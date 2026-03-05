Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:
Mutares erhält ein unwiderrufliches Angebot zum Verkauf von Peugeot Motocycles an das Management- Europäischer Hersteller von Premium-Zweirädern und -Dreirädern - Umsatz von ca. EUR 140 Mio. durch Präsenz in Europa und Asien - Abschluss voraussichtlich im 2. Quartal 2026
Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat vom derzeitigen Managementteam des Unternehmens ein unwiderrufliches Angebot zum Kauf von Peugeot Motocycles (PMTC) erhalten, einem traditionsreichen europäischen Hersteller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
