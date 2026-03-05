EQS-News: Beyond Alliance / Schlagwort(e): ESG

Jenseits der Allianz: Führende Unternehmen werden 100 Millionen Dollar für die Reduzierung von Superschadstoffen bereitstellen



05.03.2026 / 15:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



NEW HAVEN, Conn., 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Eine Gruppe führender globaler Unternehmen hat heute eine 100-Millionen-Dollar-Initiative angekündigt, um die Reduzierung von Superschadstoffen zu beschleunigen - starke Erwärmungsfaktoren wie Methan, schwarzer Kohlenstoff und Kühlgase, die für etwa die Hälfte der bisherigen Klimaerwärmung verantwortlich sind und zu schädlicher Luftverschmutzung beitragen können. Diese neue Initiative - Superpollutant Action Initiative - zielt darauf ab, positive Auswirkungen auf das Klima, die Gesundheit und die Wirtschaft zu erzielen, indem die Mittel für Projekte zur Reduzierung dieser oft kurzlebigen, aber hochwirksamen Schadstoffe aufgestockt werden. Im Rahmen der Initiative werden Unternehmen wie Amazon, Autodesk, Figma, Google, JPMorganChase, Salesforce und Workday jeweils Projekte mit großer Wirkung zur Bekämpfung von Superschadstoffen auf der ganzen Welt identifizieren und finanzieren. Ziel dieser Initiative ist es, bis 2030 100 Millionen Dollar bereitzustellen, um Maßnahmen in Bereichen zu ergreifen, in denen Fortschritte dringend erforderlich sind. "Superschadstoffe sind ein wichtiger Bestandteil der Gleichung zur Begrenzung der atmosphärischen Erwärmung. Experten sind sich einig, dass ihre Beseitigung, wo immer sie möglich ist, einer der stärksten Hebel ist, um kurzfristig etwas zu bewirken, und dass sie eine wichtige und ergänzende Rolle zur CO2-Beseitigung spielt. Google freut sich, gemeinsam mit anderen Unternehmen den Fortschritt bei der Beseitigung von Superschadstoffen zu beschleunigen", so Randy Spock, Carbon Credits and Removals Lead, Google. Superschadstoffe werden unter anderem aus der Energieerzeugung, der Landwirtschaft, Abfällen und Kühlsystemen emittiert. Obwohl die gängigsten von ihnen weniger lange in der Atmosphäre verbleiben als Kohlendioxid, können sie die Wärme zehn- bis tausendmal stärker einfangen, so dass ihre Reduzierung eine der schnellsten Möglichkeiten ist, die kurzfristige Erwärmung zu verlangsamen. Viele Lösungen zur Reduzierung von Superschadstoffen sind bereits verfügbar und kosteneffizient. Methan allein ist für etwa ein Drittel der heutigen kurzfristigen Erwärmung verantwortlich, und durch eine weltweite Methanreduzierung könnten bis 2050 Marktschäden in Höhe von mehr als 1 Billion Dollar vermieden werden . Ein rasches Vorgehen gegen Superschadstoffe kann auch erhebliche Vorteile für Mensch und Umwelt bringen. Laut einer Analyse von könnten aggressive Reduzierungen eine Erwärmung um mehr als ein halbes Grad Celsius bis 2050 verhindern, Millionen von vorzeitigen Todesfällen aufgrund von Luftverschmutzung pro Jahr verhindern und jährlich Dutzende von Millionen von Nutzpflanzen schützen. Die Reduzierung von Superschadstoffen ist daher eine der wirksamsten und unmittelbar verfügbaren Möglichkeiten, die kurzfristige Erwärmung zu verlangsamen, und damit eine entscheidende Notbremse für den Planeten. "Die Reduzierung von Superschadstoffen ist eine der besten Möglichkeiten, die kurzfristige Erwärmung zu begrenzen, und bringt entscheidende Vorteile für die Luftqualität, die öffentliche Gesundheit und die Widerstandsfähigkeit der Landwirtschaft mit sich. Ein Multi-Stakeholder-Ansatz kann dazu beitragen, Lösungen in großem Maßstab zu beschleunigen - Salesforce ist stolz darauf, diese Initiative gemeinsam mit unseren Kollegen zu unterstützen", so Max Scher, Vice President of Sustainability bei Salesforce. Die Initiative wird von der Beyond Alliance organisiert, einer von Unternehmen geführten Koalition, die sich auf die Ausweitung der Unternehmensfinanzierung für hochintegrierte Klimalösungen konzentriert. Beyond wird die teilnehmenden Unternehmen durch Forschung, Berichterstattung, Wissensaustausch und andere Aktivitäten im Zusammenhang mit der Umsetzung der Initiative unterstützen. "Wir befinden uns in einem entscheidenden Jahrzehnt für das Klima, und die Reduzierung von Superschadstoffen ist einer der wenigen Hebel, die die Kurve schnell biegen können", sagte Luke Pritchard, Direktor, Beyond Alliance. "Diese Initiative zeigt, wie Unternehmen privates Kapital dort einsetzen können, wo es am wichtigsten ist - um Lösungen zu finden, die die Erwärmung verringern, die Luftqualität verbessern und messbare Ergebnisse liefern, und zwar jetzt, während sie gleichzeitig einen klaren Weg für andere schaffen, dem sie folgen können." Um die besten Möglichkeiten für schnelles Handeln zu ermitteln, wird die Beyond Alliance in Zusammenarbeit mit dem Carbon Containment Lab und führenden wissenschaftlichen Experten eine globale Roadmap erstellen, die aufzeigt, wie Unternehmen Fortschritte bei der Bekämpfung von Superschadstoffen unterstützen können. Der Fahrplan, der noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll, wird aufzeigen, wie und wo privates Kapital eingesetzt werden kann, um die größte Wirkung zu erzielen, und wird öffentlich zugänglich gemacht, damit andere Unternehmen, Investoren und Regierungen den Fortschritt beschleunigen können. Beyond hat seine Initiative auf der Grundlage einer Reihe von Leitprinzipien strukturiert, die darauf abzielen, die Ergebnisse zu maximieren, darunter katalytische Wirkung, wissenschaftliche Strenge, Transparenz, Dringlichkeit und Zusammenarbeit. Weitere Informationen finden Sie unter www.beyond-alliance.org/superpollutants . Die Ankündigung wurde von führenden Organisationen begrüßt, die sich für schnellere Maßnahmen gegen Superschadstoffe einsetzen, darunter Cascade Climate, der Clean Air Fund, die Climate and Clean Air Coalition, die Climateworks Foundation, der Environmental Defense Fund, das Global Methane Hub und das Super Pollutant Action Alliance. Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2923338/Beyond_Alliance_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/jenseits-der-allianz-fuhrende-unternehmen-werden-100-millionen-dollar-fur-die-reduzierung-von-superschadstoffen-bereitstellen-302701252.html



05.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News