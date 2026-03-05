Unterföhring (ots) -Für die Kämpferinnen, die Strateginnen, die Kapitäninnen, die Athletinnen - für die Weltmeisterinnen von morgen. ProSiebenSat.1 setzt ein klares Zeichen für Fairness, Equality und Sichtbarkeit für Frauen im Sport. Mit der "Weltmeisterinnen"-Kampagne startet die Sendergruppe in ein großes Frauensport-Jahr mit internationalen Top-Events.ProSieben MAXX Senderchefin Ellen Koch: "Unsere Kampagne ist in vielerlei Hinsicht einzigartig. Sie ist fetter Applaus für die Leistungen aller Sportlerinnen. Sie kämpfen, sie inspirieren, sie prägen - ihren Sport, Nachwuchs-Athletinnen und Fandom. ProSieben MAXX gibt Frauensport 2026 mehr Live-Sendezeit als jemals zuvor."Zum Auftakt läuft die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen am Sonntag, 8. März, auf. Die Vize-Weltmeisterinnen empfangen am Weltfrauentag in der EM-Qualifikation das Team aus Slowenien. ProSieben MAXX und Joyn zeigen die Partie ab 15:00 Uhr live. Moderatorin Andrea Kaiser und Kommentator Tobias Schimon berichten aus Heidelberg. Als Expertin ist Lucie-Marie Kretzschmar, Tochter von Handball-Legende Stefan Kretzschmar, am "ran"-Mikrofon im Einsatz.Mehr Frauenpower im Frühjahr: Bei der Rugby Women's Six Nations Championship 2026 treten vom 11. April bis 17. Mai die besten Rugby-Spielerinnen der Welt an. Joyn zeigt alle 15 Duelle live und kostenlos im Stream. Zusätzlich überträgt auch ProSieben MAXX die beiden Top-Begegnungen England - Irland und Frankreich - England live im Free-TV.Weltmeisterliches Highlight im Herbst: Vom 4. bis 13. September findet die FIBA Basketball Weltmeisterschaft der Frauen in Berlin statt. Für die deutsche Nationalmannschaft wird die Heim-WM ein ganz besonderes Turnier. "Die Frauen-WM in Berlin bietet die perfekte Bühne, den Frauensport in Deutschland und die Sichtbarkeit der Athletinnen weiter zu fördern", sagt Basketball-Olympiasiegerin und "ran"-Expertin Sonja Greinacher. ProSieben MAXX überträgt alle WM-Spiele des deutschen Teams live.Pressekontakt:Michael UlichCommunications Sportsphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: michael.ulich@seven.oneOriginal-Content von: Seven.One Entertainment Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73135/6229391