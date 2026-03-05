Ernst Russ - Bei Schifffahrtsaktien zählt am Ende vor allem eins: Cash, Auslastung und planbare Erlöse. Genau hier setzt die Ernst Russ AG jetzt ein Ausrufezeichen. Mit vorläufigen, ungeprüften Zahlen bestätigt das Unternehmen seine Prognose für 2025 - und liefert zugleich ein Strategie-Update, das Anleger aufhorchen lässt: Zukäufe, langfristige Charterverträge bis 2033 und ein stattlicher Charter-Backlog. Vorläufige Zahlen 2025: Umsatz 158 Mio. EUR, EBIT 96 Mio. Euro, liquide Mittel 114 Mio. EUR Ernst Russ erwartet für das Geschäftsjahr 2025 im Konzern: Umsatz: rund 158 Mio. EUR EBIT: etwa 96 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
