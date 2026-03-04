EQS-News: Huawei
BARCELONA, Spanien, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem Mobile World Congress (MWC) 2026, der vom 2. bis 5. März in Barcelona stattfindet, präsentierte Huawei unter dem Motto "Konvergenz von Optik und Intelligenz, KI für alle Branchen voranbringen" seine neuesten Fortschritte im Bereich optischer Technologien für Unternehmenskunden. Huawei tauschte sich mit Kunden, Partnern, Normungsorganisationen sowie Technologieführern aus, um die intelligente Transformation branchenübergreifend zu beschleunigen.
Mit dem beschleunigten Eintritt in das intelligente Zeitalter verändern KI und digitale Technologien Branchen sowie Ökosysteme in beispielloser Tiefe und Breite. Für Unternehmensszenarien stellte Huawei hochmoderne Lösungen und Produkte vor, darunter iFTTO, optische Kommunikationsnetze für die Industrie, FAN der nächsten Generation sowie Fasersensorik.
Zusätzlich präsentierte Huawei in den Ausstellungsbereichen für Sektoren wie Energieversorgung, ISP, Bildung, Gesundheitswesen, Transport und Verkehr sowie öffentliche Verwaltung szenariospezifische Lösungen, die optische Technologien mit branchenspezifischen Anwendungen verbinden.
Huawei setzt sich dafür ein, gemeinsam mit Branchenpartnern Innovationen in optischen Netzwerken voranzutreiben und die Einführung von KI in Haushalten sowie Branchen weltweit zu beschleunigen.
