Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 04.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
60.000 USD pro Tonne! Entsteht hier der nächste Gewinner im Antimon-Boom?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 929082 | ISIN: FR0000074254 | Ticker-Symbol: BD6
Frankfurt
04.03.26 | 08:09
4,770 Euro
-1,85 % -0,090
Branche
Internet
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
BOURSE DIRECT Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BOURSE DIRECT 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
4,7705,06020:06
GlobeNewswire (Europe)
04.03.2026 19:10 Uhr
141 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Hamilton Global Opportunities plc (ALHGO.PA) annonce sa participation à la 4ème édition du Retail Day organisée par EuroLand Corporate, Bourse Direct et MeilleurTaux Placement

Hamilton Global Opportunities, participe à la 4ème édition du Retail Day organisée par EuroLand Corporate, Bourse Direct et MeilleurTaux Placement

Londres (Royaume-Uni), le 4 Mars 2026 - 18:00

Hamilton Global Opportunities (GB00BM9Z9215 - ALHGO), société d'investissement spécialisée dans l'accompagnement d'entreprises technologiques à fort potentiel de croissance, a le plaisir d'annoncer sa participation à la 4ème édition du Retail Day qui se déroulera le 7 avril 2026, organisée conjointement par EuroLand Corporate, Bourse Direct et MeilleurTaux Placement.

Au cours de cet événement, les dirigeants de six entreprises cotées seront interviewés et répondront aux questions posées par les investisseurs. Ils partageront leur vision, leur analyse du marché actuel, et leur stratégie de développement.

L'interview aura lieu autour du thème suivant: La holding cotée est-elle en train de réinventer l'accès au non coté ?

Pour assister à cet événement en direct et poser vos questions, inscrivez-vous dès maintenant sur le site de Bourse Direct. L'événement sera également disponible sur les chaînes Youtube de MeilleurTaux Placement, EuroLand Corporate et Bourse Direct.

S'inscrire

ÀproposdeHamiltonGlobalOpportunities

Hamilton Global Opportunities plc ("HGO"), fondée en 2009 et cotée sur le marché Euronext Growth depuis avril 2021, se concentre sur la fourniture de solutions de capital aux entreprises en phase de croissance qui ont un fort penchant pour la technologie. L'équipe de direction de HGO possède une expérience significative dans la structuration d'investissements directs dans les domaines mentionnés ci-dessus. Pour plus d'informations, veuillez consulter: hamiltongo.eu

Contact

HamiltonGlobalOpportunities

GustavoPerrotta
Fondateur et PDG gp@hamiltongo.eu

GavinAlexander
Directeur et directeur de la gestion des risques ga@hamiltongo.eu

Attachment

  • Hamilton Retail Investor Day

© 2026 GlobeNewswire (Europe)
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.