Northern Data veröffentlicht operatives Update Starkes sequenzielles Quartalsumsatzwachstum im Q4 2025[1] auf EUR 31 Mio.

Die GPU-Auslastung[2] stieg von 62% im Dezember 2025 auf 66% im Januar 2026 und wird voraussichtlich bis Ende Q1 2026 etwa die aktuelle Allokationsrate von 85% erreichen.

Die zunehmende Kundennachfrage führt bis Ende Februar 2026 zu einer GPU-Allokation[3] von über 85%[4].

Die Gruppe geht davon aus, ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 noch vor Ende März zu veröffentlichen. Frankfurt am Main - 5. März 2026 - Northern Data AG (ETR: NB2 ) ("Northern Data Group" oder die "Gruppe") ein führender Anbieter von KI und High-Performance Computing (HPC)-Lösungen, hat heute ein Update zur Geschäfts- und operativen Entwicklung veröffentlicht. In Q1 2026 erwartet die Gruppe, ihren Bestand von rund 22.000[5] H100- und H200-GPUs mit voller Kapazität zu betreiben, mit einer Allokationsrate von über 85%. Die GPUs werden hauptsächlich Kunden zugewiesen, die Reserved-Capacity- oder On-Demand-Verträge abschließen. Die aktuelle Projektpipeline sowie kürzlich abgeschlossene Kundenverträge bestätigen den fortlaufenden Anstieg der Auslastung im Q1 2026. Die GPU-Auslastung lag bei 62% im Dezember 2025 und bei 66% im Januar 2026. Die Gruppe erwartet, dass ihre Auslastungsquote im Q1 2026 in etwa der derzeitigen Spitzenauslastung von 85% entsprechen wird. Infolge der verbesserten GPU-Auslastung erzielte Northern Data im Q4 2025[6] ein starkes sequenzielles Umsatzwachstum gegenüber dem Vorquartal auf EUR 31 Mio. (Q3 2025: EUR 8 Mio.). Die Preissituation für die H100- und H200-GPUs hat sich von Q4 2025 auf Q1 2026 verbessert. Die Infrastrukturplattform von Northern Data (Taiga Cloud) ermöglicht softwaredefinierten On-Demand-Zugang zu ihrem GPU-Bestand und deckt zunehmend komplexe Anforderungen der Kunden an Training und Inferenz ab, indem sie Mehrmandantenfähigkeit, On-Demand-Zugang, flexible Skalierbarkeit und zusätzliche Softwarefunktionen bietet. Taiga Cloud zieht zusammen mit seinen Technologiepartnern eine breitere und diversifiziertere Kundenbasis an und bedient effektiv Kunden, die sowohl Bare-Metal- als auch On-Demand-GPU-Zugänge benötigen. Die Gruppe hat Spotmarktverträge erfolgreich auf reservierte und On-Demand-Kundenverträge umgestellt, was zu einer besser vorhersehbaren Auslastung, günstigeren Preisen pro GPU-Stunde und höheren Umsätzen führt.

Über Northern Data Group: Die Northern Data AG (ETR: NB2 ) ist ein führender Anbieter von Full-Stack-Lösungen für Künstliche Intelligenz und High Performance Computing (HPC). Das Unternehmen nutzt ein Netzwerk hochdichter, flüssiggekühlter, GPU-basierter Technologien, um die innovativsten Unternehmen weltweit zu unterstützen. Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir uns leidenschaftlich für das Potenzial von HPC als Motor technologischer und gesellschaftlicher Transformation ein. Northern Data betreibt über seine Tochtergesellschaft Taiga Cloud einen der größten GPU-Cluster Europas. Das Tochterunternehmen Ardent Data Centers verfügt über rund 250 MW installierte oder bis 2027 in Betrieb gehende Leistungskapazität an acht globalen Rechenzentrumsstandorten. Northern Data hat Zugang zu modernsten Chips und Hardware für maximale Leistung und Effizienz. Unsere Kunden profitieren in jeder Phase von der Expertise unserer erstklassigen Technologen und Ingenieure für eine schnelle und flexible Implementierung. Weitere Informationen finden Sie unter northerndata.de. Investor Relations: Jose Cano Vice President, Investor Relations E-Mail: ir@northerndata.de Haftungsausschluss: Diese IR-Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Managements und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nicht als Versprechen für das Eintreten zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen zu verstehen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen beschriebenen abweichen, unter anderem aufgrund von Veränderungen des allgemeinen Wirtschafts- und Wettbewerbsumfelds, Risiken im Zusammenhang mit den Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen, Änderungen internationaler und nationaler Gesetze und Vorschriften, insbesondere in Bezug auf Steuergesetze und -vorschriften, die das Unternehmen betreffen, und andere Faktoren. Weder das Unternehmen noch eines seiner verbundenen Unternehmen übernimmt eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. [1] Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen im Q4 2025, ohne die am 3. November 2025 veräußerte Peak-Mining-Sparte. [2] Die GPU-Auslastung wird definiert als der Prozentsatz der GPUs, die Einnahmen generieren, bezogen auf den gesamten GPU-Bestand. [3] Die GPU-Allokationsrate wird definiert als der Prozentsatz der GPUs, die mit Kunden entweder auf Spot-, On-Demand- oder Reserved-Capacity-Vertragsbasis vereinbart wurden, gemessen am gesamten GPU-Bestand. Spot- und bestimmte On-Demand-Verträge garantieren keine bestimmte Auslastung. [4] Die GPU-Allokationsquote wird definiert als der Prozentsatz der GPUs, die mit Kunden auf Spot-, On-Demand- oder Reserved-Capacity-Vertragsbasis vereinbart sind, bezogen auf den gesamten GPU-Bestand. Spot- und bestimmte On-Demand-Verträge garantieren keine feste Auslastung. [5] Die Gesamtzahl der GPUs zum Ende Dezember 2025 beträgt rund 24.000, einschließlich 1.000 A6000-GPUs. [6] Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen im Q4 2025, ohne die am 3. November 2025 veräußerte Peak-Mining-Sparte.



