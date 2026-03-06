Mit der Aktie von Lanxess ging es zuletzt im Zuge des Iran-Krieges deutlich bergab. Denn dadurch erhöhen sich die Kosten für Öl und vor allem Gas für den MDAX-Konzern massiv, zudem sorgt er natürlich für eine große Unsicherheit und könnte dadurch die Weltwirtschaft erheblich belasten. Darüber hinaus gibt es eine weitere negative Meldung für die Aktionäre. So wird der Spezialchemiekonzern Lanxess die restlichen Anteile am Gemeinschaftsunternehmen Envalior nicht in diesem Jahr an den Joint-Venture-Partner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär