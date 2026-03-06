Die vorläufigen Ergebnisse von Ernst Russ für das Geschäftsjahr 2025 bestätigen eine starke Profitabilität und Cash-Generierung und liegen weitgehend im Einklang mit der Guidance und den Prognosen. Der Umsatz erreichte etwa 158 Mio. EUR und das EBIT rund 96 Mio. EUR, was auf eine widerstandsfähige EBIT-Marge von 61 % hindeutet, die teilweise durch Gewinne aus dem Verkauf von Schiffen unterstützt wurde. Die Liquidität zum Jahresende von rund 114 Mio. EUR unterstreicht eine solide Bilanz und die Fähigkeit zu weiteren Flotteninvestitionen. Die operative Performance blieb stark, mit 97,7 % Flottenauslastung und höheren durchschnittlichen täglichen Charterraten. Ein Charter-Auftragsbestand von 449 Mio. EUR und eine durchschnittliche Vertragslaufzeit von 26 Monaten sorgen für Ergebnisvisibilität in die Geschäftsjahre 2026-2027. Strategische Flottenerweiterung und Diversifizierung, kombiniert mit langfristigen Charterverträgen, stärken die Stabilität, während geopolitische Störungen in der Schifffahrt die Raten unterstützen könnten. Insgesamt bleibt das Unternehmen gut positioniert, und das BUY-Rating mit einem Kursziel von 12,50 EUR wird beibehalten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/ernst-russ-ag





© 2026 mwb research