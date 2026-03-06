DJ PTA-News: 7C Solarparken AG: sichert den Strompreis für 100-MWp für Q2/26 und Q3/26 ab

7C Solarparken AG: sichert den Strompreis für 100-MWp für Q2/26 und Q3/26 ab

Bayreuth (pta000/06.03.2026/10:57 UTC+1)

7C Solarparken gibt bekannt, dass der Konzern für das zweite und dritte Quartal 2026 (Q2/26 und Q3/26) einen Vertrag abgeschlossen hat, der den Strompreis des Direktvermarktungsvertrages für ein Portfolio mit insgesamt 100 MWp fixiert hat. Die Transaktion dient der Absicherung der Marktpreise für 15 bestehende Photovoltaikanlagen, die unter dem Direktvermarktungsmodell betrieben werden.

Durch den Abschluss dieser Vereinbarung wird 7C Solarparken statt dem Marktwert-Solar für die betroffenen Anlagen im Durchschnitt von Q2 und Q3 2026 einen Festpreis i.H.v. 40 EUR/MWh erhalten. Insgesamt könnte auf Jahresbasis der realisierte Strompreis für diese Anlagen damit erneut die Marke von 50 EUR/MWh überschreiten - vorbehaltlich der normalen Preisentwicklung des Marktwert-Solars in den übrigen Quartalen.

Außerdem ermittelt der Vertrag die vergütete Strommenge anhand eines Indexes, sodass unter dem Vertrag nicht nur die tatsächliche Produktion, sondern auch Abschaltungsvolumina, die infolge negativer Strompreise sowie durch ReDispatch-Maßnahmen des Netzbetreibers entstehen können, vergütet werden. Damit reduziert 7C Solarparken die Ergebnisvolatilität des Portfolios und verbessert die Planbarkeit der Erlöse in einem Marktumfeld, das weiterhin von hoher Preisdynamik und zunehmenden Eingriffen in die Produktion der Solaranlagen geprägt ist.

Da es sich um eine Absicherung des Marktwert-Solars handelt, wird der Anspruch auf Erhalt der Marktprämie, die der Netzbetreiber im Rahmen der jeweiligen Fördermechanik auszahlt, durch den Vertrag nicht geändert.

Steven De Proost, CEO der 7C Solarparken: "Mit dieser Vereinbarung sichern wir einen wesentlichen Teil unserer Erlöse für Q2 und Q3 2026 ab und reduzieren gleichzeitig Risiken aus Abregelung und ReDispatch. Wir haben dabei von den aktuell erhöhten Energiepreisniveaus profitiert, die unter anderem durch die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten sowie kurzfristige Bewegungen am Base-Load-Terminmarkt beeinflusst wurden. Wir beobachten die Situation weiterhin sehr genau."

