produkte für Unternehmen, um die intelligente Transformation branchenübergreifend zu beschleunigen



04.03.2026 / 15:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



BARCELONA, Spanien, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem Mobile World Congress (MWC) 2026, der vom 2. bis 5. März in Barcelona stattfindet, präsentierte Huawei unter dem Motto "Konvergenz von Optik und Intelligenz, KI für alle Branchen voranbringen" seine neuesten Fortschritte im Bereich optischer Technologien für Unternehmenskunden. Huawei tauschte sich mit Kunden, Partnern, Normungsorganisationen sowie Technologieführern aus, um die intelligente Transformation branchenübergreifend zu beschleunigen. Mit dem beschleunigten Eintritt in das intelligente Zeitalter verändern KI und digitale Technologien Branchen sowie Ökosysteme in beispielloser Tiefe und Breite. Für Unternehmensszenarien stellte Huawei hochmoderne Lösungen und Produkte vor, darunter iFTTO, optische Kommunikationsnetze für die Industrie, FAN der nächsten Generation sowie Fasersensorik. Im Campus-Bereich präsentierte Huawei die iFTTO-Lösung, die Campus-Netze von reiner Konnektivität hin zu multidimensionaler Informationskonvergenz und dem Internet der Dinge (IoT) transformiert. Diese Lösung geht über die traditionelle Rolle der Netzwerkkonnektivität hinaus, indem sie eine Grundlage für einen intelligenten Campus schafft, die Sensorik, Datenverarbeitung sowie Steuerung integriert und so die intelligente Transformation von Campus-Standorten erleichtert. Bis heute hat die iFTTO-Lösung von Huawei in mehr als 15 000 Campus-Umgebungen eingesetzt und die Produktivität sowie Effizienz in Schulen, Krankenhäusern, Hotels, Fabriken und Bürogebäuden gesteigert.





Im Bereich industrieller Kommunikationsnetze präsentierte Huawei seine Lösung für optische Kommunikationsnetze der Industrie, die auf der intelligenten OTN-Übertragungsplattform der nächsten Generation basiert. Diese Lösung erfüllt die Anforderungen an die digitale sowie intelligente Transformation in Bereichen wie Energieversorgung, Eisenbahn, öffentlicher Verwaltung und bei ISPs. Mit KI-Unterstützung bietet die Lösung leistungsfähigere Funktionen, unterstützt die reibungslose Weiterentwicklung von SDH zu fgOTN sowie von grauem Licht zum C+L-Band und erreicht eine Zuverlässigkeit von 99,999 %. Darüber hinaus wurde das Computing-Erlebnis verbessert, um der steigenden Nachfrage der Branche nach Rechenleistung gerecht zu werden, während sich die Effizienz der Fehlerlokalisierung mithilfe der intelligenten Betriebs- und Wartungsplattform NOEMate deutlich erhöht hat.





Im ISP-Bereich präsentierte Huawei seine branchenführende durchgängige (E2E) Lösung für optische Übertragungsnetze für Untersee- sowie Landkabel, die das schnelle Wachstum des Rechenzentrumsverkehrs unterstützt. Für Heimszenarien stellte Huawei seine FAN-Lösung der nächsten Generation vor, die Heimnetzwerke von reiner Konnektivität hin zum Nutzungserlebnis weiterentwickelt. Angetrieben von neuen Wi-Fi-Mesh- sowie FTTR-Technologien mit KI-gestützter Entstörung dringen die Signale durch eine zusätzliche Wand, erhöhen die Datenraten unter Störbedingungen um 20 % und gewährleisten eine nahtlose Abdeckung im gesamten Zuhause. Die Lösung ermöglicht bandbreitenintensive Dienste wie Cloud-Gaming und 8K-UHD-Streaming und bietet damit ein herausragendes Nutzererlebnis.





Im Bereich optischer Sensorik demonstrierte Huawei innovative Lösungen wie Fasersensorik zur Zustandsprognose von Förderbandrollen sowie für Perimeterinspektionen und schuf damit eine starke Grundlage für skalierbare KI. Diese Technologien kommen bereits in zahlreichen Branchen zum Einsatz, etwa in Transport und Verkehr, Öl und Gas, Bergbau, Logistik, Fertigung sowie Energieversorgung, ermöglichen intelligente Inspektionen und steigern die Effizienz. Zusätzlich präsentierte Huawei in den Ausstellungsbereichen für Sektoren wie Energieversorgung, ISP, Bildung, Gesundheitswesen, Transport und Verkehr sowie öffentliche Verwaltung szenariospezifische Lösungen, die optische Technologien mit branchenspezifischen Anwendungen verbinden. Huawei setzt sich dafür ein, gemeinsam mit Branchenpartnern Innovationen in optischen Netzwerken voranzutreiben und die Einführung von KI in Haushalten sowie Branchen weltweit zu beschleunigen. View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-prasentiert-auf-dem-mwc-2026-neue-optische-produkte-fur-unternehmen-um-die-intelligente-transformation-branchenubergreifend-zu-beschleunigen-302704039.html



04.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News