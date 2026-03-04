Die Aktie von Moderna zählt am Mittwoch zu den größten Gewinnern im Biotech-Sektor. Das Papier legt zeitweise um rund 18 Prozent zu. Auslöser ist eine Einigung in einem langjährigen Patentstreit rund um die mRNA-Technologie hinter dem Covid-Impfstoff des Unternehmens.Moderna hat sich mit Arbutus Biopharma sowie Genevant Sciences - einer Tochter von Roivant - auf einen Vergleich geeinigt. Der Streit drehte sich um sogenannte Lipid-Nanopartikel (LNP), also fetthaltige Hüllen, die das mRNA-Molekül ...Den vollständigen Artikel lesen ...
