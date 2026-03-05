EQS-News: Andritz AG
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
GRAZ, 5. MÄRZ 2026. Trotz eines weiterhin schwierigen wirtschaftlichen Umfelds und geopolitischer Überraschungen erzielte der internationale Technologiekonzern ANDRITZ im Jahr 2025 solide Ergebnisse.
Nach drei Jahren starken Wachstums lag der Auftragseingang im Bereich Environment & Energy mit 1.566,2 MEUR leicht unter dem Vorjahreswert (-3 %). Nach mehreren Quartalen mit Projektverzögerungen kehrte der Auftragseingang in der zweiten Jahreshälfte wieder auf Wachstumskurs zurück (+11 % gegenüber dem Vorjahr). Grund hierfür war die starke Nachfrage nach Lösungen für saubere Luft in Europa und Nordamerika. Im Bereich grüner Wasserstoff und CO2-Abscheidung wurden hingegen lediglich Engineering-Aufträge vergeben.
Der Geschäftsbereich Metals verzeichnete einen Auftragseingang von 1.479,4 MEUR (-13 % gegenüber 2024), was die geringe Investitionstätigkeit in der Automobil- und Stahlindustrie widerspiegelt. Während der Markt das dritte Jahr in Folge rückläufig war, konnte ANDRITZ seine Rentabilität durch weitere Kapazitätsanpassungen sichern. Zu den Aufträgen zählten Pressenlinien für den Automobilsektor sowie Anlagen zur Verarbeitung von Siliziumstahl. Letztere ermöglichen die Elektrifizierung von Transport- und Energiesystemen.
2025 war ein weiteres sehr aktives Jahr im Bereich M&A: ANDRITZ tätigte sechs größere Akquisitionen, um seine Servicekapazitäten und sein Umweltangebot zu stärken sowie Lücken im Produktportfolio zu schließen. Die Akquisitionen von LDX Solutions, A.Celli Paper, Salico Group, Diamond Power, Allen-Sherman-Hoff und Sanzheng erfolgten im Einklang mit der selektiven und disziplinierten M&A-Strategie des Unternehmens.
Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung werden die Aktionär:innen von einer steigenden Ausschüttungsquote und einer Dividendenerhöhung auf 2,70 EUR (2024: 2,60 EUR) pro Aktie profitieren.
Ausblick 2026: Rückkehr zu Umsatzwachstum und anhaltend hohe operative Rentabilität
Die ANDRITZ-Gruppe erwartet für 2026 eine Projektaktivität auf dem derzeitigen Niveau und ein moderates Umsatzwachstum. Es wird mit einem Umsatz zwischen 8,0 und 8,3 Mrd. EUR gerechnet. Die vergleichbare EBITA-Marge (ohne nicht-operative Positionen) wird voraussichtlich weiterhin auf einem hohen Niveau zwischen 8,7 % und 9,1 % liegen.
Die Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2025 im Detail:
Alle Zahlen gemäß IFRS. Bei der Summierung gerundeter Beträge und Prozentangaben können durch Verwendung automatischer Rechenhilfen Rechendifferenzen auftreten. MEUR = Millionen Euro. EUR = Euro.
05.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Andritz AG
|Stattegger Straße 18
|8045 Graz
|Österreich
|Telefon:
|+43 (0)316 6902-0
|Fax:
|+43 (0)316 6902-415
|E-Mail:
|welcome@andritz.com
|Internet:
|www.andritz.com
|ISIN:
|AT0000730007
|Indizes:
|ATX
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2285884
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2285884 05.03.2026 CET/CEST