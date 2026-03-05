EQS-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Northern Data gibt vorläufige Umsatzzahlen für das vierte Quartal 2025 sowie Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 bekannt
Frankfurt am Main - 5. März 2026 - DieNorthern Data AG (ETR: NB2) ("Northern Data" und zusammen mit den Tochtergesellschaften "die Gruppe") gibt heute bekannt, dass die Umsatzerlöse aus fortgeführten Geschäftsbereichen im vierten Quartal 2025 EUR 31 Mio. betrugen. Dies entspricht einem durchschnittlichen Monatsumsatz von EUR 10 Mio. und liegt damit im zuvor kommunizierten Bereich von EUR 10 Mio. bis EUR 15 Mio.
Northern Data verzeichnet auch im ersten Quartal 2026 weiterhin eine starke Umsatzdynamik, bedingt durch anhaltende Verbesserungen in der Strategie zur Kundenallokation, der Auslastungsrate sowie der Vertragsgestaltung der Gruppe.
Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Northern Data ein starkes Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr, das voraussichtlich zu einem deutlichen Anstieg des bereinigten EBITDA gegenüber dem Vorjahr führen wird.
Ende der Insiderinformation
05.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Northern Data AG
|An der Welle 3
|60322 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 69 34 87 52 25
|E-Mail:
|info@northerndata.de
|Internet:
|www.northerndata.de
|ISIN:
|DE000A0SMU87
|WKN:
|A0SMU8
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2286676
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2286676 05.03.2026 CET/CEST