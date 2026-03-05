Der DAX hat sich am Mittwoch etwas erholen können. Aus dem Handel ging er mit einem Plus von 1,7 Prozent bei 24.205,36 Punkten. Zum Start in den heutigen Donnerstag wird der deutsche Leitindex allerdings bereits wieder schwächer erwartet. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,6 Prozent tiefer auf 24.067 Zähler.Auf der Terminseite stehen einige Quartalszahlen auf dem Programm. Es berichten unter anderem Aareal Bank, Deutsche Pfandbriefbank, Merck KGaA, Ströer, DHL Group, Dürr und Renk. Am Abend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär