GFT Technologies liefert Anlegern genau das, was der Markt aktuell sehen will: Wachstum trotz vorsichtiger Kunden, eine leicht übertroffene Prognose - und eine KI-Story, die nicht nur aus PowerPoint besteht. Vorläufige Zahlen zeigen: Umsatz und bereinigtes EBIT liegen über den zuletzt angepassten Zielwerten, während die Wynxx Agentic KI-Plattform zum echten Skalierungshebel wird. Brisant: Für 2026 stellt GFT eine spürbare Verbesserung der EBT-Marge in Aussicht. Prognose übertroffen: Umsatz 888 Mio. Euro - bereinigtes EBIT 67 Mio. Euro Auf Basis vorläufiger Zahlen hat GFT die Prognose für 2025 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
