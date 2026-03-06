DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KNDS - Beim deutsch-französischen Panzerhersteller KNDS bahnt sich eine milliardenschwere Neuordnung des Eigentümerkreises an. Nach Informationen der Börsen-Zeitung von zwei mit der Sache vertrauten Personen hat die KfW die Investmentbank JP Morgan als Berater für den geplanten Einstieg mit einer Sperrminorität von 25,1 Prozent bei KNDS ausgewählt. KNDS wird mit mehr als 20 Milliarden Euro bewertet und hat fast keine Schulden. Die Transaktion würde als Weisungsgeschäft auf Veranlassung der Bundesregierung erfolgen. Durch die Beteiligung will der Bund die deutsch-französische Machtbalance in dem Unternehmen wahren, das Milliarden investiert und Tausende von Arbeitsplätzen schafft. Die Aktien übernähme der Bund von den deutschen KNDS-Eigentümerfamilien Bode und Braunbehrens. (Börsen-Zeitung)

NVIDIA - Nvidia hat die Produktion von Chips für den chinesischen Markt eingestellt und setzt darauf, dass regulatorische Hindernisse in Washington und Peking den Verkauf nach China weiterhin einschränken werden. Der US-Chiphersteller habe die Produktionskapazitäten bei der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TMSC) von der Herstellung von H200-Chips auf seine Hardware der nächsten Generation, Vera Rubin, verlagert, berichtet die Financial Times. Dieser Schritt deutet darauf hin, dass Nvidia nach monatelanger Unsicherheit über US-Exportgenehmigungen und mögliche chinesische Beschränkungen kurzfristig nicht mehr mit nennenswerten H200-Verkäufen in China rechnet. (Financial Times)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2026 00:36 ET (05:36 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.