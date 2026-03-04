Hamilton Global Opportunities plc (ALHGO.PA) annonce sa participation à la 4ème édition du Retail Day organisée par EuroLand Corporate, Bourse Direct et MeilleurTaux Placement

Hamilton Global Opportunities, participe à la 4ème édition du Retail Day organisée par EuroLand Corporate, Bourse Direct et MeilleurTaux Placement

Londres (Royaume-Uni), le 4 Mars 2026 - 18:00

Hamilton Global Opportunities (GB00BM9Z9215 - ALHGO), société d'investissement spécialisée dans l'accompagnement d'entreprises technologiques à fort potentiel de croissance, a le plaisir d'annoncer sa participation à la 4ème édition du Retail Day qui se déroulera le 7 avril 2026, organisée conjointement par EuroLand Corporate, Bourse Direct et MeilleurTaux Placement.

Au cours de cet événement, les dirigeants de six entreprises cotées seront interviewés et répondront aux questions posées par les investisseurs. Ils partageront leur vision, leur analyse du marché actuel, et leur stratégie de développement.

L'interview aura lieu autour du thème suivant: La holding cotée est-elle en train de réinventer l'accès au non coté ?

Pour assister à cet événement en direct et poser vos questions, inscrivez-vous dès maintenant sur le site de Bourse Direct. L'événement sera également disponible sur les chaînes Youtube de MeilleurTaux Placement, EuroLand Corporate et Bourse Direct.

ÀproposdeHamiltonGlobalOpportunities

Hamilton Global Opportunities plc ("HGO"), fondée en 2009 et cotée sur le marché Euronext Growth depuis avril 2021, se concentre sur la fourniture de solutions de capital aux entreprises en phase de croissance qui ont un fort penchant pour la technologie. L'équipe de direction de HGO possède une expérience significative dans la structuration d'investissements directs dans les domaines mentionnés ci-dessus. Pour plus d'informations, veuillez consulter: hamiltongo.eu

Contact

HamiltonGlobalOpportunities

GustavoPerrotta

Fondateur et PDG gp@hamiltongo.eu

GavinAlexander

Directeur et directeur de la gestion des risques ga@hamiltongo.eu

